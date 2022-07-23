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Росіяни обіцяють "капітальний ремонт" відновленої до окупації лікарні в місті Щастя, - Луганська ОДА. ФОТОрепортаж

Пропагандисти поширюють повідомлення, що в місті Щастя нібито капітально відремонтують міську лікарню. Цей заклад українська влада відремонтувала до російської окупації.

Про це в фейсбуці повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти запевняють, що 10 лютого цього року корпуси лікарні нібито були обстріляні ЗСУ із "Градів", і тому вони потребують капітального ремонту. Уявіть на мить, що це правда. А потім згадайте, що вже 11 лютого Щастя відвідала прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте. Декілька годин була в місті і ніяких руйнувань не помітила, бо їх не було", - йдеться в повідомленні.

Росіяни обіцяють капітальний ремонт відновленої до окупації лікарні в місті Щастя, - Луганська ОДА 01

Зазначається, що служба безпеки в політиків такого рангу відпрацьовує місця робочих візитів заздалегідь. Тому будь-яке порушення безпеки 10 лютого звело б її подорож нанівець. Але високопосадовиця приїхала, висловила підтримку суверенітетові України. В той день її супроводжувало багато представників ЗМІ, у тому числі й закордонних, які теж побачили би наслідки обстрілів. Якби ці наслідки були, додали в облдержадміністрації.

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Там зазначили, що росіяни почали обстрілювати Щастя пізніше: 21 лютого вони відкрили вогонь по Луганській ТЕС, яка потім зупинилася, наступного дня - по місту, а 24 лютого зранку обстріли набули масованого характеру.

"Що стосується "ремонту" окупантами нещодавно відновлених об’єктів - це не вперше. Вони не обіцяють реконструювати те, що дійсно потребує капітальних вкладень.

Навпаки, "ремонтують" відремонтоване нещодавно. Як от дорогу в Міловому, гімназію в Новоайдарі і от тепер лікарню в Щасті.

Росіяни обіцяють капітальний ремонт відновленої до окупації лікарні в місті Щастя, - Луганська ОДА 02
Росіяни обіцяють капітальний ремонт відновленої до окупації лікарні в місті Щастя, - Луганська ОДА 03

До речі, капітальній ремонт в ній розпочали у 2021 році. Встигли відновити дитяче відділення. Були близькі до завершення робіт в адміністративному корпусі, де замінили вікна, підлогу, системи водопостачання, водовідведення та опалення.

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Також у 2021 році місцева влада підписала договір з міжнародною організацією НЕФКО, яка пообіцяла виділити близько 10 мільйонів гривень на термомодернізацію будівлі лікарні", - зазначається у повідомленні.

Автор: 

обман (21) ОДА (1629) окупація (6717) ремонт (2308) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+10
Невже відновлять аж до рівня російських???

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23.07.2022 12:00
+6
Понти кацапське всьо.
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23.07.2022 12:09
+2
Кацапам для початку необхідно зробити "капітальний ремонт" у власних головах!!! Ремонтники знайшлися,*****!
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23.07.2022 12:02
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Невже відновлять аж до рівня російських???

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23.07.2022 12:00 Відповісти
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23.07.2022 12:30 Відповісти
Кацапам для початку необхідно зробити "капітальний ремонт" у власних головах!!! Ремонтники знайшлися,*****!
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23.07.2022 12:02 Відповісти
такие кровати ещё при совке были
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23.07.2022 12:12 Відповісти
Ремонту не подлежит, "горбатых" могила исправит!
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23.07.2022 16:22 Відповісти
Понти кацапське всьо.
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23.07.2022 12:09 Відповісти
Эх мечты мои, мечты -- какая же радость ! Улетели все мечты, осталася гадость...
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23.07.2022 12:10 Відповісти
Бач яке хороше велике будівництво було. Скільки грошей кацапам зекономили...
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23.07.2022 12:15 Відповісти
ну обещать эти ребята вообще мастера, ***** своим 20 лет обещает что еще вот вот и лет через 10 все будет ок))))
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23.07.2022 12:18 Відповісти
Мариуполь до сих пор черпает воду из луж и сидит без света. Какой ремонт, что они несут?
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23.07.2022 12:44 Відповісти
Ну нехай відновлять, але вони ж погано це зроблять. Краще репарації.
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23.07.2022 13:56 Відповісти
да, на бомбасі орки багато зробили «капітальних» ремонтів?

ці зомбі вміють тільки руйнувати і засирати все, ну ще й мародерити,
оце все що вони роблять
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23.07.2022 17:28 Відповісти
 
 