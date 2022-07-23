Росіяни обіцяють "капітальний ремонт" відновленої до окупації лікарні в місті Щастя, - Луганська ОДА. ФОТОрепортаж

Пропагандисти поширюють повідомлення, що в місті Щастя нібито капітально відремонтують міську лікарню. Цей заклад українська влада відремонтувала до російської окупації.

Про це в фейсбуці повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти запевняють, що 10 лютого цього року корпуси лікарні нібито були обстріляні ЗСУ із "Градів", і тому вони потребують капітального ремонту. Уявіть на мить, що це правда. А потім згадайте, що вже 11 лютого Щастя відвідала прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте. Декілька годин була в місті і ніяких руйнувань не помітила, бо їх не було", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що служба безпеки в політиків такого рангу відпрацьовує місця робочих візитів заздалегідь. Тому будь-яке порушення безпеки 10 лютого звело б її подорож нанівець. Але високопосадовиця приїхала, висловила підтримку суверенітетові України. В той день її супроводжувало багато представників ЗМІ, у тому числі й закордонних, які теж побачили би наслідки обстрілів. Якби ці наслідки були, додали в облдержадміністрації.

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Там зазначили, що росіяни почали обстрілювати Щастя пізніше: 21 лютого вони відкрили вогонь по Луганській ТЕС, яка потім зупинилася, наступного дня - по місту, а 24 лютого зранку обстріли набули масованого характеру.

"Що стосується "ремонту" окупантами нещодавно відновлених об’єктів - це не вперше. Вони не обіцяють реконструювати те, що дійсно потребує капітальних вкладень.

Навпаки, "ремонтують" відремонтоване нещодавно. Як от дорогу в Міловому, гімназію в Новоайдарі і от тепер лікарню в Щасті.





До речі, капітальній ремонт в ній розпочали у 2021 році. Встигли відновити дитяче відділення. Були близькі до завершення робіт в адміністративному корпусі, де замінили вікна, підлогу, системи водопостачання, водовідведення та опалення.

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Також у 2021 році місцева влада підписала договір з міжнародною організацією НЕФКО, яка пообіцяла виділити близько 10 мільйонів гривень на термомодернізацію будівлі лікарні", - зазначається у повідомленні.