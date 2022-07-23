Воїн 24-ї бригади Юрій Петращук про оборону Луганщини: Коли Попасна впала, почався "ефект доміно". Ми вийшли із Золотого з мінімальними втратами. ФОТО

Юрій Петращук у війську - з 18 років. Дев'ятий рік воює у складі 24 окремої механізованої бригади. У першому механізованому батальйоні починав з кулеметника, а зараз – головний сержант батальйону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zahid.espreso.

"Завжди згадував своїх хлопців, які загинули, і тих, хто залишився. Звісно, в мене виникало питання: якщо вони не здалися, чому я маю здаватися? Побувавши там, ти постійно живеш війною. Тому для когось вона триває більше ста днів, а для когось - уже дев'ятий рік", - розповідає воїн.

Коментуючи ситуацію на фронті з 2014 року, він зазначає: "Переважно ми були на Луганщині. Перша ротація тривала близько восьми місяців, потім були бойові злагодження і знову повернення у зону бойових дій. І так постійно. За ці вісім років, напевно, всюди встигли побувати. Чесно, до повномасштабного вторгнення ми думали, що 2014 рік був дуже "гарячим". Після контракту в мене був невеликий період, коли демобілізувався, хотів повернутися до звичного життя. Втім постійно був з хлопцями на зв'язку і в один момент вирішив повернутися".

Петращук акцентує увагу, що станом на 24 лютого вони з побратимами вже майже дев'ять місяців виконували бойове завдання на Луганщині.

"Але на наших позиціях загострення почалося значно раніше. Ще за місяць до того я говорив, що буде війна. Мені все нагадувало, що росіяни знову нападуть з великою силою. Десь за десять днів до повномасштабного вторгнення вони почали використовувати озброєння, якого давно не застосовували, до прикладу, БМ-21 "Град", а потім почали стріляти в таких масштабах, що я в житті не бачив. Щодня гаубиці цілодобово працювали на нашому напрямку, а потім почали підключатися "гради". А 24 лютого дуже жорстко було. О четвертій ранку ми виїхали на позиції. Тоді почалися вертольоти і різні види озброєнь, які до цього не використовувалися. Стало в рази жорстокіше. Таких речей я ніколи в житті не бачив. Ніхто, напевно, не очікував такого. І ракети, і фосфорні, касетні бомби – такі речі, від яких реально страшно. Стало дуже відчутно, що це війна", - додає він.









Говорячи про бойовий шлях бригади після початку повномасштабного вторгнення РФ, воїн зазначає: "Спочатку - Попасна, наша бригада потужно обороняла її протягом трьох місяців. Щодня були запеклі міські бої, а коли Попасна впала, почався "ефект доміно". Ми почали втрачати населені пункти, що в підсумку призвело до фактичного оточення Золотого і захоплення майже всієї Луганської області".

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"З самого початку Золоте - це був невеличкий "апендицит". Після трьох місяців оборони було очевидно, що рано чи пізно нас "закриють". Почали провалюватися фланги, але ми продовжували стояти. На Луганщині не було місця, яке б не прострілювалося. Кожна поїздка була ризиком для життя. В обороні легше, ніж у наступі. Тому наше завдання зараз – максимально зберегти територію для того, щоб потім було легше відбивати. Для чого нам відходити з підготовлених позицій, щоб потім назад заходити на них із втратами? Тому ми й трималися з титанічними зусиллями. Кожен день починався з артилерійського обстрілу, з різних видів озброєння, атаки з бронетехнікою, танками заходили, БМП тощо", - додає він.

За його словами, ще 21 червня вони пробували вивезти поранених, але зайшли російські танки, прорвали оборону Тошківки й перекрили захисникам України трасу на Лисичанськ. З іншого боку теж було все закрито.

"Ми пробували прориватися польовими дорогами, але склалося так, що вийшли назад у район Золотого - Гірського. Тоді зайняли кругову оборону й чекали, поки нам дадуть команду на подальші дії. Жодного безпечного місця на Луганщині не було. Усе прострілювалося, було важко дихати. Ворог оточував з усіх боків. Важко було морально, адже ми розуміли, що можна назавжди лишитися в тому Золотому", - зауважив Петращук.

Він також пригадує, як їм вдалося вийти: "Ми спланували вихід уночі, щоб не привертати увагу до себе. Бо будь-яка техніка – це гул, і відразу туди прилітає. Виходили декількома групами. А потім, коли всі групи вийшли, їхала бронетехніка. Це був найбільш небезпечний момент. Ірис (Командир. - Ред.) розділив техніку на дві колони. Небезпека була в тому, що ти їдеш і десь може бути заміновано. По-друге, гул і машини, повні боєкомплектів. Ми нічого не залишали ворогу. Вийшли з мінімальними втратами, як людськими, так і техніки".

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Говорячи про те, як може закінчитися війна, Петращук зазначив: "У нас немає вибору, тільки перемога. Не вважаю, що ми маємо йти на якісь компроміси з росіянами. Про що говорити з терористами? Росія – країна- терорист, яка всю свою історію всіх шантажує, притісняє народи, вбиває жінок та дітей".