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Харків має стати місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями, - Резніков. ФОТО

Харків - одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Салтівка у Харкові – найбільший житловий масив України, по кількості населення дорівнює Маріуполю. Зараз - це одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів. Харків є першим форпостом цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги це було б правильним місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями", - наголосив очільник Міноборони.

Читайте: Наслідки ранкових обстрілів Харкова: постраждала виключно цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Харків має стати місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями, - Резніков 01
Харків має стати місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями, - Резніков 02

Автор: 

Харків (5631) трибунал (260) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+12
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23.07.2022 12:49
+8
Ні, не так - "росіяни прикидуются слов'янами".
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23.07.2022 12:56
+7
Уже с 10 городов претендуют на эту роль Резников,не пиарься а езжай на Запад и выбивай оружие,займись своими прямыми обязанностями!
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23.07.2022 12:58
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23.07.2022 12:49 Відповісти
Ні, не так - "росіяни прикидуются слов'янами".
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23.07.2022 12:56 Відповісти
а в Маріку на центральній площі - шибениці...
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23.07.2022 12:55 Відповісти
Ага. Выпустят щуку в реку. Харьковские сепары как раз засудят рашистов. Держите карман шире.
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23.07.2022 12:56 Відповісти
Чому ти називаєш харків'ян такими образлими словами? Саме харківське ТрО одним з перших зупинила навалу орків.
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23.07.2022 15:36 Відповісти
Провокатор ***** йдеш!
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23.07.2022 16:09 Відповісти
В орко-ботів нова тактика: сварити українців в такий спосіб, метода 2014 року...
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24.07.2022 16:34 Відповісти
А куди буде біжати зелена плеснява від народу?
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23.07.2022 12:57 Відповісти
Уже с 10 городов претендуют на эту роль Резников,не пиарься а езжай на Запад и выбивай оружие,займись своими прямыми обязанностями!
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23.07.2022 12:58 Відповісти
Рєзніков, ти дурень чи прикидаєшся? Ти ж начебто юрист.
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23.07.2022 13:02 Відповісти
І українськими зрадниками і ***********.
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23.07.2022 13:05 Відповісти
И для смешных брехливых дедушек, министров обороны, что в упор не видели признаков вторжения.
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23.07.2022 13:13 Відповісти
Краще нехай це буде Гаага, бо наші вовчі суди можуть не тих засудити. А в Гаазькому суді путіністи розкажуть багато чого цікавогоі про Зєшобло.
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23.07.2022 13:19 Відповісти
до переліку "російских війскових злочинців" в його порозумінні не треба включати ні Терехова за його багаторічну роботу по АНТІ-українізації Харкова, ні оте ***** недорозуміння, що на день вшиванки навіть надівало косоворотку, щоб поглумитися над українцямя, та затвердило перелік війского майна на 950 сторінок, якоби ЗАЙВОГО для ВСУ, при чому вже у листопаді 2021-го року, після візіта діректора ЦРУ до України та отримання максимально достовірного повідомлення про вторгнення
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23.07.2022 13:30 Відповісти
Трибунал стосується і тебе також ЗЕлене опудало
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23.07.2022 13:47 Відповісти
«Нас из роты 10 человек осталось. Было 107, осталось 10», - хрюкает в трубку свиновыродок в телефонном разговоре со своей родственницей.

«Здесь [ Изюм, Харьковская обл. ] два дня назад было наступление. 25 пацанов - "двухсотые". Мы вытаскивали их, полный фарш. И то, что тебе говорят по новостям, не верь этому. Здесь полная задница. Убитых дох..я, танков разь...банных дох…я, всего дох…я. Я тебе серьезно говорю»
https://t.me/prankota_ch/16252
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23.07.2022 13:48 Відповісти
Зразу після Маріуполя!
Там кожному місту, селу, кожній громаді вистачить кого судити...
Вішать будемо у Бучі, Ірпіні, Гостомелі і т.д.
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23.07.2022 15:55 Відповісти
Що міністр оборони, про Маріуполь вже забув??? Гнида зелена, ти всіх військових вже всім необхідним забезпечив???
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23.07.2022 16:10 Відповісти
 
 