Харків має стати місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями, - Резніков. ФОТО

Харків - одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Салтівка у Харкові – найбільший житловий масив України, по кількості населення дорівнює Маріуполю. Зараз - це одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів. Харків є першим форпостом цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги це було б правильним місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями", - наголосив очільник Міноборони.

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