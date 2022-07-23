Харків має стати місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями, - Резніков. ФОТО
Харків - одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів.
Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Салтівка у Харкові – найбільший житловий масив України, по кількості населення дорівнює Маріуполю. Зараз - це одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів. Харків є першим форпостом цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги це було б правильним місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями", - наголосив очільник Міноборони.
Топ коментарі
+12 Прощай немытая раССея
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+8 Пупочный войлок
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+7 Влад Olsen
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«Здесь [ Изюм, Харьковская обл. ] два дня назад было наступление. 25 пацанов - "двухсотые". Мы вытаскивали их, полный фарш. И то, что тебе говорят по новостям, не верь этому. Здесь полная задница. Убитых дох..я, танков разь...банных дох…я, всего дох…я. Я тебе серьезно говорю»
https://t.me/prankota_ch/16252
Там кожному місту, селу, кожній громаді вистачить кого судити...
Вішать будемо у Бучі, Ірпіні, Гостомелі і т.д.