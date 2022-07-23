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Бербок розкритикувала Ердогана за спільне фото з Путіним і назвала це викликом. ФОТО

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за спільне фотографування з кремлівським диктатором Володимиром Путіним під час тристороннього ірано-російсько-турецького саміту у Тегерані.

Про це Бербок сказала німецькій газеті Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що на цьому фото присутній президент Туреччини - це, м’яко кажучи, виклик", - прокоментувала Бербок спільне фото президентів Туреччині, Ірану та росії, які посміхаються та тримаються за руки.

Вона вказала на те, що Туреччина є членом НАТО і надає військову підтримку Україні в її протистоянні російській агресії. А тому, за словами глави німецького МЗС, для неї ця фотографія - "більш ніж незрозуміла". "Ось чому ця фотографія для мене більш ніж незрозуміла, особливо з точки зору члена НАТО", - зазначила Бербок.

Міністр додала, що ця зустріч у Тегерані чітко показує, наскільки важливо, "щоб ми стояли разом із партнерами по цінностях", які "не лише вірять в міжнародні правила, а й також їх відстоюють".

Бербок розкритикувала Ердогана за спільне фото з Путіним і назвала це викликом 01

Також читайте: Путін сьогодні зустрінеться з президентами Ірану та Туреччини для обговорення поставок українського зерна

Автор: 

Іран (2045) путін володимир (23862) Туреччина (3502) фото (175) Ердоган Реджеп Таїп (928) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+39
Мерзкое фото. Наравне с фотографиями совместных нацистско-советских парадов, или подписания пакта риббентропа-молотова.
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23.07.2022 13:00
+36
Та ні, незрозуміло інше: що дикунська Турція робить в НАТО
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23.07.2022 12:59
+33
Эрдоган - это своеобразный Лукашенко в НАТО....
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23.07.2022 13:00
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Та ні, незрозуміло інше: що дикунська Турція робить в НАТО
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23.07.2022 12:59 Відповісти
Одно слово-Босфор.
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23.07.2022 13:23 Відповісти
ПОГОВОРКА УКРАИНСКАЯ РЕАЛЬНАЯ..
КТО РУЧОНКУ ***** ПОЖМЕТ-- ТОТ СКОРО ПОМРЕТ....
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23.07.2022 13:44 Відповісти
Зранку ракетами по одеському зерносховищу в порту х-ло підтерлося Ердогоном. Ердоган не злопамятний, але це діло престижу Турції і НАТО. Чекаємо відповіді, може це буде не сьогодні, але це обов'язково буде. Бо з поцами треба тільки так.
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23.07.2022 14:34 Відповісти
Таїп кардіган плазмоган Ердоган думає, що всіх таїпав...
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23.07.2022 12:59 Відповісти
пыня доволен что хоть кто-то еще фоткается с ним
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23.07.2022 12:59 Відповісти
Эрдоган - это своеобразный Лукашенко в НАТО....
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23.07.2022 13:00 Відповісти
Орбан це лукашенко-натовкього калібру. Ердоган - це взагалі якийсь треш, Індиччина там взагалі через проливи тільки, нахір не потрібні воні крім цього, Греція в небезпечці з Кіпром через цих сулейманів
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23.07.2022 13:12 Відповісти
И турки в подавляющем большинстве ВАТНИКИ ДО МОЗГА КОСТЕЙ❗👎
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23.07.2022 13:52 Відповісти
Це не правда. Не ******* там орків. Шукав вино в Стамбулі, звертався до перехожих українською мовою, один проклав мій курс і на прощання сказав - Слава Україні! Ми були в приємному шоці.
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23.07.2022 14:39 Відповісти
Ердоган ще не ті коники може викинути. У трьох є багато спільного-хворі на одну бацилу, бацилу імперскості.
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23.07.2022 13:00 Відповісти
Мерзкое фото. Наравне с фотографиями совместных нацистско-советских парадов, или подписания пакта риббентропа-молотова.
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23.07.2022 13:00 Відповісти
Дуже схоже.
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23.07.2022 13:10 Відповісти
В Одессе горит зерно.
***** ятаганом поводив Ердогану по губам і на кутні. Бо заставив ждати..
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23.07.2022 13:00 Відповісти
интересно а как Турция и оон хотят обеспечить вывоз и вопрос на засыпкуи А дороги уже разминировали?-по старой доброй ермаковской традиции
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23.07.2022 13:03 Відповісти
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23.07.2022 13:04 Відповісти
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23.07.2022 13:03 Відповісти
Кто дедушку танцует тот его и ..
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23.07.2022 13:26 Відповісти
***** щасливе, бо побачило вилетівшу пташку!
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23.07.2022 14:06 Відповісти
Путлер сегодня спустил все договоренности с Эрдом в унитаз. Там в Одесском порту догорают гарантии Эрда и импотентного ООН. Вы еще не поняли,что договариваться с шозой могут только психиатры.
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23.07.2022 13:03 Відповісти
и зэ-идиоты
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23.07.2022 13:05 Відповісти
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23.07.2022 14:35 Відповісти
вся европейская пресса трубит что зерновой договор ставит под угрозу Украину, даже в Европе поняли что это подстава - ссылка на немецкую волну с обзором прессы (на польском языке - с гугл переводчиком).
Получается вся украинская пресса уже под диктатом - только европейцы могут правду написать об этой поскудной сделке.
ссылка
https://www.dw.com/pl/niemiecka-prasa-o-porozumieniu-ws-zbo%C5%BCa-ukraina-ryzykuje-najwi%C4%99cej/a-62569612
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23.07.2022 13:04 Відповісти
поляки уже купили танки у корейцев. все они понимают за западных соседей.
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23.07.2022 13:12 Відповісти
Горит одесский порт с зерном, цены на хлеб сильно выросли, рашисты сжигают поля в пшеницей,идет страшная война на выживание целой нации, кто в такое время продает зерно ?
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23.07.2022 13:10 Відповісти
Хто хто , представники інших національностей ...
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23.07.2022 13:22 Відповісти
Владельцы зерна продают. Потому что им надо куда складывать зерно нового урожая. Так что никакой зрады нет. Даже наоборот.
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23.07.2022 13:45 Відповісти
Хватит зраду разгонять. Никто последнее не продает. Украина выращивает намного больше, чем нужно для собственных нужд. На одном зерне тоже не проживешь. Нужно много других вещей, а для них нужна валюта.
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23.07.2022 14:11 Відповісти
Вже не продають, заспокойтеся
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23.07.2022 15:03 Відповісти
Какое отвратительное ***** у *****.
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23.07.2022 13:10 Відповісти
Кремль подтвердил информацию: Министр обороны Сергей Шойгу в пятницу, 22 июля, отправился в Турцию для подписания соглашения по зерновому вопросу. Зеленые с ним видимо опять в каком-то сортире тайно встречались.
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23.07.2022 13:10 Відповісти
Дотепно, але помітьте тільки у хуула головного болю немає , всі виконують накази справно і вчасно від прибиральниці до міністра оборони та своієї агентури по усьому саітові
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23.07.2022 13:24 Відповісти
Ви помиляєтесь, друзі. Всі хто прокоментував негативно Єрдогана. Й дуринда Бурбок помиляється.
Немає більшого ворога для Параші, ніж Єрдоган. Вій й нам не друг, він з задоволення й Крим підбере собі, але для Параші - це найбільший можливий ворог.

А те що він ручкається, фоткається, либиться - курва - це не означає що ворогом він становиться хоч трохи меньше. Він й взасос Путіна поцілує, не блеване від цього, але потім відіжме російскі війска від свого кордону, закриє Босфор, перекриє Росії нафту у Європу, продасть нам Байрактари - й поцілує Путіна ще раз, другий раз може навіть у жопу, перед тим як його війска винесуть ***** війска Путіна із Арменії.
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23.07.2022 13:24 Відповісти
Ну так наратив про дурного божевільного Ердогана поширює зелена психіатрична лікарня , номальним людям то все зрозуміло
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23.07.2022 13:26 Відповісти
Дай то бог, але поки що виглядає як бажання всидіти на обох стільцях! Бо навіть організував для кацапів можливість розрахунку ******* в Туреччині - це взагалі як? Отакі от санкції.
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23.07.2022 13:31 Відповісти
Турецкий султан беспринципный человек. Если выгодно, то и с чертом лысым будет лобызаться.
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23.07.2022 13:33 Відповісти
***** сдал турции нагорный карабах.
именно турции, а не алиеву.
по сути они слили армян в обмен на дальнейшую поддержку и закрывание глаз по Украине.
это мы сейчас и наблюдаем.
нельзя вести дела с эрдоганом.
он блефует в пользу *****.
те кто это делает (и с той и с другой стороны) ведут грязную игру, направленную против национальных интересов Украини.
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23.07.2022 13:34 Відповісти
оба они похожи, и султан и царь. Запомните навсегда, султан не друг Украины. У него свои амбиции. Просто это сделка делает как будь то султана важным. Спросите у Султана чей Крым?
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23.07.2022 13:42 Відповісти
во время войны никакие договоры не подписывают, если они зависят от оккупанта.
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23.07.2022 13:46 Відповісти
__це троЮродивий брат пыни .
само пыня никуди не вылитало . Так що :кручу-верчу ,заплутати хочу- продовжуэться. Мирни переговори,мирне фото.
Запрошувати терориста к диалогу-може лиш домогосподарка або тот,хто в Схэмэ.....___
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23.07.2022 13:47 Відповісти
"Лямур де труа", кажуть, зараз модно
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23.07.2022 15:07 Відповісти
Три педика...
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23.07.2022 16:03 Відповісти
Ердоган - диктатор! Ердогану вигідно знищення України, особливо портової інфраструктури і всього, що пов'язане з чорним морем! А ці імпотенти західні то путлєра 'не помічали', то ердогана не помічають. Дібіли ***!
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23.07.2022 16:13 Відповісти
Да, к тому же еще накануне очередной русско-турецкой войны (потомки Эрдогану это еще припомнят)!
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23.07.2022 16:16 Відповісти
ще б поцілував цього рашистського гітлера
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23.07.2022 17:13 Відповісти
а чим твій шмольц кращий?
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24.07.2022 09:03 Відповісти
 
 