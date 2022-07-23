Бербок розкритикувала Ердогана за спільне фото з Путіним і назвала це викликом. ФОТО
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за спільне фотографування з кремлівським диктатором Володимиром Путіним під час тристороннього ірано-російсько-турецького саміту у Тегерані.
Про це Бербок сказала німецькій газеті Bild, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що на цьому фото присутній президент Туреччини - це, м’яко кажучи, виклик", - прокоментувала Бербок спільне фото президентів Туреччині, Ірану та росії, які посміхаються та тримаються за руки.
Вона вказала на те, що Туреччина є членом НАТО і надає військову підтримку Україні в її протистоянні російській агресії. А тому, за словами глави німецького МЗС, для неї ця фотографія - "більш ніж незрозуміла". "Ось чому ця фотографія для мене більш ніж незрозуміла, особливо з точки зору члена НАТО", - зазначила Бербок.
Міністр додала, що ця зустріч у Тегерані чітко показує, наскільки важливо, "щоб ми стояли разом із партнерами по цінностях", які "не лише вірять в міжнародні правила, а й також їх відстоюють".
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КТО РУЧОНКУ ***** ПОЖМЕТ-- ТОТ СКОРО ПОМРЕТ....
кардіган плазмоганЕрдоган думає, що всіх таїпав...
***** ятаганом поводив Ердогану по губам і на кутні. Бо заставив ждати..
Получается вся украинская пресса уже под диктатом - только европейцы могут правду написать об этой поскудной сделке.
ссылка
https://www.dw.com/pl/niemiecka-prasa-o-porozumieniu-ws-zbo%C5%BCa-ukraina-ryzykuje-najwi%C4%99cej/a-62569612
Немає більшого ворога для Параші, ніж Єрдоган. Вій й нам не друг, він з задоволення й Крим підбере собі, але для Параші - це найбільший можливий ворог.
А те що він ручкається, фоткається, либиться - курва - це не означає що ворогом він становиться хоч трохи меньше. Він й взасос Путіна поцілує, не блеване від цього, але потім відіжме російскі війска від свого кордону, закриє Босфор, перекриє Росії нафту у Європу, продасть нам Байрактари - й поцілує Путіна ще раз, другий раз може навіть у жопу, перед тим як його війска винесуть ***** війска Путіна із Арменії.
именно турции, а не алиеву.
по сути они слили армян в обмен на дальнейшую поддержку и закрывание глаз по Украине.
это мы сейчас и наблюдаем.
нельзя вести дела с эрдоганом.
он блефует в пользу *****.
те кто это делает (и с той и с другой стороны) ведут грязную игру, направленную против национальных интересов Украини.
само пыня никуди не вылитало . Так що :кручу-верчу ,заплутати хочу- продовжуэться. Мирни переговори,мирне фото.
Запрошувати терориста к диалогу-може лиш домогосподарка або тот,хто в Схэмэ.....___