Бербок розкритикувала Ердогана за спільне фото з Путіним і назвала це викликом. ФОТО

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за спільне фотографування з кремлівським диктатором Володимиром Путіним під час тристороннього ірано-російсько-турецького саміту у Тегерані.

Про це Бербок сказала німецькій газеті Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що на цьому фото присутній президент Туреччини - це, м’яко кажучи, виклик", - прокоментувала Бербок спільне фото президентів Туреччині, Ірану та росії, які посміхаються та тримаються за руки.

Вона вказала на те, що Туреччина є членом НАТО і надає військову підтримку Україні в її протистоянні російській агресії. А тому, за словами глави німецького МЗС, для неї ця фотографія - "більш ніж незрозуміла". "Ось чому ця фотографія для мене більш ніж незрозуміла, особливо з точки зору члена НАТО", - зазначила Бербок.

Міністр додала, що ця зустріч у Тегерані чітко показує, наскільки важливо, "щоб ми стояли разом із партнерами по цінностях", які "не лише вірять в міжнародні правила, а й також їх відстоюють".

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