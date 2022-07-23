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СБУ затримали хакера, який викрадав бази даних українських банків і продавав їх спецслужбам РФ, та викрили російського агента на Донеччині. ФОТО

З початку повномасштабної агресії РФ Служба безпеки нейтралізувала більше 1,2 тис. кіберінцидентів і кібератак на інформаційні системи органів державної влади та критичної інфраструктури України. Серед них – об’єкти Укрзалізниці, Укренерго, фінансові та телекомунікаційні компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.СБУ затримали хакера, який викрадав бази даних українських банків і продавав їх спецслужбам РФ, та викрили російського агента на Донеччині 01

" У Києві співробітники кібердепартаменту СБУ затримали хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом, що циркулює в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній і банків. Для одержання несанкціонованого доступу до комп’ютерних мереж він створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення. Потім цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків і підприємств, і таким чином отримував віддалений доступ до їх цифрових систем. Ці відомості хакер "зливав" в анонімні інтернет-платформи, які адміністрували з території РФ представники російських спецслужб", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності. Наразі за матеріалами СБУ зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України.

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 На Донеччині кіберфахівці Служби безпеки викрили російського агента, який організував трансляцію прокремлівського контенту на тимчасово окупованій території регіону.

СБУ затримали хакера, який викрадав бази даних українських банків і продавав їх спецслужбам РФ, та викрили російського агента на Донеччині 02

"Ним виявися місцевий житель, який був залучений спецслужбами рф до проведення підривної діяльності проти нашої держави. Він використовував розроблений власноруч мобільний додаток для операційних систем Android, Apple і телевізорів з підтримкою технології Smart TV. Відповідні "ефіри" проросійські агітатори використовували для поширення гасел на підтримку загарбників і виправдовування їхніх злочинів, у тому числі на сході України", - додають у СБУ.

Наразі ворожого агента вдалося вивести на підконтрольну Україні територію, де його і затримали співробітники СБУ. Чоловіку оголошено про підозру за 436 статтею Кримінального кодексу України (пропаганда війни).

Зазначається, що на Черкащині затримано ще одного прокремлівського пропагандиста. Зловмисник популяризував окупаційні угруповання та підтримував їх злочинні дії щодо вбивства українців, у тому числі під час ворожих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Деструктивний контент оприлюднював у вигляді агітаційних дописів і репостів на персональній сторінці російської соцмережі "Однокласники".

затримання (4343) Київ (19525) СБУ (12847) хакер (1352) Донецька область (8546) Чернігівська область (913)


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дерьмак
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23.07.2022 13:13 Відповісти
який єрмак бл. таких єрмаків четверть країни за копійку продадуть піда.....ри.
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23.07.2022 13:18 Відповісти
Табакеркой ***!!!!
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23.07.2022 13:10 Відповісти
Почему вы рожи этих тварей прячете ?
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23.07.2022 13:11 Відповісти
потому что донецкие твари они
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23.07.2022 13:39 Відповісти
прізвище, ім'я то фотку
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23.07.2022 13:17 Відповісти
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23.07.2022 13:20 Відповісти
 
 