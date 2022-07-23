Війська РФ понад 20 разів обстрілювали Луганщину минулої доби, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують обстрілювати Луганщину, внаслідок чого пошкоджено та зруйновано житло цивільних.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ

Так, правоохоронці зареєстрували 21 факт обстрілів окупаційними військами РФ території Сєвєродонецької громади, міст Попасна, Рубіжне та смт Комишуваха.

Внаслідок обстрілів окупантами зруйновано або пошкоджено приватні будинки та квартири місцевих мешканців. А також приміщення та майно підприємства в одному з населених пунктів Сєверодонецької громади.

"До поліції надійшло 8 повідомлень про незаконне захоплення будівель та майна органів державної виконавчої влади, підприємств та аптек на тимчасово окупованій території області. Поліцейські зареєстрували 4 повідомлення громадян щодо незаконного заволодіння їх транспортними засобами у м. Рубіжне, Сєвєродонецьк та смт Сиротине.



Зареєстровано інформацію щодо 3 фактів мародерства з помешкань громадян у населених пунктах, що розташовані на тимчасово окупованій території Луганщини", - зазначили правоохоронці.

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