Російського олігарха та друга Путіна Абрамовича було запрошено на підписання угоди про вивезення зерна з України, - Ansa. ФОТОрепортаж
Російський олігарх Роман Абрамович відвідав церемонію підписання угоди щодо експорту зерна з України в палаці Долмабахче в Стамбулі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на італійське видання Ansa.
Зазначається, що Абрамович сидів у перших рядах крісел у залі, призначеному для церемонії, на якій Росія та Україна окремо підписали угоду.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.
23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт.
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А вопрос - архиважний
А расейский Абрамович не олигарх? Чудно.
Чудно и мутно.
Украинцы не знают что мутит нынешняя власть за их спинами
Роман Абрамович выступает в качестве неофициального посредника на переговорах между Украиной и Россией в Турции сегодня, которые проходят под руководством президента Турции Эрдогана. Ранее сообщалось, что
РОССИЙСКИЙ ДИКТАТОР ПУТИН https://tsn.ua/ru/ato/putin-lichno-odobril-uchastie-abramovicha-v-peregovorah-mezhdu-rf-i-ukrainoy-financial-times-2019790.html ЛИЧНО ОДОБРИЛ УЧАСТИЕ МИЛЛИАРДЕРА https://tsn.ua/ru/ato/smi-soobschayut-chto-abramovich-priletel-k-putinu-s-zapiskoy-ot-zelenskogo-chto-v-ney-bylo-napisano-2022805.html АБРАМОВИЧА В МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ
https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/roman-abramovich-chto-izvestno-o-milliardere-priblizhennom-k-putinu-2023231.html
Пока украинцы гибнут на войне устроенной Путиным, наша власть с ним договаривается посредством его абрамовичей.
Это кощунство, если не предательство