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Російського олігарха та друга Путіна Абрамовича було запрошено на підписання угоди про вивезення зерна з України, - Ansa. ФОТОрепортаж

Російський олігарх Роман Абрамович відвідав церемонію підписання угоди щодо експорту зерна з України в палаці Долмабахче в Стамбулі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на італійське видання Ansa.

Зазначається, що Абрамович сидів у перших рядах крісел у залі, призначеному для церемонії, на якій Росія та Україна окремо підписали угоду.

Російського олігарха та друга Путіна Абрамовича було запрошено на підписання угоди про вивезення зерна з України, - Ansa 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Тель-Авівського університету отримав 50 мільйонів доларів за листа на підтримку Абрамовича, якого "Слуга народу" Арахамія захищає в суді

Російського олігарха та друга Путіна Абрамовича було запрошено на підписання угоди про вивезення зерна з України, - Ansa 02
Російського олігарха та друга Путіна Абрамовича було запрошено на підписання угоди про вивезення зерна з України, - Ansa 03
Російського олігарха та друга Путіна Абрамовича було запрошено на підписання угоди про вивезення зерна з України, - Ansa 04

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

Також читайте: Генсек ООН Гутерріш засуджує ракетний обстріл одеського порту

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт.

Автор: 

Абрамович Роман (184) Стамбул (177)


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Топ коментарі
+72
ловите арахмидию, а то он щас за пару лямов зелени еще запишет абрамку в благодетеля и спасителя всей голодной Африки
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23.07.2022 15:02
+62
Приковать его в порту к крану,пока зерно не вывезут пусть там сидит *****.
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23.07.2022 15:02
+55
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23.07.2022 15:10
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Абрамович не только друг пу он ещё и сосед по даче великого Зе
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23.07.2022 16:01 Відповісти
Хуже войны с Россией, - может быть только мир с Россией.
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23.07.2022 16:10 Відповісти
Abramovic i jest sami glavni na etix peregorov,drugyje nevazno.Ego cel stob sniali s nego sankciji
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23.07.2022 16:13 Відповісти
"мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся построенным строем"
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23.07.2022 16:14 Відповісти
НЕ НУЖНО БЫЛО НИЧЕГО ПОДПИСЫВАТЬ!!!
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23.07.2022 16:14 Відповісти
Та-да-м, тепер у нас є зобов'язання по транспортуванню зерна (привіт додаткове навантаження на логістику) та ще й кацапи показали що вони в будь-який момент по тому зерну спокійно можуть ввалити ракетами і нічого. Як завжди, з виграшної в зерновому питанні позиції нам зробили програшну, зняли з кацапів купу санкцій, а тепер нам треба під обстрілами возити мільйони тон зерна. ПАДЄДА.
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23.07.2022 16:16 Відповісти
Хоть у одного олигарха умное лицо.
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23.07.2022 16:27 Відповісти
Думает - уже его кинуть ...
Ли еще немного подождать ?
А вопрос - архиважний
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23.07.2022 18:58 Відповісти
где то посередине
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23.07.2022 16:35 Відповісти
Чекаему гражданство для Абрамовича від соплемінника зеленського як вони всі кинулись його рятувати. А у бені паспопрт забрали чому канал Г+Г мовчить і телемаровонь неподобство якесь зеленоухі зачекалися
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23.07.2022 16:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MBCUZo99v9s https://www.youtube.com/watch?v=MBCUZo99v9s

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23.07.2022 16:46 Відповісти
вот так постепенно и влазят в договорняки
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23.07.2022 16:51 Відповісти
Понятно что на фото абрамович, а вот что он там делал -совсем непонятно??? Неужели приезжал с кем то из украинской делегации что то по малански перетереть и каломыйше привет передать? Расклады и схемы непонятны и непрозрачны….
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23.07.2022 16:52 Відповісти
Ну ваЗЕлиновская Хламидия все сделал что-бы эта Палаль там оказалась за мзду....
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23.07.2022 16:56 Відповісти
Нет слов... 🤬
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23.07.2022 16:58 Відповісти
Значит своих , кого не попадя, запишем в олигархии и будем нагибать

А расейский Абрамович не олигарх? Чудно.

Чудно и мутно.
Украинцы не знают что мутит нынешняя власть за их спинами
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23.07.2022 17:00 Відповісти
понятно, что управдом пригласил. была инфа от управдома, что он лично приедет в Стамбул для встречи с переговорщиками, видно от Путлера, если приедет, то вручит Ромчику украинский паспорт. Святой Бенджамин уже не помешает Ромчику. Это будет подарок от московской общины татов, если будет. А такпросто член делегации от Банковой, но Агрохимии что то не видно в кадре, или он " в тени", "выводит положительное сальдо".
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23.07.2022 17:08 Відповісти


Роман Абрамович выступает в качестве неофициального посредника на переговорах между Украиной и Россией в Турции сегодня, которые проходят под руководством президента Турции Эрдогана. Ранее сообщалось, что

РОССИЙСКИЙ ДИКТАТОР ПУТИН https://tsn.ua/ru/ato/putin-lichno-odobril-uchastie-abramovicha-v-peregovorah-mezhdu-rf-i-ukrainoy-financial-times-2019790.html ЛИЧНО ОДОБРИЛ УЧАСТИЕ МИЛЛИАРДЕРА https://tsn.ua/ru/ato/smi-soobschayut-chto-abramovich-priletel-k-putinu-s-zapiskoy-ot-zelenskogo-chto-v-ney-bylo-napisano-2022805.html АБРАМОВИЧА В МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ

https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/roman-abramovich-chto-izvestno-o-milliardere-priblizhennom-k-putinu-2023231.html

Пока украинцы гибнут на войне устроенной Путиным, наша власть с ним договаривается посредством его абрамовичей.
Это кощунство, если не предательство
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23.07.2022 17:26 Відповісти
Це той що вивів 200500 тисяч через херсонську пустелю? Дайте йому звєзду хероя із закруткою
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23.07.2022 17:38 Відповісти
ну і який толк від афєріста абрамовічя, крім прибутку агрохламідії?
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23.07.2022 17:54 Відповісти
Арахамия уже написал судьям очередное письмо, какой хороший абрамович? Или ему и его внукам одного письма хватило?
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23.07.2022 18:45 Відповісти
ви звернули увагу? абрамовічі,авени,вексельберги,кантори та інші рабіновічі дивним чином не несуть жодної відповідальності,таке враження що їх взагалі немає на планеті...
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23.07.2022 18:53 Відповісти
Какого хрена всюду суют этого морду-ворюгу магадана и всего дальнего востока Росси во все дыры!!Вор он и в Африке вор!! Обворовал народ россии и СССР на нефти, газе ,алмазах и пушнине на сотни миллиардов долларов, поддерживал режим путина всегда и особенно материально, был ворюгой губернатором Росии на Дальнем Востоке, а теперь видите ли стал великим миротворцем и дипломатом.. А хрен ему в жопу!! Все эти эти ворюги Абрамовичи , ротенберги, Миллеры, и прочие как стали чуть беднее так и стали клянчить по всем странам , что они такие хорошие и лишь один путин хреновый !! А кто поднял своими деньгами этого Путина на вершину государственной власти в России?? Вот и наш жид зеленский так отбеливает другого жида Абрамовича!! А вы и особенно Данилов, говорите о какой -то мишиной возне, называемой борьба с олигархами!! Поймите У жидов мировая круговая порука!! Так , что жиды в очередной раз дурят нас господа!!!
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23.07.2022 21:55 Відповісти
пес рудий)
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23.07.2022 22:00 Відповісти
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