Російського олігарха та друга Путіна Абрамовича було запрошено на підписання угоди про вивезення зерна з України, - Ansa. ФОТОрепортаж

Російський олігарх Роман Абрамович відвідав церемонію підписання угоди щодо експорту зерна з України в палаці Долмабахче в Стамбулі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на італійське видання Ansa.

Зазначається, що Абрамович сидів у перших рядах крісел у залі, призначеному для церемонії, на якій Росія та Україна окремо підписали угоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Тель-Авівського університету отримав 50 мільйонів доларів за листа на підтримку Абрамовича, якого "Слуга народу" Арахамія захищає в суді







Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

Також читайте: Генсек ООН Гутерріш засуджує ракетний обстріл одеського порту

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт.