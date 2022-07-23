На передовій тривають важкі бої, воїнам потрібен дрон та тепловізори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Волонтерка Наталя Юсупова просить допомоги у придбання дронів та тепловізорів для українських захисників, які боронять країну на Запорізькому та Херсонському напрямках.
Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Терміново потрібно викупити та відправити на фрон дрон Мавік 3-89 тис., тепловізор - 54 тис., та тепловізор з дальноміром - 82 тис. Дуже важкий напрямок Запоріжжя та Херсонщина. Я розумію, що важко, але наші бійці віддають життя за нас всіх прямо зараз... Прошу домогти, 5-20-50-100 грн, хто може більше, кожна копійка, це допомога.
Окупанти гасять артою, все горить, в нас багато втрат та поранених. Прошу, приєднуйтесь до допомоги. За тиждень купила три тепловізора, два дрона, турнікети та ліки. Загальний звіт буде як прийдуть всі фотозвіти з фронту", - наголосила волонтерка.
Реквізити для допомоги:
PayPal: [email protected].
5168752017223390 ПриватБанк, Yusupova Nataliia Avhusta
4149499374344032 ПриватБанк,
4441111447002464 Монобанк
5375411504293973 Монобанк
Будь ласка, зачекайте...
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А техпаспорт лично проверил , точно 2022 ?
Чи вони озабочені продажем нашого зерна
Не хочете давати на свою армію - чужа все відбере...
Язиками так всі "патріоти", а як до діла то "ат вайни усталі"...
Допомагайте нашім воїнам , а не пі#діть !
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