На передовій тривають важкі бої, воїнам потрібен дрон та тепловізори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталя Юсупова просить допомоги у придбання дронів та тепловізорів для українських захисників, які боронять країну на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново потрібно викупити та відправити на фрон дрон Мавік 3-89 тис., тепловізор - 54 тис., та тепловізор з дальноміром - 82 тис. Дуже важкий напрямок Запоріжжя та Херсонщина. Я розумію, що важко, але наші бійці віддають життя за нас всіх прямо зараз... Прошу домогти, 5-20-50-100 грн, хто може більше, кожна копійка, це допомога.

Окупанти гасять артою, все горить, в нас багато втрат та поранених. Прошу, приєднуйтесь до допомоги. За тиждень купила три тепловізора, два дрона, турнікети та ліки. Загальний звіт буде як прийдуть всі фотозвіти з фронту", - наголосила волонтерка.

Реквізити для допомоги:

PayPal: [email protected].

5168752017223390 ПриватБанк, Yusupova Nataliia Avhusta

4149499374344032 ПриватБанк,

4441111447002464 Монобанк

5375411504293973 Монобанк

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