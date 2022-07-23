Зеленський подякував Конгресу США за HIMARS, снаряди та безпілотники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з головою Комітету з питань збройних сил Адамом Смітом.
Глава Української держави відзначив важливість цього візиту, який є вагомим сигналом підтримки України, її суверенітету й територіальної цілісності, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.
"Цінуємо допомогу Сполучених Штатів у захисті нашої території, нашої землі й українського народу. Я хотів би подякувати за лідерську позицію Сполучених Штатів Америки Президентові Байдену та Конгресу США, де ми маємо важливу двопалатну й двопартійну підтримку", – наголосив Володимир Зеленський.
Президент окремо подякував за теплий прийом, який мала під час візиту до Сполучених Штатів перша леді України Олена Зеленська, за надану їй можливість виступити в Конгресі й донести важливі повідомлення від українського народу.
Глава держави відзначив важливість безпекової підтримки України з боку Сполучених Штатів, останній пакет якої, що містить вкрай необхідні артилерійські системи HIMARS, снаряди й безпілотні літальні апарати, був оголошений напередодні.
Під час зустрічі Володимир Зеленський також поінформував представників Конгресу Сполучених Штатів про роботу з повоєнної відбудови України, першим етапом якої є реалізація Fast Recovery plan – плану швидкого відновлення зруйнованої житлової, освітньої, медичної інфраструктури.
"Звертаємося до наших партнерів, зокрема до Сполучених Штатів, з пропозицією вже зараз взяти активну участь у виконанні цього амбітного, але вкрай важливого проєкту", – сказав Президент.
Володимир Зеленський окремо подякував за висловлену конгресменами, зокрема головою Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Адамом Смітом, налаштованість продовжувати підтримувати нашу державу, допомагати їй захищати свою незалежність і територіальну цілісність.
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а зекоманда все це похерила, у тому числі і курс в НАТО. записаний в Конституцію з ініціативи того ж Порошенка.
також повинні закінчитися снаряди і ракети, ну і гарматне м'ясо.
тому воно десь якось повинно затухнути, а насєлєніє параші повинно тоді почати пи*дити один одного.
ловко лошат сограждан-лохов
пока арахамия в крым воду пёр
зеленский кацапам создал коридор
дерьмак разминировал юг Украины,
зачем нам Херсон ?
нам нужны русосвины,
ведь денег у русских так много, не счесть,
и с ними в омане мы сможем поесть