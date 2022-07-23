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Зеленський подякував Конгресу США за HIMARS, снаряди та безпілотники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з головою Комітету з питань збройних сил Адамом Смітом.

Глава Української держави відзначив важливість цього візиту, який є вагомим сигналом підтримки України, її суверенітету й територіальної цілісності, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Цінуємо допомогу Сполучених Штатів у захисті нашої території, нашої землі й українського народу. Я хотів би подякувати за лідерську позицію Сполучених Штатів Америки Президентові Байдену та Конгресу США, де ми маємо важливу двопалатну й двопартійну підтримку", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент окремо подякував за теплий прийом, який мала під час візиту до Сполучених Штатів перша леді України Олена Зеленська, за надану їй можливість виступити в Конгресі й донести важливі повідомлення від українського народу.

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Глава держави відзначив важливість безпекової підтримки України з боку Сполучених Штатів, останній пакет якої, що містить вкрай необхідні артилерійські системи HIMARS, снаряди й безпілотні літальні апарати, був оголошений напередодні.

Під час зустрічі Володимир Зеленський також поінформував представників Конгресу Сполучених Штатів про роботу з повоєнної відбудови України, першим етапом якої є реалізація Fast Recovery plan – плану швидкого відновлення зруйнованої житлової, освітньої, медичної інфраструктури.

"Звертаємося до наших партнерів, зокрема до Сполучених Штатів, з пропозицією вже зараз взяти активну участь у виконанні цього амбітного, але вкрай важливого проєкту", – сказав Президент.

Володимир Зеленський окремо подякував за висловлену конгресменами, зокрема головою Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Адамом Смітом, налаштованість продовжувати підтримувати нашу державу, допомагати їй захищати свою незалежність і територіальну цілісність.

Зеленський подякував Конгресу США за HIMARS, снаряди та безпілотники 01
Зеленський подякував Конгресу США за HIMARS, снаряди та безпілотники 02
Зеленський подякував Конгресу США за HIMARS, снаряди та безпілотники 03
Зеленський подякував Конгресу США за HIMARS, снаряди та безпілотники 04
Зеленський подякував Конгресу США за HIMARS, снаряди та безпілотники 05
Зеленський подякував Конгресу США за HIMARS, снаряди та безпілотники 06
Зеленський подякував Конгресу США за HIMARS, снаряди та безпілотники 07
Зеленський подякував Конгресу США за HIMARS, снаряди та безпілотники 08
Зеленський подякував Конгресу США за HIMARS, снаряди та безпілотники 09
Зеленський подякував Конгресу США за HIMARS, снаряди та безпілотники 10
Зеленський подякував Конгресу США за HIMARS, снаряди та безпілотники 11
Зеленський подякував Конгресу США за HIMARS, снаряди та безпілотники 12
Зеленський подякував Конгресу США за HIMARS, снаряди та безпілотники 13
Зеленський подякував Конгресу США за HIMARS, снаряди та безпілотники 14

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Конгрес США (1230) США (23024)


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Топ коментарі
+26
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23.07.2022 16:37
+16
при Порошенку відновили армію, розробили ракетну програму, провели децентралізацію, розпочали важливі реформи. економіка росла, ЗВР ріс, підприємства відкривалися.
а зекоманда все це похерила, у тому числі і курс в НАТО. записаний в Конституцію з ініціативи того ж Порошенка.
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23.07.2022 16:50
+11
Я добре розумію, як пропагандою людям нав'язали, що Порошенко - антиукраїнський політик, "барига" тощо. Я з натяжкою можу зрозуміти, чому люди в це повірили. Але чого я не можу зрозуміти - як можна вірити в це досі. Це те саме, як досі вірити, що в Україні росія воює з фашизмом.
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23.07.2022 16:51
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Навпаки. Подивіться на фото. Над усім цим пильно наглядає Дермак. Якось так.
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23.07.2022 16:42 Відповісти
особенно на 5й сверху фото. так на него смотрит, шо понятно, вечером у воспитанника жопа буде сыня, бо совсем от руки отбился на большое расстояние.
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23.07.2022 16:55 Відповісти
седой чел рядом с елдаком -сивоха?
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23.07.2022 16:59 Відповісти
точно нє. в нього штани сухі )
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23.07.2022 17:03 Відповісти
не факт
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23.07.2022 17:21 Відповісти
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23.07.2022 16:34 Відповісти
і Єрмачелло стовбичить, як завжди. очима сочить за своїм прихвостнем. Менеджер, ***.
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23.07.2022 16:34 Відповісти
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23.07.2022 16:37 Відповісти
І де було від розвідки США що Єрмак агент?
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23.07.2022 17:21 Відповісти
👎👎👎
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23.07.2022 17:45 Відповісти
а це за кампанію
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23.07.2022 18:05 Відповісти
Завгосп "чего изволите".
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23.07.2022 16:40 Відповісти
Якесь знущання... Чотири (!) HIMARS-а... Якими б вони суперточними не були, з такою кількістю війну не виграти. Ці боягузи з Білого дому остаточно втратили розум. Вони сподіваються, що так вони відвернуть загрозу Третьої світової? Просто не даючи Україні перемогти? Ну ОК - допоможуть вони ***** залишитися при владі - а що далі? Ну буде він контролювати ядерну зброю і не дасть їй розповстися по федеральним округам. А що нам при цьому робити??? У нас країну повністю знищать до того часу, а населення остаточно зубожіє. І все це заради якоїсь примарної мети???
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23.07.2022 16:39 Відповісти
*винуждєная мєра* нікого не хвилює наше життя, крім нас самих. ти що сподіваєшься на якогось дядю, что він врятує тебе? вони для себе визначили що для них гірше, і йдуть цим шляхом
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23.07.2022 16:44 Відповісти
Це не є проблемою американців. Це проблема цього населення, яке обирає собі Порошенків та Зеленських, і отримує в результаті повністю безпорадну країну
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23.07.2022 16:44 Відповісти
при Порошенку відновили армію, розробили ракетну програму, провели децентралізацію, розпочали важливі реформи. економіка росла, ЗВР ріс, підприємства відкривалися.
а зекоманда все це похерила, у тому числі і курс в НАТО. записаний в Конституцію з ініціативи того ж Порошенка.
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23.07.2022 16:50 Відповісти
Завод Артема последний год на однодневке. Оружие зеленского - шашлыки с асфальтом. Зелёные цыганские попрошайки.
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23.07.2022 17:11 Відповісти
Загальні фрази вичитані з методичок.
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23.07.2022 17:48 Відповісти
Я добре розумію, як пропагандою людям нав'язали, що Порошенко - антиукраїнський політик, "барига" тощо. Я з натяжкою можу зрозуміти, чому люди в це повірили. Але чого я не можу зрозуміти - як можна вірити в це досі. Це те саме, як досі вірити, що в Україні росія воює з фашизмом.
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23.07.2022 16:51 Відповісти
Порох наступил на хвост всем олигархам. Олигархат включил пропаганду против пороха. Выборці зе развесили уши и повторяли как попугаи "склады-завод-барыга". Лохи недалёкие ****
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23.07.2022 17:14 Відповісти
Особливо Ахметкє, схемой Роттердам+. Мабуть Ахметка особливо йому насолив
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23.07.2022 17:21 Відповісти
Роттердам+ отличная схема. И зелень ее похерила. При чем тут ахметов
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23.07.2022 17:50 Відповісти
Я хоч і не виборець Зе, але з задоволенням послухаю захоплюючу історію про те, як "Порох наступив на хвіст олігархам". Цікаво дізнатися детальніше
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23.07.2022 17:34 Відповісти
А що тобі пояснювати,коли ти неуч.
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23.07.2022 17:50 Відповісти
так путлер сказав - хто завгодно, аби не порошенко (бо армія.мова.віра це саме те, що туплеру сильно не до душі). ФСБ взяло під козирьок і побігло виконувати. застосувало всі свої інструменти, всі свої технології. гроші навіть зекоманді давало (це факт). всі корисні ідіоти ізошлі на гімно. всі ботофабрики пахали 24/7. неясно тільки, як вони змовилися з коломойшею, чи просто так збіглося в часі, що коломойша якраз вз'ївся на Порошенка на Приватбанк, який Порошенко змушений був націоналізувати. але Г+Г і всі гімно-сайти поливали Порошенка і прославляли янелоха. от плєбс і повівся. барани, чо.
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23.07.2022 20:54 Відповісти
нє, ну теоретично на росії повинна загнутися економіка і досить скоро (ну, відносно).
також повинні закінчитися снаряди і ракети, ну і гарматне м'ясо.
тому воно десь якось повинно затухнути, а насєлєніє параші повинно тоді почати пи*дити один одного.
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23.07.2022 16:47 Відповісти
США вже передали Україні 12 систем HIMARS. Близько 200 українських військовослужбовців уже пройшли навчання для їх використання. Загалом Штати та союзники мають передати Україні понад 20 таких систем. Про це заявив генерал армії США Марк Міллі під час брифінгу, йдеться на https://www.defense.gov/News/Live-Events/#/?currentVideo=29 сайті Пентагону .
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23.07.2022 19:19 Відповісти
What about Korban?
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23.07.2022 16:42 Відповісти
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23.07.2022 16:54 Відповісти
Медведчук, Потртнов, Шарій і "іже з ними" покаялись мабуть, не чекаючи "припинення"
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23.07.2022 17:05 Відповісти
за зачем Кулебе ногу поломали???
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23.07.2022 16:43 Відповісти
То він вчора у Стамбулі виплясував
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23.07.2022 16:47 Відповісти
2я серия "костяная нога".
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23.07.2022 16:52 Відповісти
а дерьмак к тылу пристроился и не вынимает руку из дыры с рычагами управления своего подопечного.
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23.07.2022 16:51 Відповісти
над заглядывающим
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23.07.2022 17:06 Відповісти
Маленький Рембо.
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23.07.2022 17:10 Відповісти
Кулеба - выздоравливайте и будьте здоровы ! )))
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23.07.2022 17:12 Відповісти
Ермак - фаворит Зеленского или Зеленский - фаворит Ермака? Эта современная политика такая современная.... Вот Разумовский, Алексей Григорьевич, наш казачок и генерал-фельдмаршал, был при Елизавете Петровне ночным императором. А Ермак и ночной, и дневной, и послеобеденный....
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23.07.2022 17:13 Відповісти
давайте больше HIMARS ***** должен сдохнуть в конвульсия как можно быстрее...
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23.07.2022 17:18 Відповісти
Руz ляльковод постійно поряд з ЗеКом, наче тінь.
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23.07.2022 17:25 Відповісти
як чітко видно, що Зеленський тепер лише маріонетка Ермака.
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23.07.2022 18:31 Відповісти
зеленский , татаров , дерьмак и порнов
ловко лошат сограждан-лохов
пока арахамия в крым воду пёр
зеленский кацапам создал коридор
дерьмак разминировал юг Украины,
зачем нам Херсон ?
нам нужны русосвины,
ведь денег у русских так много, не счесть,
и с ними в омане мы сможем поесть
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23.07.2022 18:34 Відповісти
Шайка кровавых клоунов!
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23.07.2022 20:04 Відповісти
 
 