УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9654 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
1 932 10

Внаслідок обстрілу села Довжик на Харківщині зруйновано навчальний заклад, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили по навчальному закладу на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Так, 23 липня близько 4 години ранку війська РФ обстріляли с. Довжик Золочівської ОТГ Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу було зруйновано навчальний заклад.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори щодо 4 евакуаційних коридорів із окупованих територій на Харківщині тривають, - Синєгубов

Внаслідок обстрілу села Довжик на Харківщині зруйновано навчальний заклад, - прокуратура 01
Внаслідок обстрілу села Довжик на Харківщині зруйновано навчальний заклад, - прокуратура 02
Внаслідок обстрілу села Довжик на Харківщині зруйновано навчальний заклад, - прокуратура 03

Автор: 

обстріл (28648) прокуратура (3685) Харківщина (6054)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
От сволота кацапська
показати весь коментар
23.07.2022 17:58
+5
Вже скоро півроку кацапи обстрілюють Харків та обл. як із бєлгорода сраного, так і з оккупованої території. І всім *****.
показати весь коментар
23.07.2022 18:11
+3
показати весь коментар
23.07.2022 18:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От сволота кацапська
показати весь коментар
23.07.2022 17:58 Відповісти
а зебобіки кажуть - срачно все відбудовуйте...учбовий рік на носі..всім за парти
показати весь коментар
23.07.2022 18:06 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2022 18:06 Відповісти
він ще кошенятко)) десь 3 місяця,але вже настраждалася бідна тваринка,як вижила там невідомо...
показати весь коментар
23.07.2022 18:15 Відповісти
теперь его зовут Змей..... видео с эвакуацией:
https://twitter.com/i/status/1549694912085491713
показати весь коментар
23.07.2022 19:41 Відповісти
Вже скоро півроку кацапи обстрілюють Харків та обл. як із бєлгорода сраного, так і з оккупованої території. І всім *****.
показати весь коментар
23.07.2022 18:11 Відповісти
до сих пор из пригорода Харькова никак не отгонят кцпов. почему? нет команды? зеля сдал нас кцпам? почему их не выбивают из Липцов, например? они оттуда отлично добивают до центра Харькова.
показати весь коментар
23.07.2022 20:08 Відповісти
Відповіді на ваші питання треба шукати, як я їх нещодавно назвав, у "оманських паперах"
показати весь коментар
23.07.2022 21:27 Відповісти
За такие вещи Все российские образовательные учреждения должны быть исключены из международных организаций, все бумажки России об образовании должны быть в цивилизованном мире признаны не имеющими никакой юридической силы начиная со свидетельства об окончании детских садов.
показати весь коментар
23.07.2022 23:07 Відповісти
 
 