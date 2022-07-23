Внаслідок обстрілу села Довжик на Харківщині зруйновано навчальний заклад, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вдарили по навчальному закладу на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.
Так, 23 липня близько 4 години ранку війська РФ обстріляли с. Довжик Золочівської ОТГ Богодухівського району.
Внаслідок обстрілу було зруйновано навчальний заклад.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Топ коментарі
+7 Василий Воробец
показати весь коментар23.07.2022 17:58
+5 afuster25
показати весь коментар23.07.2022 18:11
+3 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар23.07.2022 18:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/i/status/1549694912085491713