Внаслідок обстрілу села Довжик на Харківщині зруйновано навчальний заклад, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили по навчальному закладу на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Так, 23 липня близько 4 години ранку війська РФ обстріляли с. Довжик Золочівської ОТГ Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу було зруйновано навчальний заклад.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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