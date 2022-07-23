"В усипальних вагонах РЖД із кондиціонерами": ОК "Південь" показало передачу РФ тіл ліквідованих окупантів. ФОТОрепортаж
Україна передала РФ тіла ліквідованих російських окупантів.
Про це підомило ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.
"Так рашисти повертаються до дому зі спекотного півдня України. Без вагонів РЖД (рашистської железной дороги) ніяк! Вочевидь, в усипальних вагонах із кондиціонерами…" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+67 Перехватчик
показати весь коментар23.07.2022 19:40
+56 Олександр Дніпро
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+50 vadyan
показати весь коментар23.07.2022 19:31
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нам ще мразоту возити та й возити !
Зі зручностями та вигодами!
Що й казати - російський сервіс!
Дємбєля, дємбєля, дємбєля
І куда нє взгляні в еті лєтніє дні
Всюду в чьорних пакетах ані...
Домовитися про передачу, щоб не стріляли, а потім тупо з насипного вантажного вагона, як лайно висипати на кордоні, зняти на відео і транслювати на Роісю.
Якщо зовсім безпечно, то на кордоні білорусі. Цим уйобкам теж корисно подивитися буде.
орки тащатся от таких фотографий
Мечта оккупанта.
"Мечты сбываются.
Газпром."
С полочки в вагоне рефрежираторе, в обычный тентований урал насыпью!...
А дальше наверно на открытую площадку за деревенским моргом в штабеля....
Но как их "комфортно" везла ржд, даже в Украиину везли как скот, а назад- каждого пополчки! - но хватит...
В английском языке - зоопарк
На кацапском - дохлый скот