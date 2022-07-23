"В усипальних вагонах РЖД із кондиціонерами": ОК "Південь" показало передачу РФ тіл ліквідованих окупантів. ФОТОрепортаж

Україна передала РФ тіла ліквідованих російських окупантів.

Про це підомило ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Так рашисти повертаються до дому зі спекотного півдня України. Без вагонів РЖД (рашистської железной дороги) ніяк! Вочевидь, в усипальних вагонах із кондиціонерами…" - йдеться у повідомленні.

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