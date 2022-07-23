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"В усипальних вагонах РЖД із кондиціонерами": ОК "Південь" показало передачу РФ тіл ліквідованих окупантів. ФОТОрепортаж

Україна передала РФ тіла ліквідованих російських окупантів.

Про це підомило ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Так рашисти повертаються до дому зі спекотного півдня України. Без вагонів РЖД (рашистської железной дороги) ніяк! Вочевидь, в усипальних вагонах із кондиціонерами…" - йдеться у повідомленні.

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В усипальних вагонах РЖД із кондиціонерами: ОК Південь показало передачу РФ тіл ліквідованих окупантів 01
В усипальних вагонах РЖД із кондиціонерами: ОК Південь показало передачу РФ тіл ліквідованих окупантів 02
В усипальних вагонах РЖД із кондиціонерами: ОК Південь показало передачу РФ тіл ліквідованих окупантів 03
В усипальних вагонах РЖД із кондиціонерами: ОК Південь показало передачу РФ тіл ліквідованих окупантів 04
В усипальних вагонах РЖД із кондиціонерами: ОК Південь показало передачу РФ тіл ліквідованих окупантів 05
В усипальних вагонах РЖД із кондиціонерами: ОК Південь показало передачу РФ тіл ліквідованих окупантів 06
В усипальних вагонах РЖД із кондиціонерами: ОК Південь показало передачу РФ тіл ліквідованих окупантів 07
В усипальних вагонах РЖД із кондиціонерами: ОК Південь показало передачу РФ тіл ліквідованих окупантів 08
В усипальних вагонах РЖД із кондиціонерами: ОК Південь показало передачу РФ тіл ліквідованих окупантів 09
В усипальних вагонах РЖД із кондиціонерами: ОК Південь показало передачу РФ тіл ліквідованих окупантів 10
В усипальних вагонах РЖД із кондиціонерами: ОК Південь показало передачу РФ тіл ліквідованих окупантів 11

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973)


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Топ коментарі
+67
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23.07.2022 19:40
+56
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23.07.2022 19:36
+50
Ляпота! Дивився б і дивився!
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23.07.2022 19:31
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Ляпота! Дивився б і дивився!
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23.07.2022 19:31 Відповісти
Красівоє...
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24.07.2022 05:46 Відповісти
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24.07.2022 05:49 Відповісти
Игорь Губерман?
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24.07.2022 07:45 Відповісти
В *****, *****, ***** уезжает домой кацапня
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24.07.2022 07:55 Відповісти
Відвоювались, із комфортом повернулись додому, на россіюшку.
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23.07.2022 19:33 Відповісти
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23.07.2022 19:40 Відповісти
Васточний експрес с камфортам вєзьот хароших лапатнікав дамой...
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23.07.2022 19:33 Відповісти
Чотириярусні полички,оце комфорт!
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23.07.2022 20:47 Відповісти
Але навiть у мертвих кацiв бачу эрархiю- хтось лежит пiд шконкою..
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23.07.2022 21:07 Відповісти
Спокійні такі, врівноважені
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23.07.2022 19:33 Відповісти
Хороші росіяни )))
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23.07.2022 19:40 Відповісти
А який зиск має Україна від цього?
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23.07.2022 19:33 Відповісти
Ніякого зиску Україна немає від цього , крім сморіду на всю округу , так як у нас літо спекотне !
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23.07.2022 22:29 Відповісти
Є труп, є похорон (можливо) значить загинув в Україніе ж це операція і загиблих немає?. Тому користь все таки є. (хоч якась).
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23.07.2022 23:19 Відповісти
альо, вагони не віддавайте!

нам ще мразоту возити та й возити !
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23.07.2022 19:34 Відповісти
Так це ж кацапськi труповiзки..на них ще в сезон ********* з батькiвщини агрохамла до мордору возять ..Там i мити нiчого не потрiбно- мокши ********** "с душком"...
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23.07.2022 21:14 Відповісти
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23.07.2022 21:36 Відповісти
Русосвиней везуть на скотомогильник
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23.07.2022 19:35 Відповісти
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23.07.2022 19:36 Відповісти
Похоже коенвеер Автоваза немного поработает. 30 минут.
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23.07.2022 19:37 Відповісти
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23.07.2022 21:42 Відповісти
куясе! плацкартом ехали! я думал в общем.......
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23.07.2022 19:38 Відповісти
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23.07.2022 19:39 Відповісти
свежинькие. 17,05,22
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23.07.2022 19:39 Відповісти
Ти диви, як рашистики повертаються додому в сім'ї, з комфортом всі в спальних вагоНАХ)
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23.07.2022 19:40 Відповісти
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23.07.2022 19:42 Відповісти
Хай каZапы зловтішаються з того, що з України добрива вивозять
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23.07.2022 19:43 Відповісти
На що тiльки гади не iдуть,щоб залишити нас без гарного врожаю..
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23.07.2022 21:18 Відповісти
М-м-м!
Зі зручностями та вигодами!
Що й казати - російський сервіс!
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23.07.2022 19:44 Відповісти
Уєжают в сваі іпєня
Дємбєля, дємбєля, дємбєля
І куда нє взгляні в еті лєтніє дні
Всюду в чьорних пакетах ані...
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23.07.2022 19:44 Відповісти
Земля им бетоном! Бабы еще нарожают!...
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23.07.2022 19:45 Відповісти
А марлю натягнули, щоб мухи не злітались?
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23.07.2022 19:46 Відповісти
Порядна муха на таке гівно не сяде
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23.07.2022 19:49 Відповісти
Ну, це якщо муха аристократичного походження, але пересічна, а тим більше муха з низькою соціальною відповідальністю - ці довго розмірковувати не будуть...
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23.07.2022 20:02 Відповісти
То не марля То вони сітку натягли, щоб ніхто не бачив що саме з вагонів вивантажують Та й щоб менше вітер гуляв - там же такий "духан" стоїть - не зважаючи на рефрижератор! (Моя вчилася обслуговувать подібні вагони(оператор промислових холодильних установок) - так казала що їх кожні кілька місяців на профілактичну мийку гнать потрібно Бо починали смердіть після сукровиці)
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23.07.2022 20:51 Відповісти
Это ж сколько "автомобилей" лада калина едет в страну-помойку, к счастливым семьям.
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23.07.2022 19:47 Відповісти
ВАЗ начал работать в 3 смены и без выходных.
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24.07.2022 04:36 Відповісти
Красівоє! Але витрачати стільки ресурсів для передачі лапатніков - нерентабельно
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23.07.2022 19:49 Відповісти
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23.07.2022 19:50 Відповісти
нераціонально загружені вагони, насипом влізло б більше в 5-10 раз. чи то такий принцип взаємності?
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23.07.2022 19:55 Відповісти
СВ-вагон, комфорт и сервис на высшем уровне
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23.07.2022 19:55 Відповісти
А чому не можна тупо на кордоні з Курськом чи Бєлгородом його звалити купою?

Домовитися про передачу, щоб не стріляли, а потім тупо з насипного вантажного вагона, як лайно висипати на кордоні, зняти на відео і транслювати на Роісю.

Якщо зовсім безпечно, то на кордоні білорусі. Цим уйобкам теж корисно подивитися буде.
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23.07.2022 19:56 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍
орки тащатся от таких фотографий
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23.07.2022 20:02 Відповісти
ты ба!! москиткой фсё им обтянули, шоб мухи та комары не кусали ))
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23.07.2022 20:06 Відповісти
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23.07.2022 20:07 Відповісти
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23.07.2022 20:09 Відповісти
А чому маркіровки 200 нема? Я думаю це ж не одноразові вагони.
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23.07.2022 20:11 Відповісти
Потому что потом в них мясо свиней из чувашии в мацкву повезут.
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23.07.2022 20:25 Відповісти
А до чого тут "Чувашія"? Вагони - українські!
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23.07.2022 20:52 Відповісти
Ви всьо врети, это французская заморозка 1812 года, хранили в больнице Мечникова.
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23.07.2022 20:18 Відповісти
Ну мешки черные мало мне интересны. там кое что понравилось---честно, понравилось. Отсюда и вопрос в пустоту. А где же вы наши Кразюки лаптежники красавцы? Где гордость лесовывоза, тягания тралов с чем угодно итд? Найн! А Уралы хороши. Не отнять. Все **** просрали мы и проспали.
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23.07.2022 20:20 Відповісти
Мало їм херсонської пшениці..вже й органічні добрива вагонами до себе тягнуть.
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23.07.2022 20:21 Відповісти
Казали гарних москалів не буває..а от вам і спростування..бувають.
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23.07.2022 20:25 Відповісти
Это верх безумия одной безумной нации. Недаром евреи называют их гоями, существами без души
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23.07.2022 20:28 Відповісти
довбаним ********** ще й три яруси настелили в холодильнику( скидали б лайно в одну купу під самий верх, дешевше б було, на кілька вагонів, а так свиней ще з комфортом везуть, заїбала вже наша їбана толерантність!
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23.07.2022 20:28 Відповісти
хтось у мішках чорненьких, а комусь і картонної коробки вистачило... ЗСУ мають працювати так, щоб у сірниковий коробок поміщалися... економія вагонів...
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23.07.2022 20:32 Відповісти
Уезжают в родные края дембеля и тела салажат и куда не взгляни в эти летние дни всюду дохлые орки лежат.
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23.07.2022 20:33 Відповісти
На раисии праздник - мамки очереди в банках занимают.
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23.07.2022 20:33 Відповісти
Все-же нужно признать улучшения в россии есть - вагоны камфортные
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23.07.2022 20:34 Відповісти
Вагони - наші! А в "Урали" кацапи "навалом" вантажать!
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23.07.2022 20:54 Відповісти
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23.07.2022 20:36 Відповісти
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23.07.2022 20:39 Відповісти
Смердюча орда поїхала додому.
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23.07.2022 20:51 Відповісти
Шось Гундяєва не видно. А так благословляв, так благословляв...
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23.07.2022 20:54 Відповісти
Нормалек, наши собаки просто мясо от костей отделили, по-этому вонять не будет
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23.07.2022 20:57 Відповісти
😁
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23.07.2022 21:00 Відповісти
В усипальних вагінах)
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23.07.2022 21:01 Відповісти
Такі фото треба в кацапських військоматах вивішувати! ))
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23.07.2022 21:08 Відповісти
Гены. Привыкли в плацкарте кататься.
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23.07.2022 21:09 Відповісти
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23.07.2022 21:10 Відповісти
Тю..я думав купе... В воно якийсь плацкарт...
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23.07.2022 21:45 Відповісти
😎👌👏👏👏
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23.07.2022 22:13 Відповісти
Патерьнет! (с) Конашенков Брехун **********
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23.07.2022 22:14 Відповісти
Сколько жігулєй свиноматки з хряками накуплять....
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23.07.2022 22:27 Відповісти
Українці дуже акуратні. Все гарно,по поличках розклали 🤗
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23.07.2022 22:52 Відповісти
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23.07.2022 23:02 Відповісти
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24.07.2022 00:44 Відповісти
"Чёрный Тюльпан" уже не тот.
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24.07.2022 04:30 Відповісти
Домой в СВ, с трофеями.
Мечта оккупанта.

"Мечты сбываются.
Газпром."
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24.07.2022 07:48 Відповісти
Кровь из глаз от показухи...
С полочки в вагоне рефрежираторе, в обычный тентований урал насыпью!...
А дальше наверно на открытую площадку за деревенским моргом в штабеля....
Но как их "комфортно" везла ржд, даже в Украиину везли как скот, а назад- каждого пополчки! - но хватит...
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24.07.2022 08:33 Відповісти
Z00
В английском языке - зоопарк
На кацапском - дохлый скот
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24.07.2022 13:02 Відповісти
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24.07.2022 14:15 Відповісти
 
 