За добу росіяни обстріляли шість громад на Сумщині, загинула людина, - Живицький. ФОТОрепортаж

За добу росіяни 12 разів обстрілювали Сумщину, випустивши понад 170 різних боєприпасів – внаслідок обстрілів загинув місцевий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький.

Зазначається, що під ворожим вогнем опинилися Шалигинська, Миколаївська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська громади.

По Миколаївській громаді опівдні два військові літаки з території ворога випустили 10 ракет. В одному із сіл зруйновано житловий будинок та господарчі споруди у двох домогосподарствах мирних мешканців.

Зазначається, що в людей побило городи і вікна, однак без жертв.

Живицький повідомив, що о 15 годині росіяни обстріляли з мінометів село Білопільської громади, і 69-річний місцевий фермер загинув. Також знищено 2 трактори та сільгосподарство громади.

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