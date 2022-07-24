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Новини Фото Війна
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Наслідки обстрілу Донеччини: Війська РФ вдарили по дитсадку, зруйновано приватні будинки. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська продовжують нищити інфраструктуру Донеччини.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще дві школи зруйнували російські окупанти на Донеччині сьогодні зранку - у Костянтинівці і Бахмуті. Крім того, у Новодмитрівці від рашистського вогню постраждав дитячий садок", - зазначив він.

Також близько 5-ї ранку російська ракета ударила по околицях Курахівської громади - зруйнувала приватний будинок.

"Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки - пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти. Про постраждалих на даний час інформація не надходила", - додав Кириленко.

Читайте: За добу росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Наслідки обстрілу Донеччини: Війська РФ вдарили по дитсадку, зруйновано приватні будинки 01
Наслідки обстрілу Донеччини: Війська РФ вдарили по дитсадку, зруйновано приватні будинки 02
Наслідки обстрілу Донеччини: Війська РФ вдарили по дитсадку, зруйновано приватні будинки 03
Наслідки обстрілу Донеччини: Війська РФ вдарили по дитсадку, зруйновано приватні будинки 04
Наслідки обстрілу Донеччини: Війська РФ вдарили по дитсадку, зруйновано приватні будинки 05
Наслідки обстрілу Донеччини: Війська РФ вдарили по дитсадку, зруйновано приватні будинки 06
Наслідки обстрілу Донеччини: Війська РФ вдарили по дитсадку, зруйновано приватні будинки 07

Автор: 

обстріл (28687) Донецька область (8578) Кириленко Павло (907)


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