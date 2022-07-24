Наслідки обстрілу Донеччини: Війська РФ вдарили по дитсадку, зруйновано приватні будинки. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська продовжують нищити інфраструктуру Донеччини.
Про це у Telegram повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще дві школи зруйнували російські окупанти на Донеччині сьогодні зранку - у Костянтинівці і Бахмуті. Крім того, у Новодмитрівці від рашистського вогню постраждав дитячий садок", - зазначив він.
Також близько 5-ї ранку російська ракета ударила по околицях Курахівської громади - зруйнувала приватний будинок.
"Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки - пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти. Про постраждалих на даний час інформація не надходила", - додав Кириленко.
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