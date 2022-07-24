Війна Україну не зламає. Не підкоримось. Переможемо! - Зеленський. ФОТОрепортаж
Війна не зможе зламати Україну.
Про це написав у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"П'ять місяців. Після восьми років. Війна не зламала Україну і не зламає. Не зупинила життя в нашій державі і не зупинить.
І точно не зробить нас заручниками того жахіття, яке окупанти принесли в нашу країну", - зазначив глава держави.
"Не підкоримось. Вистоїмо. Захистимо своє. Переможемо!", - додає він.
Топ коментарі
+29 Бенина Мама
показати весь коментар24.07.2022 10:12
+28 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар24.07.2022 10:11
+26 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар24.07.2022 10:20
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і форма зимова ще не готується.
а до чого тут Zупермен, геройство якого лише у тому, що не втік від привселюдного "згвалтування ка-дирівцями", сховавшися за широкою спиною "Тетяни Чорновіл та мільйонів інших Порохоботів" (бо з 73% лохторату натепер активно стоять на боці України відстотків 25%)) і тепер на увесь світ читає тексти з суфльора та пройобує усе, до чого торкається особисто-негігієнічно через фаворитів та сраколизів?!
Натомість він розважався і тринькав гроші
Ще і має нахабство піарити свою нікчемну тушу на звитягах наших військових.
@WALDO_WASSERMAN
·
16 год
Итак, что же получили друзья нашего «президента», прости господи, за возможность НАМ вывезти СВОЁ зерно?
Снятие санкций:
- на поставку товаров с/х, медназначения, авиазапчастей
- на поставку зерна и удобрений.
- на поставку нефтянки в третьи страны.
Не плохо, как по мне.
але війну в цілому кремляді виграли завдяки власноможним жидам з Банкової
жиди свою справу знають й гнуть її достаньо методічно
- з Вагнер-гейтом
- з розмінуванням Чонгара
- з кримінальними справами на Порошенко за то що наші кораблі хотіли войти в наші же тереторіальні води
- з зняттям санкцій найбільш чутливих з Парашки
Татаров?
Перемагає ЗЕленський.
верим в ВСУ?