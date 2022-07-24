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Новини Фото Війна
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Війна Україну не зламає. Не підкоримось. Переможемо! - Зеленський. ФОТОрепортаж

Війна не зможе зламати Україну.

Про це написав у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"П'ять місяців. Після восьми років. Війна не зламала Україну і не зламає. Не зупинила життя в нашій державі і не зупинить.
І точно не зробить нас заручниками того жахіття, яке окупанти принесли в нашу країну", - зазначив глава держави.

"Не підкоримось. Вистоїмо. Захистимо своє. Переможемо!", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ крок за кроком просуваються вперед, - Зеленський про Херсонщину

Війна Україну не зламає. Не підкоримось. Переможемо! - Зеленський 01
Війна Україну не зламає. Не підкоримось. Переможемо! - Зеленський 02
Війна Україну не зламає. Не підкоримось. Переможемо! - Зеленський 03
Війна Україну не зламає. Не підкоримось. Переможемо! - Зеленський 04
Війна Україну не зламає. Не підкоримось. Переможемо! - Зеленський 05
Війна Україну не зламає. Не підкоримось. Переможемо! - Зеленський 06
Війна Україну не зламає. Не підкоримось. Переможемо! - Зеленський 07
Війна Україну не зламає. Не підкоримось. Переможемо! - Зеленський 08

Автор: 

Зеленський Володимир (23973)


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Топ коментарі
+29
Напиши лучше, какое очередное воинское звание твой Дерьмак получил от Куйла после Стамбула.
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24.07.2022 10:12
+28
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24.07.2022 10:11
+26
Героїв ЗСУ, ТРО, Волонтерів бачу.. повага їм та шана..
а до чого тут Zупермен, геройство якого лише у тому, що не втік від привселюдного "згвалтування ка-дирівцями", сховавшися за широкою спиною "Тетяни Чорновіл та мільйонів інших Порохоботів" (бо з 73% лохторату натепер активно стоять на боці України відстотків 25%)) і тепер на увесь світ читає тексти з суфльора та пройобує усе, до чого торкається особисто-негігієнічно через фаворитів та сраколизів?!
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24.07.2022 10:20
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24.07.2022 10:11 Відповісти
Треба підкоритися Конгресу по питаннях до дерьмака. Ця дорога до перемоги коротша.
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24.07.2022 12:36 Відповісти
Напиши лучше, какое очередное воинское звание твой Дерьмак получил от Куйла после Стамбула.
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24.07.2022 10:12 Відповісти
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24.07.2022 10:15 Відповісти
Ермак і Татаров спершу все здадуть та зрадять..
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24.07.2022 10:14 Відповісти
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24.07.2022 10:15 Відповісти
не сказал бы что иран нищий. по ввп 22-ые в мире.если б не санкции наверно были бы вообще в десятке
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24.07.2022 10:19 Відповісти
Тут ключевое слово-"Чмо".
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24.07.2022 11:40 Відповісти
Нема вже чого "клянчить"! ЦАХАЛ постаралися - під Дамаском рознесли і завод по випуску тих дронів, на які "поклали око" кацапи і склад з готовою продукцією Чим мені фірма "ЦАХАЛ" подобається - завжди роботу роблять ретельно і максимально ефективно!
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24.07.2022 10:57 Відповісти
це точно ті дрони, може інші якісь? і у них може бути і не один завод. Не розслабляйтеся.
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25.07.2022 17:00 Відповісти
головний світовий чмоня
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24.07.2022 11:23 Відповісти
Чому забрали доплати у військових і збільшили зарплати депутатам ВР?
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24.07.2022 10:16 Відповісти
це було риторичне питання?))) он на Стефанчука погляньте - пухне з голоду..а у інших свої трабли - діти поза кордоном вчаться..на ціни, курс валюти подивіться - у народних депутатів все з зп за регламентом - підвищення...
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24.07.2022 11:27 Відповісти
только зеля тут не при чем. сраный пиарщик
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24.07.2022 10:16 Відповісти
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24.07.2022 10:18 Відповісти
🐛🤡 ещё и "день ПААБЕДЫ", аза месяц в Буковеле с каламоем договаривался как капитулировать , гульбанил с дерьмаком в Гуте и Разминировал Чонгар , а не готовил Страну к обороне
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24.07.2022 10:45 Відповісти
Що Україна продержалась тиждень- це буладля нього несподіванка.
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24.07.2022 10:53 Відповісти
Так, не зважаючи й на перекiр всiм старанням Зе й Ермака, ми переможемо!
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24.07.2022 10:18 Відповісти
От якби це сказав справжній українець і патріот, у мене б жодних питань не виникнуло б. Але ж воно не є ані першим, ані другим.
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24.07.2022 10:18 Відповісти
Почему Цензор не опубликовал новость о том, что депутаты подняли себе зарплату в два раза, не считая других выплат, в то время когда военным уменшили выплаты. Кому война, а кому мать родна?
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24.07.2022 10:18 Відповісти
військові ж купують собі все самі за свою зарплату
і форма зимова ще не готується.
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24.07.2022 10:21 Відповісти
не надо врать. все выдают. есть проблема только по некоторым вещам, таким как разгрузки, кабуры. была какое то время с берцами. но уже решили.
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24.07.2022 10:27 Відповісти
Вчера только общался с бойцом, говорит каждый день под богом ходим, а от государства только автомат выдали, остальное - за свои кровные, либо волонтеры, вот так, а ты говоришь...
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24.07.2022 10:33 Відповісти
может везде по разному. в марте отдал своим друзьям три пары берц и набедренную кабуру. разгрузки небыло. после этого больше ничего не просили.
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24.07.2022 11:37 Відповісти
щось видають, щось не видають. кому як пощастить.
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24.07.2022 11:12 Відповісти
може бути напряг з розмірами..берці - ходовий 42-43 і камуфло 48-50..
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24.07.2022 11:33 Відповісти
не буду говорить за депутатов, но военным может и правильно что уменьшили. а то сидят многие в тылу и получают по 30-ке сверху к зарплате. у меня во дворе 4 месяца такие "военные" по вечерам пиво глушат. гражданская зарплата капала. военная плюс 30 штук. чуваки больше 2-х штук баксов в месяц получали нифига не делая. доплату должны получать те, кто на передке. кто реально воюет. а не овощи подпивасные
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24.07.2022 10:24 Відповісти
Героїв ЗСУ, ТРО, Волонтерів бачу.. повага їм та шана..
а до чого тут Zупермен, геройство якого лише у тому, що не втік від привселюдного "згвалтування ка-дирівцями", сховавшися за широкою спиною "Тетяни Чорновіл та мільйонів інших Порохоботів" (бо з 73% лохторату натепер активно стоять на боці України відстотків 25%)) і тепер на увесь світ читає тексти з суфльора та пройобує усе, до чого торкається особисто-негігієнічно через фаворитів та сраколизів?!
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24.07.2022 10:20 Відповісти
Чого це не втік? Втік 4 рази від повістки.
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24.07.2022 10:40 Відповісти
задовбали відсоткові ідіоти..задовбали тетяночорноволити...хоча б раз мізки включили підрахуї хрєнові
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24.07.2022 11:36 Відповісти
..вибачте вже нас, людей з кількома вищими освітами, акварі-умна the рибка.. - нам це не важко, а вам - приємно
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24.07.2022 11:44 Відповісти
ааа..ну вибачте, тільки ж Ви тут такий заобразований..інші так..церковно0приходську закінчували, акваріуміаріст
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24.07.2022 15:05 Відповісти
73% за Україну, а не за ваші 25. Не гони хню, бо стане менше 25.
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24.07.2022 14:31 Відповісти
..Українець на ці цифри навіть не зреагував би, бо нам - байдуже, фіксуємо тільки для Вас.. небайдуже рейтингозалежним, продажним політикам та їхнім хвойдам.. не паліться хоча б
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24.07.2022 15:48 Відповісти
Українець ці цифри навіть не писав би. Тільки такі звездунці, як ти, постійно щось хочуть довести.
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24.07.2022 22:56 Відповісти
Відведення військ на невигідні позиції на бамбасі, розмінування чонгару, заморозка ракетної програми, відсутність ПВО та ще багато чого, ЗЕлені покидьки робили все щоб роззброїти, ослабити, зробити недієздатною та вразливою ВСУ. Сподіваюсь вся ця ЗЕлупська зрадницька ***** буде заарештована та покарана
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24.07.2022 10:20 Відповісти
Українська сторона(дєрмак),згідно Угоди по екпорту зерна,запропонувала зняти з орків санкції по експорту міндобрив,зерна та імпорту запчастин до літаків.І ці санкції з мордору зняли,а зермак ,мабуть,отримав ще одне звання в ФСБ.https://www.youtube.com/watch?v=qfOqqQ14-Tc
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24.07.2022 10:21 Відповісти
На палю мразоту, щоб здихав тижнями, ***** док. Треба скинутись на на поминки цему кую ірмака.
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24.07.2022 11:48 Відповісти
На добрива та зерно санкцій і не було. Про запчастин до літаків - просто брехня.
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24.07.2022 14:47 Відповісти
Зе мав три роки щоб підготувати державу до неминучого нападу
Натомість він розважався і тринькав гроші
Ще і має нахабство піарити свою нікчемну тушу на звитягах наших військових.
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24.07.2022 10:22 Відповісти
Петя мав 5 років... Підготував Томосом? Треба молитись чи цілувати?
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24.07.2022 14:49 Відповісти
видосики не закончатся
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24.07.2022 10:23 Відповісти
Спілкуюсь каждый день з військовими і вони говорят протележне цим коментам від орків нічного й неочікувалось
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24.07.2022 10:31 Відповісти
Тобі за що платять гроші? За те що ти навчився з гріхом пополам "мекать" українським "суржиком" на рівні трієчника-третьокласника?
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24.07.2022 11:02 Відповісти
хе-хе, а мені трапилася вакансія "менеджер із ведення дискусій" чи якось так. оце вже Подоляк придумав, як назвати своїх ботів))
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24.07.2022 11:14 Відповісти
А знаєш за що тебе повісять косабе? Правильно, за яйця.
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24.07.2022 11:50 Відповісти
Брат Марии Ремарк 🇺🇦
@WALDO_WASSERMAN
·
16 год
Итак, что же получили друзья нашего «президента», прости господи, за возможность НАМ вывезти СВОЁ зерно?
Снятие санкций:
- на поставку товаров с/х, медназначения, авиазапчастей
- на поставку зерна и удобрений.
- на поставку нефтянки в третьи страны.
Не плохо, как по мне.
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24.07.2022 10:31 Відповісти
на полі бою русня або вже програла, або програє в найблищі місяці
але війну в цілому кремляді виграли завдяки власноможним жидам з Банкової
жиди свою справу знають й гнуть її достаньо методічно
- з Вагнер-гейтом
- з розмінуванням Чонгара
- з кримінальними справами на Порошенко за то що наші кораблі хотіли войти в наші же тереторіальні води
- з зняттям санкцій найбільш чутливих з Парашки
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24.07.2022 10:48 Відповісти
І який же висновок?
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24.07.2022 11:52 Відповісти
Брехня, брехня, брехня.
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24.07.2022 14:51 Відповісти
Їздити по "вухах" українського народу про перемогу ціною їхнього життя, і три роки робити дороги, щоб по них швидко відбулася окупація України рашистським окупантом ,так може лише лицемірний авантюрист, котрий рішив заробити тричі в Україні .На будівництві доріг, для окупації України,на війні в Україні і на здачі національних інтересів українського народу і територій України ,
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24.07.2022 10:32 Відповісти
Орок спочатку треба бути Украінцем щоб писати про Украінців
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24.07.2022 11:17 Відповісти
Та ото ж. Застосуй це правило спершу до себе, лапоть з балалайці.
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24.07.2022 11:54 Відповісти
А ти сам - "українець"? Та від тебе "щами смердить за версту"!
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24.07.2022 12:52 Відповісти
Буде весна,мирна весна,вас не зламає війна. Весь світ з вами
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24.07.2022 10:35 Відповісти
Никаких договорняков и сепаратных переговоров с этим фашистом Путиным! После Бучи не простим! Ну кроме Стамбульских договоренностей, куда почему-то лично прибыл Шойгу.
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24.07.2022 10:40 Відповісти
Решили с американцами поиграться, дебилы зеленые? Кулеба понес заяву, что дальше будет?
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24.07.2022 10:40 Відповісти
Єрмак?

Татаров?
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24.07.2022 10:48 Відповісти
обое рябое
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24.07.2022 11:55 Відповісти
З буратіною на табуретці вопше знищимо мааскву.
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24.07.2022 10:49 Відповісти
Восемь лет война? Выдавил. А чего же ты первые пять гоцал по фашистской кацапии и барыжил сватами на крови? Спичрайтеры говорящей головы, напряглись
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24.07.2022 11:10 Відповісти
Іде змагання. Хто зламає Україну скоріше - ЗЕленський чи війна.

Перемагає ЗЕленський.
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24.07.2022 11:16 Відповісти
Почему зерно должно вывозиться только через порты Черного моря ,а не Румынские железные дороги.Может, а* ларчик просто открывался*обогащение и еще раз обогащение-баржа с зерном выходит в море и, возращаясь привозит зерно в 2-3 раза дороже ,для украинского потребителя,но и снятие санкций для *своих*.
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24.07.2022 11:24 Відповісти
Я от за це думала,невже порти -це единиц шлях вивезення зерна?
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24.07.2022 11:50 Відповісти
А коли зеленський ВИБАЧИТЬСЯ перед українським народом,що він ЧОТИРИ рази тікав від призиву в ЗСУ???. А грати роль президента--це він вміє.а на щось інше нездатний.
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24.07.2022 11:30 Відповісти
та да, особливо не зламає скумбрію по 8 в італіі, і каломойського за кордоном з вкраденими мільярдами.
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24.07.2022 11:49 Відповісти
Зеленский практически открыто сдаёт Украину московитам, а ВСУ молчат...
верим в ВСУ?
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24.07.2022 11:54 Відповісти
Украина победит,но не благодаря тебе и таким как ты "полководцам".
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24.07.2022 12:26 Відповісти
 
 