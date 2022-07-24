Війна Україну не зламає. Не підкоримось. Переможемо! - Зеленський. ФОТОрепортаж

Війна не зможе зламати Україну.

Про це написав у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"П'ять місяців. Після восьми років. Війна не зламала Україну і не зламає. Не зупинила життя в нашій державі і не зупинить.

І точно не зробить нас заручниками того жахіття, яке окупанти принесли в нашу країну", - зазначив глава держави.

"Не підкоримось. Вистоїмо. Захистимо своє. Переможемо!", - додає він.

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