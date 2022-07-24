Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. Є вбиті. Серед поранених - дитина. ФОТО

Російські війська за добу завдали по Донеччині 15 ударів. Ворог спрямував вогонь на житлові будинки. Є вбиті та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Під ударами перебували міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Костянтинівка, Курахове, смт Гостре та Курдюмівка, села Веселе та Кам'янка. Росіяни били з авіації, артилерії, ракетних установок, РСЗВ "Ураган" і "Град", - йдеться у повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено 23 цивільних об’єкти: 18 житлових будинків, дві школи, гаражі, господарські споруди. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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