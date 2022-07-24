Вчорашній удар по Кіровоградщині: від ударної хвилі постраждали навіть будинки у Кропивницькому. ФОТО

Вчорашні ракетні обстріли Кіровоградщини були настільки потужними і варварськими, що від ударної хвилі постраждали навіть будинки у Кропивницькому.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще вчора дав завдання їх обстежити. Зробити чіткий реєстр того, що зруйновано, чи постраждало від ударної хвилі, фахово встановити розмір завданих збитків. Для компенсації є відповідний фонд. В будинках, де повилітало скло, одразу розпочалися роботи", - зазначив він.

"Родину, будинок якої постраждав найбільше, не залишимо без допомоги. Як варіант, в першому соціальному гуртожитку є резервні місця. Міська влада і сьогодні працюватиме на цьому об‘єкті", - додає очільник регіону.

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