УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11088 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
9 535 6

Вчорашній удар по Кіровоградщині: від ударної хвилі постраждали навіть будинки у Кропивницькому. ФОТО

Вчорашні ракетні обстріли Кіровоградщини були настільки потужними і варварськими, що від ударної хвилі постраждали навіть будинки у Кропивницькому.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще вчора дав завдання їх обстежити. Зробити чіткий реєстр того, що зруйновано, чи постраждало від ударної хвилі, фахово встановити розмір завданих збитків. Для компенсації є відповідний фонд. В будинках, де повилітало скло, одразу розпочалися роботи", - зазначив він.

"Родину, будинок якої постраждав найбільше, не залишимо без допомоги. Як варіант, в першому соціальному гуртожитку є резервні місця. Міська влада і сьогодні працюватиме на цьому об‘єкті", - додає очільник регіону.

Читайте також: Ракетні удари по Кіровоградщині: кількість поранених зросла до 19, - ОВА

Вчорашній удар по Кіровоградщині: від ударної хвилі постраждали навіть будинки у Кропивницькому 01

Автор: 

армія рф (17526) Кропивницький (346) будинки (166) Кіровоградська область (571)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так Кропивницький обласний центр Кіровоградщини ,Карле
показати весь коментар
24.07.2022 10:52 Відповісти
кировохуядщина !сколько эта комуно-мерзость будет в Украине существовать? чи не на часi?
показати весь коментар
24.07.2022 11:29 Відповісти
Поки не внесуть зміни до КУ
показати весь коментар
24.07.2022 11:51 Відповісти
Щоб змінити назву області, треба внести зміни в основний закон України - конституцію. А будь-які зміни до конституції, то великий "гемор". Процедура дуже довга. Мабуть й ніхто не хоче працювати в тому напрямку (це до повномасштабного вторгнення рашистів). А зараз це дійсно не на часі.
показати весь коментар
24.07.2022 12:00 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2022 12:10 Відповісти
 
 