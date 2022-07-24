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Новини Фото Війна
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"Гроші пропив за два тижні, його дітей виховую я", - мати російського окупанта, який воював проти України, скаржиться на сина. ФОТО

41-річний Фаніс Заріфуллін через проблеми з алкоголем втратив роботу і саме тому пішов добровольцем воювати проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Idel.Реалии".

За словами його матері Фаріди, син два місяці брав участь у боях проти України. Родина мешкає у Агризькому району Татарстану.

Жінка розповіла, що після повернення з України Фаніс побачився з батьками лише один раз: він безперестанку п'є.

Гроші пропив за два тижні, його дітей виховую я, - мати російського окупанта, який воював проти України, скаржиться на сина 01

Фаніс Заріфуллін (зліва).

"Син одружений уже вдруге. Перша дружина, як він сам, сильно випивала. 14-річного сина та 15-річну дочку більше я виховую - особливо коли батьки нетверезі. Органи опіки навіть погрожували позбавленням батьківських прав, краще вже нехай вони зі мною будуть", - зазначила 64-річна жінка.

Гроші пропив за два тижні, його дітей виховую я, - мати російського окупанта, який воював проти України, скаржиться на сина 02

Фаріда Заріфулліна

За словами Фаріди, їй довелося допомогти синові з грошима, щоб той зміг таки піти добровольцем воювати проти України.

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"Грошей у нього тоді взагалі не було, ось і згадав про матір. Коли він уперше йшов добровольцем, весь одяг, всю їжу купили ми самі. Наша з чоловіком вся пенсія пішла на ці витрати. Довелося купити аж до змінного одягу, мила, приладдя для гоління, консервів... Обіцяв, що розплатиться з нами після повернення - та де там, ні копійки не повернув", - продовжила вона.

Жінка розповідає, що її син був на війні два місяці: пішов 22 квітня, а повернувся наприкінці червня.

"За цей час він отримав 227 тисяч рублів. Син пропив і розтринькав ці гроші за два тижні. Зараз у нього на рахунку залишилося трохи більше ніж 700 рублів. Дітям дав може тисяч із десять", - каже Фаріда.

Вона згадує, що раніше син взагалі не пив, а "за спиртне взявся після того, як відслужив у Чечні".

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Автор: 

армія рф (17526) росія (65379)


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Топ коментарі
+61
краще би здох, подумала мамаша... авто купили би
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24.07.2022 10:59
+51
Кацап звичайний.
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24.07.2022 10:55
+37
Мамаша теж бабла не пожаліла синочку- алкашу на війну з Украіною !

Щоб ви всі там подохли , тварюки недорозвинені 😠
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24.07.2022 11:08
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Кацап звичайний.
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24.07.2022 10:55 Відповісти
краще би здох, подумала мамаша... авто купили би
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24.07.2022 10:59 Відповісти
плевать !!!
мы шо должны абрыдаться????
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24.07.2022 11:01 Відповісти
Вообще не понятно о чем новость,там поголовно такие ******,так что за каждого рассказывать эти душещипательные истории?
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24.07.2022 12:05 Відповісти
Хотела наклейку "Спасибо сыну за машину". Не срослось.
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25.07.2022 21:42 Відповісти
А навіщо нам ця слезлива історія та хай с дохнуть скоріш усім виводко
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24.07.2022 11:01 Відповісти
Якщо згадати перебудовно-постперебудовний час, то ветерани афганської війни склали кістяк організованої злочинності СРСР-Росії. І називали їх, до речі, "афганці".
А цих, "ветеранів", які за кілька років знову поставлять Росію раком, як називатимуть - "українці" напевно?
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24.07.2022 11:01 Відповісти
Скоріше - "хахли"
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24.07.2022 11:07 Відповісти
якщо хтось з них виживе - дізнаємось
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24.07.2022 11:08 Відповісти
"Дабравольци"
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24.07.2022 11:24 Відповісти
Спецоператори
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24.07.2022 12:17 Відповісти
Хроники кацапских дегенератов.
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24.07.2022 11:04 Відповісти
"Родина мешкає у Агризькому району Татарстану." (с) - огризок людини. За два місяці нехіло заробив. Цікаво, як довго центробанк курс пристойний малювати зможе
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24.07.2022 11:06 Відповісти
Долго , поехали в продажу удобрения и зерно.
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24.07.2022 11:31 Відповісти
"Харошего" сина виховала.
Тепер і онуків "хароших" виховує!
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24.07.2022 11:06 Відповісти
Скоро вернется ваш сынуля. Будете ему еще стакан держать и жопу вытирать https://t.me/torreddo/898
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24.07.2022 11:08 Відповісти
Ага, вернется. Белой "Ладой". Или извещением, что "Ваш сын исчез из расположения части, возможно дезертирство. Объявлен розыск (сынок таки да "исчез" - через трубу походного крематория).
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24.07.2022 11:27 Відповісти
Мамаша теж бабла не пожаліла синочку- алкашу на війну з Украіною !

Щоб ви всі там подохли , тварюки недорозвинені 😠
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24.07.2022 11:08 Відповісти
Всі згодні, навіть власна свиноматка, що краще би здох.
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24.07.2022 11:10 Відповісти
"14-річного сина та 15-річну дочку більше я виховую - особливо коли батьки нетверезі"

"За словами Фаріди, їй довелося допомогти синові з грошима, щоб той зміг таки піти добровольцем воювати проти України."

Тварюка виховала одну тварюку, тепер виховує ще двох ********* тієї тварюки. "Святая женщіна"...Боже, яка сумна історія, зараз розридаюся та може грошей їм вишлю.
Нічого, те 14-річне вже через пару років піде воювати десь за раіссю і може бабусі віддячить якщо не згниє десь за тисячі кілометрів від дому.
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24.07.2022 11:12 Відповісти
Слёзы мешают мне говорить .
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24.07.2022 11:16 Відповісти
это лучший комментарий!
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25.07.2022 09:57 Відповісти
русские ватные тролли очень любят вспоминать одеяла с оспой, как пример коварства англосаксов. При этом совершенно не замечая колоды в собственном глазу, - спаивание всех нерусских народов, по сути превращая их в русских доводя водкой до скотского состояния.
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24.07.2022 11:17 Відповісти
Ещё нарожай...
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24.07.2022 11:21 Відповісти
Ха..Вы гляньте на **** этой старой татарской твари.Там уже и дырка заросла.
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24.07.2022 11:35 Відповісти
"Коли він уперше йшов добровольцем, весь одяг, всю їжу купили ми самі. Наша з чоловіком вся пенсія пішла на ці витрати."

А що, на війні держава своїх бійців не забезпечує одягом і їжею? Дикунство, навіть для орків.
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24.07.2022 11:23 Відповісти
Жигу пропив...
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24.07.2022 11:30 Відповісти
А міг би здохнуть - подарувать батькам ладу!
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24.07.2022 11:31 Відповісти
..а хіба мусульмани п"ють?..
чи то, типу татарське, чЬудо - чорті шо, а не Мусульманин?
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24.07.2022 11:33 Відповісти
В татарстані іслам марксистсько-ленінський
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24.07.2022 12:10 Відповісти
Марксісько-лєніньсько-сталінскій.
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24.07.2022 12:19 Відповісти
Так, "рускій татарін" - це чудо. Таке ж саме, як "рускій бурят", "рускій калмик"... Втім, як і "рускій єврєй".
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24.07.2022 12:16 Відповісти
коран запрещает пить вино.
водку можно
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25.07.2022 09:59 Відповісти
Надо организовать неограниченные поставки в рашку денатурата. Будет лучше биологического оружия, про которое столько кричали россияне.
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24.07.2022 11:44 Відповісти
бесполезно.
ни жидкости для разжигания примусов и мытья стёкол, ни клей БФ, ласково называемый этим народом "Борисом Фёдоровичем", ни сапожная вакса, ни антифриз не причиняют этим подобиям людей ни малейшего вреда, а лишь только укрепляют на генном уровне их иммунитет ко всему, что нормального человека убило бы на месте.
кстати, именно татары говорят: "нам, татарам, всё равно, что пулемёт, что водка - лишь бы с ног валило"
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25.07.2022 10:07 Відповісти
Нє павізло мамаше... А могла би і на Ладі-Калині білій їздити вже!
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24.07.2022 11:46 Відповісти
Та пусть он лучше пьёт… украинцам только легче будет если вся рашистские алкашня повыздыхает…. Вот вам культурная рашка, родина Толстого Достоевского и Тургенева, и там таких лаптеногие дебило до 70%. Вы ещё хотите в рузький мир?
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24.07.2022 11:55 Відповісти
ну, його ім'я все говорить про нього пЄніс
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24.07.2022 11:58 Відповісти
Мамаша, не пожалейте денег, соберите ему ещё и пусть побольше пьет! Такое дерьмо не должно ходить по земле, ЗСУ немного не доработали с ним, думаю бог все исправит!
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24.07.2022 11:58 Відповісти
Стьопа, у побажаннях ти правий. Лише в одному ти помиляешся: продовжуеш вживати мову ворога, що мацковит1в дуже вт1шае
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26.07.2022 01:12 Відповісти
Цей поц був Фаніс Заріфуллін. а став Фаніс Заріфуллінов
Звичайне кацапська бидло без знання татарської мови
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24.07.2022 12:20 Відповісти
смысл в том, что идут воевать отстои общества, остальные пока косят.
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24.07.2022 12:29 Відповісти
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24.07.2022 13:16 Відповісти
Есть пороки, связанные со знанием, с усердием, с храбростью, с проницательностью, с ловкостью и хитростью; но что касается пьянства, то это порок насквозь телесный и материальный. Поэтому самый грубый из всех ныне существующих народов - тот, у которого особенно распространен этот порок. Мишель Монтень
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24.07.2022 13:48 Відповісти
Читаешь эти выдержки из жизни животных, уже даже не злит и не веселит такая инфа, рвотные позывы разве что иногда...... В сотый раз хочется заорать "Дякую тобі Боже, що я не москаль!!!"
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25.07.2022 18:21 Відповісти
Нажаль, ти ще трохи москаль, бо ще вживаеш мову москал1в без потреби.
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26.07.2022 01:17 Відповісти
 
 