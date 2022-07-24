"Гроші пропив за два тижні, його дітей виховую я", - мати російського окупанта, який воював проти України, скаржиться на сина. ФОТО

41-річний Фаніс Заріфуллін через проблеми з алкоголем втратив роботу і саме тому пішов добровольцем воювати проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Idel.Реалии".

За словами його матері Фаріди, син два місяці брав участь у боях проти України. Родина мешкає у Агризькому району Татарстану.

Жінка розповіла, що після повернення з України Фаніс побачився з батьками лише один раз: він безперестанку п'є.





Фаніс Заріфуллін (зліва).

"Син одружений уже вдруге. Перша дружина, як він сам, сильно випивала. 14-річного сина та 15-річну дочку більше я виховую - особливо коли батьки нетверезі. Органи опіки навіть погрожували позбавленням батьківських прав, краще вже нехай вони зі мною будуть", - зазначила 64-річна жінка.





Фаріда Заріфулліна

За словами Фаріди, їй довелося допомогти синові з грошима, щоб той зміг таки піти добровольцем воювати проти України.

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"Грошей у нього тоді взагалі не було, ось і згадав про матір. Коли він уперше йшов добровольцем, весь одяг, всю їжу купили ми самі. Наша з чоловіком вся пенсія пішла на ці витрати. Довелося купити аж до змінного одягу, мила, приладдя для гоління, консервів... Обіцяв, що розплатиться з нами після повернення - та де там, ні копійки не повернув", - продовжила вона.

Жінка розповідає, що її син був на війні два місяці: пішов 22 квітня, а повернувся наприкінці червня.

"За цей час він отримав 227 тисяч рублів. Син пропив і розтринькав ці гроші за два тижні. Зараз у нього на рахунку залишилося трохи більше ніж 700 рублів. Дітям дав може тисяч із десять", - каже Фаріда.

Вона згадує, що раніше син взагалі не пив, а "за спиртне взявся після того, як відслужив у Чечні".

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