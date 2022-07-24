"Гроші пропив за два тижні, його дітей виховую я", - мати російського окупанта, який воював проти України, скаржиться на сина. ФОТО
41-річний Фаніс Заріфуллін через проблеми з алкоголем втратив роботу і саме тому пішов добровольцем воювати проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Idel.Реалии".
За словами його матері Фаріди, син два місяці брав участь у боях проти України. Родина мешкає у Агризькому району Татарстану.
Жінка розповіла, що після повернення з України Фаніс побачився з батьками лише один раз: він безперестанку п'є.
"Син одружений уже вдруге. Перша дружина, як він сам, сильно випивала. 14-річного сина та 15-річну дочку більше я виховую - особливо коли батьки нетверезі. Органи опіки навіть погрожували позбавленням батьківських прав, краще вже нехай вони зі мною будуть", - зазначила 64-річна жінка.
За словами Фаріди, їй довелося допомогти синові з грошима, щоб той зміг таки піти добровольцем воювати проти України.
"Грошей у нього тоді взагалі не було, ось і згадав про матір. Коли він уперше йшов добровольцем, весь одяг, всю їжу купили ми самі. Наша з чоловіком вся пенсія пішла на ці витрати. Довелося купити аж до змінного одягу, мила, приладдя для гоління, консервів... Обіцяв, що розплатиться з нами після повернення - та де там, ні копійки не повернув", - продовжила вона.
Жінка розповідає, що її син був на війні два місяці: пішов 22 квітня, а повернувся наприкінці червня.
"За цей час він отримав 227 тисяч рублів. Син пропив і розтринькав ці гроші за два тижні. Зараз у нього на рахунку залишилося трохи більше ніж 700 рублів. Дітям дав може тисяч із десять", - каже Фаріда.
Вона згадує, що раніше син взагалі не пив, а "за спиртне взявся після того, як відслужив у Чечні".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мы шо должны абрыдаться????
А цих, "ветеранів", які за кілька років знову поставлять Росію раком, як називатимуть - "українці" напевно?
Тепер і онуків "хароших" виховує!
Щоб ви всі там подохли , тварюки недорозвинені 😠
"За словами Фаріди, їй довелося допомогти синові з грошима, щоб той зміг таки піти добровольцем воювати проти України."
Тварюка виховала одну тварюку, тепер виховує ще двох ********* тієї тварюки. "Святая женщіна"...Боже, яка сумна історія, зараз розридаюся та може грошей їм вишлю.
Нічого, те 14-річне вже через пару років піде воювати десь за раіссю і може бабусі віддячить якщо не згниє десь за тисячі кілометрів від дому.
А що, на війні держава своїх бійців не забезпечує одягом і їжею? Дикунство, навіть для орків.
чи то, типу татарське, чЬудо - чорті шо, а не Мусульманин?
водку можно
ни жидкости для разжигания примусов и мытья стёкол, ни клей БФ, ласково называемый этим народом "Борисом Фёдоровичем", ни сапожная вакса, ни антифриз не причиняют этим подобиям людей ни малейшего вреда, а лишь только укрепляют на генном уровне их иммунитет ко всему, что нормального человека убило бы на месте.
кстати, именно татары говорят: "нам, татарам, всё равно, что пулемёт, что водка - лишь бы с ног валило"
Звичайне кацапська бидло без знання татарської мови