Під час сільгоспробіт на околиці Харкова підірвався трактор, загинув чоловік, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Внаслідок вибуху загинув тракторист. Транспортний засіб загорівся та виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"У полі, на околиці Харкова, під час проведення сільськогосподарських робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. В результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 р.н. загинув на місці, а транспортний засіб загорівся", - йдеться в повідомленні.

Працівники ДСНС прибули на місце та гасили пожежу.

Рятувальники просять аграріїв бути уважними та пам'ятати про небезпеку, оскільки частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається не обстеженими.

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