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Новини Фото Війна
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Під час сільгоспробіт на околиці Харкова підірвався трактор, загинув чоловік, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Внаслідок вибуху загинув тракторист. Транспортний засіб загорівся та виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"У полі, на околиці Харкова, під час проведення сільськогосподарських робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. В результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 р.н. загинув на місці, а транспортний засіб загорівся", - йдеться в повідомленні.

Працівники ДСНС прибули на місце та гасили пожежу.

Рятувальники просять аграріїв бути уважними та пам'ятати про небезпеку, оскільки частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається не обстеженими.

Читайте: Наслідки обстрілів Харкова. Прокуратура розпочала провадження. ФОТО

Під час сільгоспробіт на околиці Харкова підірвався трактор, загинув чоловік, - ДСНС 01
Під час сільгоспробіт на околиці Харкова підірвався трактор, загинув чоловік, - ДСНС 02
Під час сільгоспробіт на околиці Харкова підірвався трактор, загинув чоловік, - ДСНС 03

Автор: 

Харків (5635) ДСНС (5127)


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Топ коментарі
+22
Кровавый хлеб у нас добывают. Чтобы накормить голодающих чирийских и иранских мальчиков в трусиках, родители которых настолько заняты войной против Украины что самим некогда сеять хлеб.
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24.07.2022 14:57
+5
Вот эта мразь на фото реально ограбила вас наполовину,при этом поет про какие то полипшення ситуации,не моргнув даже глазом ,одним словом-зеленая падаль!
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24.07.2022 15:09
+3
саджайте вже тих бурятів на трактори
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24.07.2022 15:00
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Кровавый хлеб у нас добывают. Чтобы накормить голодающих чирийских и иранских мальчиков в трусиках, родители которых настолько заняты войной против Украины что самим некогда сеять хлеб.
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24.07.2022 14:57 Відповісти
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24.07.2022 14:58 Відповісти
Вот эта мразь на фото реально ограбила вас наполовину,при этом поет про какие то полипшення ситуации,не моргнув даже глазом ,одним словом-зеленая падаль!
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24.07.2022 15:09 Відповісти
саджайте вже тих бурятів на трактори
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24.07.2022 15:00 Відповісти
Гарна ідея. Хочеш амністію? Сідай на трактор та працюй. Спробуєш втекти - пристрелять
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24.07.2022 20:17 Відповісти
с.ки, здохніть усі кацапи, паразити Світу
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24.07.2022 15:34 Відповісти
добре рвонуло, трактор на 4 метри відкинуло вправо, праву полуось відірвало повністю. Порвало бак і трактор загорівся. Скоріше всього тракторист загинув моментально ( я надіюсь). Бо якщо зламав шийні хребці то втратив можливість рухатися і горів заживо.
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24.07.2022 16:08 Відповісти
__то чого плэнные сапери,та танкисты рф пакети збирають в пунктах врэменного видпочинку .(?!) Пiтанiе та хлiб украiнське iдять.__
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24.07.2022 16:12 Відповісти
Ех, відпочив би в неділлю, може б наступного дня мимо міни проїхав. Але все одно б не він, так хтось інший. Якщо це москальська закладка. Бо там кошено. І хто косив, не наїхав чомусь.
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24.07.2022 16:14 Відповісти
Поля между Жуками и Б.Даниловкой. Бои там были ********** и прилеты до сих пор регулярные.
Вот и кому там взбрело в голову сельхозработы проводить?
Ковыряться в полях сейчас можно разве что в южном полукруге от города, где-то от Рогани и до Солоницевки, имхо, и то очень осторожно.
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24.07.2022 17:09 Відповісти
Мабуть снаряд не розірваний, скоріш за все район аеропорта Харкова.
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26.07.2022 02:34 Відповісти
 
 