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Окупанти створили спеціальні групи для зафарбовування української символіки на Херсонщині, - Соболевський. ФОТО

Російські окупанти спрямовують спеціальні групи на зафарбовування української символіки, яка з'являється завдяки руху опору.

Про це повідомив у фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Для зафарбовування української символіки створено спеціальні групи із нібито місцевої молоді, які поверх неї малює триколори. Ось тільки чомусь на фото та відеоматеріалах обличчя цієї "місцевої молоді" закрито масками, або ж зйомка ведеться зі спини", - йдеться у повідомленні.

Соболевський також зазначив, що на Херсонщині влаштували справжнє полювання на українських патріотів, які фактично з перших днів окупації були змушені працювати у форматі підпілля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти намагаються відновити пошкоджені мости на окупованій Херсонщині, - Соболевський. ФОТО

Загарбникам настільки важливо придушити рух опору, що нанесення патріотичної символіки або жовто-блакитних стрічок і прапорів окупанти офіційно прирівняли до екстремізму, оголосили нагороду за будь-яку інформацію про патріотів, провели сотні обшуків по всій області за адресами реєстрації активістів та на комунальних підприємствах облради, додав Соболевський.

У своєму телеграмі він оприлюднив новий покажчик, який з'явився на вулиці Некрасова у Херсоні - на ньому написано "Чорнобаївка". Місцеві жителі начебто натякають окупантам, чим усе закінчиться, зазначив Соболевський.

Окупанти створили спеціальні групи для зафарбовування української символіки на Херсонщині, - Соболевський 01

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Автор: 

окупація (6718) Херсон (3381) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+21
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24.07.2022 15:14
+20
У Празі відбувається Форум Вільних Народів московії. Захід спрямований на те, щоб дати зрозуміти нашим західним друзям, наскільки світові легше заживеться, коли московія розпадеться. московської федерації не має існувати. Волю народам поневоленим московською ордою!
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24.07.2022 15:09
+14
Яйця собі пофарбуйте долбні, будуть я феберже.
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24.07.2022 15:08
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Яйця собі пофарбуйте долбні, будуть я феберже.
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24.07.2022 15:08 Відповісти
У Празі відбувається Форум Вільних Народів московії. Захід спрямований на те, щоб дати зрозуміти нашим західним друзям, наскільки світові легше заживеться, коли московія розпадеться. московської федерації не має існувати. Волю народам поневоленим московською ордою!
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24.07.2022 15:09 Відповісти
США будет против распада разве что ей придётся смирится с свершившимся фактом
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24.07.2022 15:13 Відповісти
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24.07.2022 16:19 Відповісти
коли цапам неєх шо робити, фарбують..яйця...
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24.07.2022 15:10 Відповісти
Как можно терпеть этот УЖАС ⁉️Наступайте скорее‼️Или д'ерьмак тянет резину пока ***** и его ***** "референдум" проведут ,а люська подполковником ,опять скажет "********"……⁉️
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24.07.2022 15:22 Відповісти
Наступати скоріше ? Звичайно, це ж так просто, як знищити супротивника у танчиках чи якомусь іншому комп'ютерному шутері.
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24.07.2022 15:47 Відповісти
Я переживаю , что предатели и гниды опять ПРЕДАДУТ И ОСТАВЯТ ПОД ОККУПАЦИЕЙ Юг от Херсона до Бердянска Позавчера , были сообщения , что РАШИСТЫ ПОПАЛИ В КОТЁЛ ,и МОЛЧЕК , почему их не уничтожили , как они в Иловайске подло убили наших защитников
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24.07.2022 15:56 Відповісти
"Котла" не було А є"оперативне оточення" Кацапів затисли з трьох сторін і прострілюють дороги з четвертого боку, не даючи можливості перекинуть ********** і пальне, а також живу силу При спробі вийти будуть розстрілюваться артилерією!
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24.07.2022 16:03 Відповісти
одним словом Дебальцівська історія
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24.07.2022 16:41 Відповісти
Конечно не просто и ЗСУ можно только благодарить и восхищаться ,но есть подозрения , что ze и д'ерьмак подписали соглашение не освобождать ,пока , а потом будет слишком поздно
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24.07.2022 16:01 Відповісти
Кацапські дебіли думають що це їх якось врятує від знищення...
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24.07.2022 15:10 Відповісти
Ну шо - найвеличнійший політтехнолог ********** Подоляк придумав брехню про котел під Херсоном, а всі підхопили, наївні... Отакі вони всі "перемоги" Чігєвари-Шашличніка
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24.07.2022 15:10 Відповісти
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24.07.2022 15:13 Відповісти
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24.07.2022 15:14 Відповісти
Я не голосував за це уюбище, однак по підвалах побігав у Сєвєродонецьку.
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24.07.2022 17:14 Відповісти
🤢👹Zeдерьмачье , это вы проклятые МРАЗИ,пособники ***** и его нацистов , СДАЛИ Херсон , Каховку ,Мелитополь, Энергодар и Мариуполь с тысячами жертв‼️ почему военные выполнили ваш преступный приказ , могли-бы своевременно НАРОД поставить в известность
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24.07.2022 15:26 Відповісти
звісно, шляхи побудували, але не для миру . Будівельники х...ві
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24.07.2022 15:51 Відповісти
ти чмо прикацапленное, сколько тебе москали за твою брехню платят, за твои попытки расколоть УкраЇну???? Личико открой, а то заховался за впн ( у меня впн т.к. орки всю связь отрезали, а у тебя???)
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24.07.2022 17:24 Відповісти
У оккупанта и мародера НБУ одна доля!
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24.07.2022 15:10 Відповісти
Эти пи...доры и поля и небо будут перекрашивать?
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24.07.2022 15:11 Відповісти
А якщо державну символіку заздалегідь (про всяк випадок) заміновувати?
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24.07.2022 15:12 Відповісти
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24.07.2022 15:15 Відповісти
Кумир 73 довбл, блд і таке інше ...
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24.07.2022 15:25 Відповісти
Гниды ************🤢👹
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24.07.2022 15:29 Відповісти
Кацап:
Фарбуй не фарбуй
Все-равно получишь в буй(это если повезет)
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24.07.2022 15:20 Відповісти
Ну, ці виродки добре розуміють "какая разніца". Це ж не наші придурки, які "баролісь" за своє право "гаваріть па-русскі", ніби їм хто забороняв варнякати російською.
Є такий собі на ФБ Вячеслав Савченко, з херсону. Наразі він здриснув з херсону. І ніби не виродок, а такий собі патріот. Але до війни весь час піднімав тему "нє хачю на мовє, памагітє, насаждают мову". Наразі втік від кацапів.
І знов у евакуації починає своє скігління "памагітє, насаждают мову".
А кацапи чіткол зхнають - де язік - там і русскій мір. тільки до наших довбойолопів це не доходить.
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24.07.2022 15:27 Відповісти
..ну от не можу собі, ну реально, уявити, вільнолюбний, пацанський, махновський Херсон під чоботом чмошника-кацапа... хоч стрель
шкода тільки, що zесланці Найвеличнівшивого зарубали надання зброї нашим пацанам.. - фарбою проти АКМів не дуже повоюєш
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24.07.2022 15:41 Відповісти
Кацапы профи в Гулагах. Переломают любое население. Если дать время.
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24.07.2022 15:54 Відповісти
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24.07.2022 15:44 Відповісти
поверх вони напишуть своє знамените СДЕСЬ БИЛ ВАСЯ
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24.07.2022 16:30 Відповісти
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24.07.2022 18:05 Відповісти
 
 