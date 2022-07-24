Окупанти створили спеціальні групи для зафарбовування української символіки на Херсонщині, - Соболевський. ФОТО
Російські окупанти спрямовують спеціальні групи на зафарбовування української символіки, яка з'являється завдяки руху опору.
Про це повідомив у фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
"Для зафарбовування української символіки створено спеціальні групи із нібито місцевої молоді, які поверх неї малює триколори. Ось тільки чомусь на фото та відеоматеріалах обличчя цієї "місцевої молоді" закрито масками, або ж зйомка ведеться зі спини", - йдеться у повідомленні.
Соболевський також зазначив, що на Херсонщині влаштували справжнє полювання на українських патріотів, які фактично з перших днів окупації були змушені працювати у форматі підпілля.
Загарбникам настільки важливо придушити рух опору, що нанесення патріотичної символіки або жовто-блакитних стрічок і прапорів окупанти офіційно прирівняли до екстремізму, оголосили нагороду за будь-яку інформацію про патріотів, провели сотні обшуків по всій області за адресами реєстрації активістів та на комунальних підприємствах облради, додав Соболевський.
У своєму телеграмі він оприлюднив новий покажчик, який з'явився на вулиці Некрасова у Херсоні - на ньому написано "Чорнобаївка". Місцеві жителі начебто натякають окупантам, чим усе закінчиться, зазначив Соболевський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Фарбуй не фарбуй
Все-равно получишь в буй(это если повезет)
Є такий собі на ФБ Вячеслав Савченко, з херсону. Наразі він здриснув з херсону. І ніби не виродок, а такий собі патріот. Але до війни весь час піднімав тему "нє хачю на мовє, памагітє, насаждают мову". Наразі втік від кацапів.
І знов у евакуації починає своє скігління "памагітє, насаждают мову".
А кацапи чіткол зхнають - де язік - там і русскій мір. тільки до наших довбойолопів це не доходить.
шкода тільки, що zесланці Найвеличнівшивого зарубали надання зброї нашим пацанам.. - фарбою проти АКМів не дуже повоюєш