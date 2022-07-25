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Вночі окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва - школі та будинку культури, - Синєгубов

У Харкові Штаб оборони міста обстрілів не зафіксував.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва - школа, будинок культури. У одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами, 3 людей рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає. Усі профільні служби продовжують далі працювати на місці.

Також Синєгубов зазначає, що протягом доби у с. Коробочкине та смт Печеніги окупанти кілька разів обстрілювали житлові сектори. У районі поза населеними пунктами виникла пожежа на полі з пшеницею, площею в 1 га.

"У Богодухівському районі внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. Рятувальники ліквідували пожежу. Обстріли окупантів зафіксували і в Ізюмському районі. На жаль, у с. Кулиничі, Харківського району, загинув 39-річний тракторист, який наїхав на вибуховий предмет", - йдеться у повідомленні.

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"Ми вкотре звертаємося до аграріїв Харківщини: пам'ятайте про небезпеку. Працювати на полях можна лише після обстеження із вибухотехніками та військовими!", - зауважив очільник регіону.

Вночі окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва - школі та будинку культури, - Синєгубов 01
Вночі окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва - школі та будинку культури, - Синєгубов 02
Вночі окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва - школі та будинку культури, - Синєгубов 03

Автор: 

обстріл (28523) трактор (69) Харків (5609) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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