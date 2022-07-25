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Новини Фото Війна
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26 колаборантам, що погодилися працювати в так званому "ГУ МВД Херсонской области", оголошено підозри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колаборанти створили з окупантами незаконний правоохоронний орган - так званий "ГУ МВД Херсонской области" для того, щоб проводити репресії цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що серед 26 підозрюваних у колабораційній діяльності (частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України) 14 осіб - це колишні співробітники органів МВС. Працівники СБУ ідентифікували всіх колаборантів і зрадників, які вступили до окупаційного "ГУ МВД Херсонской области" на Херсонщині.

Цей незаконно створений орган покликаний придушувати опір та залякувати мешканців тимчасово окупованих районів. Працівники псевдоправоохоронного органу окупаційної влади чинять психологічний тиск, насильство та погрожують вбивством незаконно затриманим. Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

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Окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції "Беркут". Колаборанти під керівництвом спецслужб рф здійснюють вербування "однодумців".

Під час оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного зрадника, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення. За матеріалами СБУ, Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру 26 колаборантам.

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26 колаборантам, що погодилися працювати в так званому ГУ МВД Херсонской области, оголошено підозри 01
26 колаборантам, що погодилися працювати в так званому ГУ МВД Херсонской области, оголошено підозри 02
26 колаборантам, що погодилися працювати в так званому ГУ МВД Херсонской области, оголошено підозри 03
26 колаборантам, що погодилися працювати в так званому ГУ МВД Херсонской области, оголошено підозри 04
26 колаборантам, що погодилися працювати в так званому ГУ МВД Херсонской области, оголошено підозри 05
26 колаборантам, що погодилися працювати в так званому ГУ МВД Херсонской области, оголошено підозри 06
26 колаборантам, що погодилися працювати в так званому ГУ МВД Херсонской области, оголошено підозри 07

окупація (6697) СБУ (12826) колабораціонізм (1158) Херсонська область (5762)


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Топ коментарі
+19
Нет.Это не больные люди-это мрази.Больных можно вылечить,а этих только пристрелить.
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25.07.2022 09:57
+16
Скоро всі висітимуть на деревах і стовпах , так як зрадникам прощення
не буде 😠
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25.07.2022 09:53
+10
розіслати всім цим упирям СМС "Дякую за координати антонівського мосту" і орки самі з ними розберуться
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25.07.2022 10:05
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25.07.2022 09:52 Відповісти
Нет.Это не больные люди-это мрази.Больных можно вылечить,а этих только пристрелить.
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25.07.2022 09:57 Відповісти
По лицам видно
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25.07.2022 10:03 Відповісти
Скоро всі висітимуть на деревах і стовпах , так як зрадникам прощення
не буде 😠
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25.07.2022 09:53 Відповісти
А тим часом керівництво МВС дозволяє коментувати дії ЗСУ щодо наступу і все таке..Клименко з нафталіновим є@алом продовжує звітувати про успіхі поліції, а тим часом патрульна поліція на чолі з хамом і дегенератом "Жуковим-шокером" продовжує зухвало поводити себе до громадян України, займається здирництвом на дорогах. Керівництво покриває злочини і правопорушення підлеглих. Вся ця установа прогнивша і корумпована. Аваком почав, Монастирський продовжує...
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25.07.2022 10:02 Відповісти
Свято место для полиционэров пусто не бывает.
Есть даже загадка на эту тему : какая скотина кормится на асфальте?
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25.07.2022 10:21 Відповісти
Ні цим керував **** потім за дорученням коломойског(зеленського) развалив укроборонпром зараз міністр інфраструктури чим займается невідомо чи щось таке яке теж развале а заголом паскудник заробляе гроші на брехні готов служить і діяволу аби гроші а в загалі як і серун лещенко разом починали людина коломойского
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25.07.2022 12:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AEEnEyMSKQo&ab_channel=LEXA%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%92%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A1 https://www.youtube.com/watch?v=AEEnEyMSKQo&ab_channel=LEXA%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%92%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A1

Поліція України -правда
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25.07.2022 10:03 Відповісти
розіслати всім цим упирям СМС "Дякую за координати антонівського мосту" і орки самі з ними розберуться
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25.07.2022 10:05 Відповісти
Тані , щось хитріше треба, координати і так відомі, краще щось типу грамоту від ВСУ за співпрацю, або повідомлення про запис подяки в облікову карту, або про присвоєння позачергово звання і прохання негайно видалите це СМС, або слідуюче завдання, або присвоєння оперативного псевдоніма, або код-пароль на розшифровку радіограми
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25.07.2022 11:42 Відповісти
Мєнтам, таксістам та простітуткам поняття "Батьківщина, Честь, Совість" не знайоме.
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25.07.2022 10:09 Відповісти
мусора э мусора....
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25.07.2022 10:10 Відповісти
Да ты что? А СБУшники на строну врага не переходили, а депутаты разных уровней, а деятели гос. администраций? Только менты, да? А с другой стороны, в Мариуполе мужчины из НПУ вместе с ВСУ и НГУ не воевали?
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25.07.2022 12:41 Відповісти
Всё это так и честь им и хвала но среди мусоров самый большой процент коллаборантов ,перешедших в услужение к врагу и это факт .Недавно здесь же на цензоре писали ,что в том же Мариуполе 90 сотрудников правоохранительных органов переметнулись на службу к оккупантам .Полицаи они и есть полицаи и им похер кому служить лишь бы зарплату исправно платили
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25.07.2022 13:50 Відповісти
Этим прикацапленным шакалам не пидозру надо объявлять, а стрелять без суда и следствия. Только так надо поступать с предателями.
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25.07.2022 10:13 Відповісти
Только отстрел подобных тварей.
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25.07.2022 10:13 Відповісти
Кто бы сомневался ,что среди ментов самый большой процент предателей будет .Эти упыри будут служить любому режиму лишь бы хорошо платили
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25.07.2022 10:14 Відповісти
Скільж гнид сиділо в МВС. І досі сидить і з задоволенням зрадить.
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25.07.2022 10:18 Відповісти
Дуже красномовна кадрова політика реформованого МВС всі начальники та кадровики
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25.07.2022 10:28 Відповісти
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25.07.2022 11:24 Відповісти
А що, Монастирській чимось принципово відрізняється від Баканова і Венедиктової? Мабуть тим. що не загрожує Єрмаку і Татарову?
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25.07.2022 11:30 Відповісти
А чого так мало? На Донеччині цілими райвідділками попереходили у "народную міліцію". Навіть, рекламні ролики знімають.
На звільнені Сумщині взагалі продовжують працювати. І шо? Нічого.
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25.07.2022 12:48 Відповісти
В Луганской обл. около 200 чел. перешло на сторону русни.
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25.07.2022 13:05 Відповісти
Мразота! Зневагу, безчестя та покарання -ось що заслуговують зрадники своєї Батьківщини. Немає їм прощення!
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25.07.2022 22:43 Відповісти
 
 