26 колаборантам, що погодилися працювати в так званому "ГУ МВД Херсонской области", оголошено підозри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колаборанти створили з окупантами незаконний правоохоронний орган - так званий "ГУ МВД Херсонской области" для того, щоб проводити репресії цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що серед 26 підозрюваних у колабораційній діяльності (частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України) 14 осіб - це колишні співробітники органів МВС. Працівники СБУ ідентифікували всіх колаборантів і зрадників, які вступили до окупаційного "ГУ МВД Херсонской области" на Херсонщині.

Цей незаконно створений орган покликаний придушувати опір та залякувати мешканців тимчасово окупованих районів. Працівники псевдоправоохоронного органу окупаційної влади чинять психологічний тиск, насильство та погрожують вбивством незаконно затриманим. Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

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Окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції "Беркут". Колаборанти під керівництвом спецслужб рф здійснюють вербування "однодумців".

Під час оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного зрадника, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення. За матеріалами СБУ, Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру 26 колаборантам.

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