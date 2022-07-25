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Новини Фото Війна
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Наслідки нічних обстрілів Чугуєва: окупанти били із ЗРК С-300. ФОТОрепортаж

Минулої ночі окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру міста Чугуїв на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Будинок культури, де в підвалі переховувались люди, фактично знищений окупантами. Троє осіб рятувальники вже звільнили з-під завалів, але в підвалі ще перебували люди, усі служби продовжують працювати. Крім того пошкоджені житлові будинки, освітня установа, є влучання по відкритих територіях",- йдеться у повідомленні.

За даними поліції, попередньо обстріл був здійснений зенітно-ракетним комплексом С-300.

Частину із запущеного з території рф - збили наші Збройні Сили України.

Читайте також: Вночі окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва - школі та будинку культури, - Синєгубов

Наслідки нічних обстрілів Чугуєва: окупанти били із ЗРК С-300 01
Наслідки нічних обстрілів Чугуєва: окупанти били із ЗРК С-300 02
Наслідки нічних обстрілів Чугуєва: окупанти били із ЗРК С-300 03
Наслідки нічних обстрілів Чугуєва: окупанти били із ЗРК С-300 04
Наслідки нічних обстрілів Чугуєва: окупанти били із ЗРК С-300 05
Наслідки нічних обстрілів Чугуєва: окупанти били із ЗРК С-300 06
Наслідки нічних обстрілів Чугуєва: окупанти били із ЗРК С-300 07

Автор: 

армія рф (17399) обстріл (28523) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Топ коментарі
+7
Твари, и те кто сдает расположение хуже тварей.
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25.07.2022 10:31
+6
Те кто сдает расположение 15 лет, пожизнено, или народный суд Линча на выбор
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25.07.2022 10:39
+5
Коли російське бидло викинуть з України, то обстрілювати Україну ракетами у бидла все одно буде можливість (а попереду опалювальний сезон!!). Тому видавити цих тварин мало! Потрібно отримати далекобійні ракети, щоб на будь-який обстріл завдавати ударів у відповідь по кацапстану.
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25.07.2022 10:44
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Твари, и те кто сдает расположение хуже тварей.
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25.07.2022 10:31 Відповісти
це навіть не обговорбюється. І тварюки, нелюди, потвори ті, що обстрілюють міста і села ракетами. Не менші тварюки і ті, що всі ракетні гроші закатали в асфальт і нам немає чим відповідати і чим збивати. Кожного дня скиглимо, що то Байден не прав, то Шольц, а до свого не звертаємося, а він мав дбати про наш захист, а не Байден чи Шольц.
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25.07.2022 11:05 Відповісти
Те кто сдает расположение 15 лет, пожизнено, или народный суд Линча на выбор
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25.07.2022 10:39 Відповісти
Москаляку НА ГИЛЯКУ !!!

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25.07.2022 10:41 Відповісти
Коли російське бидло викинуть з України, то обстрілювати Україну ракетами у бидла все одно буде можливість (а попереду опалювальний сезон!!). Тому видавити цих тварин мало! Потрібно отримати далекобійні ракети, щоб на будь-який обстріл завдавати ударів у відповідь по кацапстану.
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25.07.2022 10:44 Відповісти
Я не знаю, а взагалі можна землю обстрілювати ЗРК?
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25.07.2022 10:49 Відповісти
Вчора було відео як на Півдні роздовбали в мотлох кацапську ЗРК С-300 яка обстрілювала Миколаїв. Якщо по Харківщині гатять з території мордору то відповіді наразі адекватної не буде.
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25.07.2022 11:05 Відповісти
Ні, ну можна і цвях забити телефонною трубкою, але навіщо?
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25.07.2022 10:51 Відповісти
На 3 фотке разрушенный промышленный объект о котором в тексте не упоминают но по-видимому он и был главной целью атаки а не школа или жилой дом
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25.07.2022 11:07 Відповісти
Скорее на оборот. Они насколько косорылые что могут случайно и попасть.
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25.07.2022 11:37 Відповісти
з яких пір будинок культури став промоб'єктом
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25.07.2022 12:23 Відповісти
А що це міняє, Це Українська земля! Всяка угро-фінська гидота, яка на неї посягає має бути знищена остаточно і безповоротно! Немає місця на Землі андрофагам!
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25.07.2022 14:53 Відповісти
 
 