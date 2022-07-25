Наслідки нічних обстрілів Чугуєва: окупанти били із ЗРК С-300. ФОТОрепортаж
Минулої ночі окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру міста Чугуїв на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Будинок культури, де в підвалі переховувались люди, фактично знищений окупантами. Троє осіб рятувальники вже звільнили з-під завалів, але в підвалі ще перебували люди, усі служби продовжують працювати. Крім того пошкоджені житлові будинки, освітня установа, є влучання по відкритих територіях",- йдеться у повідомленні.
За даними поліції, попередньо обстріл був здійснений зенітно-ракетним комплексом С-300.
Частину із запущеного з території рф - збили наші Збройні Сили України.
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