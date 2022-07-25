Вночі окупанти скинули авіабомбу на Бахмут, пошкоджено 5 будинків. По Авдіївці завдано ракетного удару, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Постійні обстріли по всій лінії фронту на Донеччині тривають. Найбільш активно росіяни стріляють у Бахмутському районі: потерпають Бахмутська, Світлодарська та Соледарська громади.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі росіяни скинули авіабомбу на Бахмут - без постраждалих, але пошкоджено щонайменше 5 будинків. Під ранок ворог обстріляв місто з гармат - відомо про 1 пораненого.

"Всю ніч було гучно у Світлодарській громаді: ворог стріляє по околицях тамтешніх сіл. Інформація щодо постраждалих не надходила, однак пошкоджено приватні будинки у селах Кодема і Дачі", - інформує очільник регіону.

Також Кириленко зазначає, що у Соледарі внаслідок нічних та ранкових обстрілів загинула щонайменше 1 людина, пошкоджено три будинки, згоріли два гаражі, перебито електропостачання. Також під постійним вогнем околиці сіл Яковлівка і Бахмутське - там наразі без жертв.

"Близько півночі росіяни завдали чергового ракетного удару по Авдіївці. Трохи згодом - обстріляли місто з артилерії. Снаряди прилетіли у житлові квартали, інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо. Також під російськими обстрілами міста у відносному тилу. Сьогодні це Краматорськ і Костянтинівка", - додає він.

Повідомляється, що Краматорську росіяни пошкодили один житловий будинок. У Костянтинівці відбулося два обстріли - снаряди впали поблизу житлових будинків та кав’ярні. Обсяги руйнувань встановлюються. Інформації щодо постраждалих не надходило.

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"Всі злочини ретельно фіксуємо! Росіяни за все будуть відповідати!", - резюмує Кириленко.

















