УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5241 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
4 039 13

Вночі окупанти скинули авіабомбу на Бахмут, пошкоджено 5 будинків. По Авдіївці завдано ракетного удару, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Постійні обстріли по всій лінії фронту на Донеччині тривають. Найбільш активно росіяни стріляють у Бахмутському районі: потерпають Бахмутська, Світлодарська та Соледарська громади.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі росіяни скинули авіабомбу на Бахмут - без постраждалих, але пошкоджено щонайменше 5 будинків. Під ранок ворог обстріляв місто з гармат - відомо про 1 пораненого.

"Всю ніч було гучно у Світлодарській громаді: ворог стріляє по околицях тамтешніх сіл. Інформація щодо постраждалих не надходила, однак пошкоджено приватні будинки у селах Кодема і Дачі", - інформує очільник регіону.

Також Кириленко зазначає, що у Соледарі внаслідок нічних та ранкових обстрілів загинула щонайменше 1 людина, пошкоджено три будинки, згоріли два гаражі, перебито електропостачання. Також під постійним вогнем околиці сіл Яковлівка і Бахмутське - там наразі без жертв.

"Близько півночі росіяни завдали чергового ракетного удару по Авдіївці. Трохи згодом - обстріляли місто з артилерії. Снаряди прилетіли у житлові квартали, інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо. Також під російськими обстрілами міста у відносному тилу. Сьогодні це Краматорськ і Костянтинівка", - додає він.

Повідомляється, що  Краматорську росіяни пошкодили один житловий будинок. У Костянтинівці відбулося два обстріли - снаряди впали поблизу житлових будинків та кав’ярні. Обсяги руйнувань встановлюються. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Читайте також: За добу рашисти поранили 8 мешканців Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

"Всі злочини ретельно фіксуємо! Росіяни за все будуть відповідати!", - резюмує Кириленко.

Вночі окупанти скинули авіабомбу на Бахмут, пошкоджено 5 будинків. По Авдіївці завдано ракетного удару, - Кириленко 01
Вночі окупанти скинули авіабомбу на Бахмут, пошкоджено 5 будинків. По Авдіївці завдано ракетного удару, - Кириленко 02
Вночі окупанти скинули авіабомбу на Бахмут, пошкоджено 5 будинків. По Авдіївці завдано ракетного удару, - Кириленко 03
Вночі окупанти скинули авіабомбу на Бахмут, пошкоджено 5 будинків. По Авдіївці завдано ракетного удару, - Кириленко 04
Вночі окупанти скинули авіабомбу на Бахмут, пошкоджено 5 будинків. По Авдіївці завдано ракетного удару, - Кириленко 05
Вночі окупанти скинули авіабомбу на Бахмут, пошкоджено 5 будинків. По Авдіївці завдано ракетного удару, - Кириленко 06
Вночі окупанти скинули авіабомбу на Бахмут, пошкоджено 5 будинків. По Авдіївці завдано ракетного удару, - Кириленко 07
Вночі окупанти скинули авіабомбу на Бахмут, пошкоджено 5 будинків. По Авдіївці завдано ракетного удару, - Кириленко 08
Вночі окупанти скинули авіабомбу на Бахмут, пошкоджено 5 будинків. По Авдіївці завдано ракетного удару, - Кириленко 09

Автор: 

армія рф (17399) Донецька область (8475) бомбардування (337) Авдіївка (2342) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Отаку бомбу аби вставити в дупу Лаврова і підірвати. Але перед тим послухати, як та коняка іго-гоче.
показати весь коментар
25.07.2022 10:55
+7
Ето фото с 250кг авиабомбой посреди комнаты нужно показывать по всему миру. Ато рашисты всем рассказывают что они с какими то нацистами воюют, а мы только оправдываемся.
показати весь коментар
25.07.2022 10:59
+6
Так поводяться тільки кацапські варвари і безмозглі труси 😠
Чого ви добиваєтесь , русофашисти , щоби ми вам кланялись ?

Ні , ви тут всі здохните , як скажені собаки 😡
показати весь коментар
25.07.2022 11:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вы фсе врети. Раzzия по мирным обьектам не стреляет.
показати весь коментар
25.07.2022 10:53 Відповісти
Віфсьоврьотє! Затра слідком рф розкриє ту справу і доведе, що то націсти ізнутрі взорвалі!
показати весь коментар
25.07.2022 10:53 Відповісти
Отаку бомбу аби вставити в дупу Лаврова і підірвати. Але перед тим послухати, як та коняка іго-гоче.
показати весь коментар
25.07.2022 10:55 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
25.07.2022 10:55 Відповісти
Что вы панимаете. Ето как гаварит Лавров, Расийа избавляет украинцев ат Зеленскага
показати весь коментар
25.07.2022 10:56 Відповісти
Ага. Дед наверное ахерел что его Путин чуть не денацифицировал. Оказывается штаб Зеленскага был у него в комнате
показати весь коментар
25.07.2022 11:04 Відповісти
Потрібно підсилити нашу ППО, щоби надалі не допускати прориву ворожих бомбардувальників у повітряний простір над прифронтовими містами.
показати весь коментар
25.07.2022 10:59 Відповісти
Я так розумію,що в понятті чокнутих кацапських "саздатєлєй трібунала" саме це є "прєступлєніямі України на дамбазє".
показати весь коментар
25.07.2022 10:59 Відповісти
Ето фото с 250кг авиабомбой посреди комнаты нужно показывать по всему миру. Ато рашисты всем рассказывают что они с какими то нацистами воюют, а мы только оправдываемся.
показати весь коментар
25.07.2022 10:59 Відповісти
Это не бомба, это двигатель от ракеты РСЗО Ураган
показати весь коментар
25.07.2022 18:47 Відповісти
А що всі Буки Київ з боневтіком захищаю?
показати весь коментар
25.07.2022 11:02 Відповісти
чого такі бомби не падають в ізбушки Белгорода ?
показати весь коментар
25.07.2022 11:03 Відповісти
Так поводяться тільки кацапські варвари і безмозглі труси 😠
Чого ви добиваєтесь , русофашисти , щоби ми вам кланялись ?

Ні , ви тут всі здохните , як скажені собаки 😡
показати весь коментар
25.07.2022 11:05 Відповісти
 
 