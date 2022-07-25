Українки в Чикаго провели акцію на підтримку нашої держави. ФОТОрепортаж

Вони вимагали визнати Росію державою-терористом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Участь в акції взяли 352 людини - саме стільки дітей на момент організації ходи вбили окупанти (наразі їхня кількість зросла до 358).

До заходу долучилися кілька сотень людей. Вони принесли з собою українські прапори, фото з загиблими дітьми від рук окупантів.

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Вони тримали у руках плакати із гаслами на підтримку України та засудженням російської агресії. Також демонстранти закликали зупинити президента Росії Володимира Путіна.













