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Українки в Чикаго провели акцію на підтримку нашої держави. ФОТОрепортаж

Вони вимагали визнати Росію державою-терористом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Участь в акції взяли 352 людини - саме стільки дітей на момент організації ходи вбили окупанти (наразі їхня кількість зросла до 358).

До заходу долучилися кілька сотень людей. Вони принесли з собою українські прапори, фото з загиблими дітьми від рук окупантів.

Також дивіться: Сотні активістів пройшли центром Нью-Йорка з синьо-жовтими прапорами. ФОТОрепортаж

Вони тримали у руках плакати із гаслами на підтримку України та засудженням російської агресії. Також демонстранти закликали зупинити президента Росії Володимира Путіна.

Українки в Чикаго провели акцію на підтримку нашої держави 01
Українки в Чикаго провели акцію на підтримку нашої держави 02
Українки в Чикаго провели акцію на підтримку нашої держави 03
Українки в Чикаго провели акцію на підтримку нашої держави 04
Українки в Чикаго провели акцію на підтримку нашої держави 05
Українки в Чикаго провели акцію на підтримку нашої держави 06
Українки в Чикаго провели акцію на підтримку нашої держави 07

Автор: 

акція (1455) мітинг (753) протест (2398) США (22861) підтримка (605)


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Топ коментарі
+16
Дякуємо.
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25.07.2022 11:06
+6
это не для путина, а для американских конгрессменов в качестве дополнительного аргумента для увеличения поддержки Украины.
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25.07.2022 11:57
+6
Дякуємо за підтримку і допомогу Америку і громадянам
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25.07.2022 12:00
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Дякуємо.
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25.07.2022 11:06 Відповісти
Спасибо! Жать только, что путину и путиноподобным на все это глубоко плевать!
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25.07.2022 11:53 Відповісти
это не для путина, а для американских конгрессменов в качестве дополнительного аргумента для увеличения поддержки Украины.
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25.07.2022 11:57 Відповісти
Зараз в мене полетить каміння невдоволення, але тут і так зрозуміло що це Маркарова з бюджетних коштів проплатила акцію, майже 400 людей отак зі всього Чикаго у яких дохріна своїх проблем, яким та далека Україна з великою вірогідністю до одного місця . Я не проти акцій, але не треба подавати так, ніби всі отак добровільно безоплатно прийшли, чесно було б сказати, що акція пройгла за підтримки такої то організації чи українського диппредставнитства.
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25.07.2022 12:00 Відповісти
Американцям наших грошей не потрібно,не все вимірюється в грошах.В Чикаго велика українська громада і вони всім,чим можуть нам допомагають і безкоштовно
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25.07.2022 12:05 Відповісти
Мова саме про організаторів які чогось бояться себе світити і прикриваються українською громадою в Сполучених Штатах .
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25.07.2022 13:32 Відповісти
👎
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25.07.2022 14:38 Відповісти
тобі не зрозуміти
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25.07.2022 12:28 Відповісти
Мені в Україні під сиренами і ракетами ***** не зрозуміти а вам в Бельгії напевно добре бути патріотом та тих хто тут працює і платить податки на рідній землі повчати як правильно "родіну любіть".
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25.07.2022 13:20 Відповісти
Дякуємо за підтримку і допомогу Америку і громадянам
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25.07.2022 12:00 Відповісти
Дякуємо (кому) = Америці.

А єслі "благодарім", тогда (каво) = Амєріку.

Ось тут ти, москалику, і спалився. Жартую. )))
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25.07.2022 18:26 Відповісти
 
 