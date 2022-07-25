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Повідомлено про підозру колишньому митнику, який перейшов на бік ворога у Старобільську, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому митнику у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За даними слідства, у травні 2022 року підозрюваний, перебуваючи на посаді державного інспектора митного поста "Танюшівка" Луганської митниці Держмитслужби України, перейшов на бік ворога та почав надавати підтримку окупаційній адміністрації Російської Федерації на території тимчасово окупованого міста Старобільська Луганської області.

Зокрема, підозрюваний брав участь в урочистих заходах, організованих 9 травня 2022 року представниками окупаційної адміністрації Російської Федерації у меморіальному комплексі "Героям" тимчасово окупованого Старобільська.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за матеріалами ГУ "Д" ДЗНД СБУ.

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Повідомлено про підозру колишньому митнику, який перейшов на бік ворога у Старобільську, - прокуратура 01

Автор: 

прокуратура (3678) митниця (1873) колабораціонізм (1158) Старобільськ (21) Луганська область (4879)


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25.07.2022 11:27 Відповісти
От якби воно десь ласти склеїло не по своїй волі, то була б новина. А так можна хоч щодня "повідомляти про підозру".
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25.07.2022 11:32 Відповісти
Кожний на робочому місці знає і відчуває колегу. Написавши про зрадників, мають бути покарані і тих, хто проводив їх психологічну оцінку
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25.07.2022 11:33 Відповісти
До одного місця ці підозри. Тільки ліквідація.
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25.07.2022 11:34 Відповісти
На гілляку падлу!
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25.07.2022 15:23 Відповісти
 
 