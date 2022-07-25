Повідомлено про підозру мешканцю Києва, який передавав ворогу дані про військових та тероборону, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру 41-річному мешканцю Києва за фактом несанкціонованого поширення інформації про розміщення Збройних сил України та Територіальної оборони, вчинене в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За даними слідства, з квітня 2022 року підозрюваний з власної ініціативи збирав дані про місця дислокації військовослужбовців Збройних сил України та Територіальної оборони м. Києва, а також здійснював фотозйомку місць їх розташування.

"Використовуючи месенджер Telegram зловмисник передав вказану інформацію громадянці РФ, яка перебувала на тимчасово окупованій території Донецької області як спеціальний кореспондент одного із російських ЗМІ, акредитованого у так званому "Міністерстві інформації ДНР", - йдеться у повідомленні.

З метою приховування протиправної діяльності підозрюваний використовував різні номери мобільного зв'язку, а також здійснював листування з громадянкою РФ із застосовуванням умовних слів-паролів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру колишньому митнику, який перейшов на бік ворога у Старобільську, - прокуратура. ФОТО







Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

На даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення усіх обставин вчинення злочину.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.