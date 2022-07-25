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Новини Фото Війна
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Повідомлено про підозру мешканцю Києва, який передавав ворогу дані про військових та тероборону, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру 41-річному мешканцю Києва за фактом несанкціонованого поширення інформації про розміщення Збройних сил України та Територіальної оборони, вчинене в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За даними слідства, з квітня 2022 року підозрюваний з власної ініціативи збирав дані про місця дислокації військовослужбовців Збройних сил України та Територіальної оборони м. Києва, а також здійснював фотозйомку місць їх розташування.

"Використовуючи месенджер Telegram зловмисник передав вказану інформацію громадянці РФ, яка перебувала на тимчасово окупованій території Донецької області як спеціальний кореспондент одного із російських ЗМІ, акредитованого у так званому "Міністерстві інформації ДНР", - йдеться у повідомленні.

З метою приховування протиправної діяльності підозрюваний використовував різні номери мобільного зв'язку, а також здійснював листування з громадянкою РФ із застосовуванням умовних слів-паролів.

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Повідомлено про підозру мешканцю Києва, який передавав ворогу дані про військових та тероборону, - прокуратура 01
Повідомлено про підозру мешканцю Києва, який передавав ворогу дані про військових та тероборону, - прокуратура 02
Повідомлено про підозру мешканцю Києва, який передавав ворогу дані про військових та тероборону, - прокуратура 03

Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

На даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення усіх обставин вчинення злочину.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Автор: 

Київ (19490) прокуратура (3678) шпигунство (993) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+21
Нужно писать ФИО и место проживания этих ублюдков!
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25.07.2022 12:30
+10
Та ви що!!?? У нього ж ' дітки мабуть є, і жена. То ж вони можуть ні за що постраждати! А ще може мать і отєц...
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25.07.2022 12:36
+10
От скажіть, чому їм закривають лиця? Країна має знати своїх "героїв".
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25.07.2022 12:41
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Нужно писать ФИО и место проживания этих ублюдков!
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25.07.2022 12:30 Відповісти
у цього місце проживання років на 10+ трохи зміниться
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25.07.2022 12:31 Відповісти
это помощник ермака
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25.07.2022 12:49 Відповісти
Та ви що!!?? У нього ж ' дітки мабуть є, і жена. То ж вони можуть ні за що постраждати! А ще може мать і отєц...
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25.07.2022 12:36 Відповісти
Пропоную розташовувати місця утримання цих покидькив за координатами, які вони передали.
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25.07.2022 12:38 Відповісти
На гіляку !!! Не фіг кормити !!!
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25.07.2022 12:39 Відповісти
От скажіть, чому їм закривають лиця? Країна має знати своїх "героїв".
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25.07.2022 12:41 Відповісти
і я про це може ще десь засвітився то люди скажуть хіба що підсадна качка тоді зрозуміло, фейк
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25.07.2022 15:15 Відповісти
Два года условно как пить дать.
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25.07.2022 12:44 Відповісти
донецкий рассадник по всей Украине
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25.07.2022 12:46 Відповісти
До заробленого бабла додаються і нари як бонус.
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25.07.2022 12:46 Відповісти
І шо? Книжку присудять почитати?
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25.07.2022 12:46 Відповісти
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25.07.2022 12:56 Відповісти
Чотаржу
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25.07.2022 15:13 Відповісти
Таких треба або зразу вішати, або на копальні доки не здохне.
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25.07.2022 12:58 Відповісти
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25.07.2022 13:05 Відповісти
А навіщо їм рила ретушують ? Щоб завтра випустити ?
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25.07.2022 13:05 Відповісти
Нужно показательно наказать эту тварь и надолго. Ато из-за этих мразей в феврале-марте при штурме рашистами Киева погибло сотни наших людей которым такие мрази стреляли из многоэтажек в спину.
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25.07.2022 13:09 Відповісти
Гайдай про безуглу:
«Вона приїхала в поліцейський відділок, із кимось листувалася, декілька дзвінків зробила, потім цей поліцейський відділок накрило повністю артилерією.»
А коли арештують безуглу?
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25.07.2022 13:38 Відповісти
Поки цих козлів не будуть вішати публічно,діла не буде.
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25.07.2022 15:34 Відповісти
Вішати їх публічно не будуть ніколи, на жаль, і ти це знаєш. А от якби вони зникали якось безслідно, то це було б справедливо.
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25.07.2022 16:20 Відповісти
Це треба реально бути тупим, щоб думати, що СБУ не читає всі повідомлення у воєнний час.
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29.07.2022 11:34 Відповісти
 
 