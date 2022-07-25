Окупанти запланували, що вступ до РФ на "референдумі" підтримають 70% мешканців Донеччини, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Окупаційна влада Донецької області планує проведення "референдуму" щодо "приєднання до РФ". Перед "виборчими комісіями" поставили завдання, щоб підтримка склала не менше 70% голосів.
Це прописано у "Стратегії підготовки і проведення референдуму про вступ "ДНР" до складу Російської Федерації", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Зазначається, що документ журналісти проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії" отримали від своїх джерел в одному з розвідувальних органів України.
"Голосування" планується за допомогою так званої "мітки виборця" - це коли на вказівний палець наносять чорнило, яке кілька діб не стирається. Мовляв, це "ефективний спосіб для країн, де документи, що підтверджують особу, не стандартизовані".
Зараз на окупованих територіях формують "списки виборців", у тому числі через центри видачі гуманітарної допомоги, та створюють "виборчі комісії". Зокрема заплановане використання так званих "вуличних виборчих комісій", розміщених у наметах.
У "Стратегії" розписані декілька етапів так званої pr-кампанії, однак дати псевдореферендуму немає. За інформацією джерела один із варіантів, який розглядає Росія - 11 вересня.
Щодо півдня України, згідно з даними "Донбас Реалії", проблема, яку визнає окупаційна влада, "для звернення до президента Росії (про приєднання до РФ. - Ред.) потрібен орган, який створює видимість широкого народного волевиявлення". Його ще потрібно створити. Наприклад, у Запорізькій області є вже декілька варіантів назви - "народна рада", "народні збори", "народний собор".
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Как и должно быть
Дураку же понятно, что именно для этого и организовываются эти срочные референдумы. И они их проведут. Независимо от ситуации на фронте. И что дальше?
Пока "Запад" громко и внятно не скажет, что не боится ядерного шантажа Путлера, дела не будет.
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а що хотіти від генетичних брехунів?)
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кацапи бридкі створіння
І не треба мені тут парити, що там "наши люди", там недолугі совки.