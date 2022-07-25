Окупанти запланували, що вступ до РФ на "референдумі" підтримають 70% мешканців Донеччини, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Окупаційна влада Донецької області планує проведення "референдуму" щодо "приєднання до РФ". Перед "виборчими комісіями" поставили завдання, щоб підтримка склала не менше 70% голосів.

Це прописано у "Стратегії підготовки і проведення референдуму про вступ "ДНР" до складу Російської Федерації", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що документ журналісти проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії" отримали від своїх джерел в одному з розвідувальних органів України.

"Голосування" планується за допомогою так званої "мітки виборця" - це коли на вказівний палець наносять чорнило, яке кілька діб не стирається. Мовляв, це "ефективний спосіб для країн, де документи, що підтверджують особу, не стандартизовані".

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Зараз на окупованих територіях формують "списки виборців", у тому числі через центри видачі гуманітарної допомоги, та створюють "виборчі комісії". Зокрема заплановане використання так званих "вуличних виборчих комісій", розміщених у наметах.

У "Стратегії" розписані декілька етапів так званої pr-кампанії, однак дати псевдореферендуму немає. За інформацією джерела один із варіантів, який розглядає Росія - 11 вересня.

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Щодо півдня України, згідно з даними "Донбас Реалії", проблема, яку визнає окупаційна влада, "для звернення до президента Росії (про приєднання до РФ. - Ред.) потрібен орган, який створює видимість широкого народного волевиявлення". Його ще потрібно створити. Наприклад, у Запорізькій області є вже декілька варіантів назви - "народна рада", "народні збори", "народний собор".