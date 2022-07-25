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Окупанти запланували, що вступ до РФ на "референдумі" підтримають 70% мешканців Донеччини, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Окупаційна влада Донецької області планує проведення "референдуму" щодо "приєднання до РФ". Перед "виборчими комісіями" поставили завдання, щоб підтримка склала не менше 70% голосів.

Це прописано у "Стратегії підготовки і проведення референдуму про вступ "ДНР" до складу Російської Федерації", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що документ журналісти проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії" отримали від своїх джерел в одному з розвідувальних органів України.

Окупанти запланували, що вступ до РФ на референдумі підтримають 70% мешканців Донеччини, - ЗМІ 01

"Голосування" планується за допомогою так званої "мітки виборця" - це коли на вказівний палець наносять чорнило, яке кілька діб не стирається. Мовляв, це "ефективний спосіб для країн, де документи, що підтверджують особу, не стандартизовані".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гауляйтери видали наказ про створення "виборчих комісій" в окупованому Мелітополі, - мер Федоров

Окупанти запланували, що вступ до РФ на референдумі підтримають 70% мешканців Донеччини, - ЗМІ 02

Зараз на окупованих територіях формують "списки виборців", у тому числі через центри видачі гуманітарної допомоги, та створюють "виборчі комісії". Зокрема заплановане використання так званих "вуличних виборчих комісій", розміщених у наметах.

Окупанти запланували, що вступ до РФ на референдумі підтримають 70% мешканців Донеччини, - ЗМІ 03

У "Стратегії" розписані декілька етапів так званої pr-кампанії, однак дати псевдореферендуму немає. За інформацією джерела один із варіантів, який розглядає Росія - 11 вересня.

Також читайте: Російські окупанти активно працюють у напрямку "референдуму" на Херсонщині, - облрада

Щодо півдня України, згідно з даними "Донбас Реалії", проблема, яку визнає окупаційна влада, "для звернення до президента Росії (про приєднання до РФ. - Ред.) потрібен орган, який створює видимість широкого народного волевиявлення". Його ще потрібно створити. Наприклад, у Запорізькій області є вже декілька варіантів назви - "народна рада", "народні збори", "народний собор".

Автор: 

референдум (627) Донецька область (8491)


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Топ коментарі
+11
73%
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25.07.2022 13:52
+10
Мєтка ізбіратєля... Все як хотіло бидло. Наступне нововвєдєніє - бірка на вухо!
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25.07.2022 13:53
+9
Пох биомусор утилізуймо а територію повернемо
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25.07.2022 13:51
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Пох биомусор утилізуймо а територію повернемо
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25.07.2022 13:51 Відповісти
73%
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25.07.2022 13:52 Відповісти
Они почти повторяются. Равняются на 73% имбицилов...
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25.07.2022 13:52 Відповісти
позмімайте їм скальпи і відрубайте їм голови
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25.07.2022 13:52 Відповісти
Проблема в тому, що ті хто там залишився - дійсно підтримають.
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25.07.2022 13:53 Відповісти
От не знаю чи проблема це ,, і що мені тепер робити , плакати чи радіти тому факту що - ватніки ( тобто - ті хто підтримають ) нарешті залишать Україну і поповзуть у своє сране - імперське стійло . .
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25.07.2022 14:00 Відповісти
Справа в тому, що "поповзуть" вони разом із землею на якій проживають. А коли орки визнають ті землі своєю територією, то всі спроби звільнити їх Україною можуть призвести до офіційного оголошення орками війни. Із всіма "витікаючими" наслідками.
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25.07.2022 14:07 Відповісти
а сейчас они с нами не воюют ?
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25.07.2022 14:23 Відповісти
Війну офіційно не оголошено. Орки це називають "спецоперацією". Якщо ж буде оголошено війну офіційно це вплине на багато що - загальна мобілізація, допомога третіх сторін і т.д.
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25.07.2022 14:31 Відповісти
Если жирафа назвать крокодилом, он от этого им не станет
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25.07.2022 14:36 Відповісти
Ой боюсь, боюсь, боюсь. Неет, не нада! )
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25.07.2022 14:38 Відповісти
А в чому проблема? Ну лишилося три каліки якісь, ну підтримають ці трі каліки і що? З юридичної точки зору, це нікчемна маячня.
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25.07.2022 14:02 Відповісти
Мєтка ізбіратєля... Все як хотіло бидло. Наступне нововвєдєніє - бірка на вухо!
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25.07.2022 13:53 Відповісти
А з хаймарсами "согласовали и визу взяли" ?
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25.07.2022 13:54 Відповісти
Та ***** на референдуми, це наша земля.
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25.07.2022 13:55 Відповісти
***** - це дуже важка ноша. Якщо з цим нічого не робить, то можна надірватись.
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25.07.2022 13:57 Відповісти
Рашистов даже не беспокоит что 90% населения покинуло дамбас. Тоесть даже если рехверендум состоится то 70% будет от 10% оставшихся. Тоесть рашистов устроит поддержка 7% дамбасян.
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25.07.2022 13:56 Відповісти
их не беспокоят такие мелочи, любой результат можно нарисовать...
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25.07.2022 14:01 Відповісти
Кацапская возня в песочнице, быстро прекращающаяся ракетами и снарядами от ВСУ.
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25.07.2022 13:59 Відповісти
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25.07.2022 14:00 Відповісти
Може одразу палець відрізати?
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25.07.2022 14:03 Відповісти
Вообще пофигу, что там рисуют кацапы, хоть 146% ЗА. ВСУ планомерно, хладнокровно уничтожают кацапов и это главное. Критически момент - "перемирие". Вот это была бы зрада без всяких шуток. А пока ВСУ говорят стволами, ножами и прочими открывашками кацапни на эту возню с референдумами вообще плевать.
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25.07.2022 14:05 Відповісти
З 4 млн житєлєй 2 тис ізбіратєлєй - ти ж диви випадково помилилися і правду про донбасянських ізбіратєлєй написали
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25.07.2022 14:08 Відповісти
Те три фигурки рядом обозначают 000
Как и должно быть
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25.07.2022 14:30 Відповісти
Із самої Росії тікають за кордон тож хто хоче жити в Росії саме в такий час де можуть мобілізувати на війну? Референдум це картинка путіна для народу- ось всі хотять жити в Росії. А Україну взагалі не повинно хвилювати їхні референдуми -треба багато якісної зброї і вибивати ворога.
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25.07.2022 14:13 Відповісти
Таким же образом был присоединен Крым. И теперь весь "Запад" сцыт что Путлер применит ЯО при попытке ВСУ вернуть украденное. Просят чуть ли не письменные гарантии что мы не будем возвращать Крым военным способом. (поэтому и ракеты дальнобойные не дают).
Дураку же понятно, что именно для этого и организовываются эти срочные референдумы. И они их проведут. Независимо от ситуации на фронте. И что дальше?
Пока "Запад" громко и внятно не скажет, что не боится ядерного шантажа Путлера, дела не будет.
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25.07.2022 14:22 Відповісти
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25.07.2022 14:26 Відповісти
кацапи і 110% можуть намалювати)
----------------------------------------------------------------
а що хотіти від генетичних брехунів?)
----------------------------------------------------------------------------------------
кацапи бридкі створіння
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25.07.2022 14:30 Відповісти
Если они так беспокоятся о народе который "освоболили" при помощи ракет и бомб так пусть предложат оставшемуся населению переселиться в РФ наверное желающих вообще не будет - вот это и будет истинный результат того кто хочет жить в РФ. А если это захват территории и подневольных при помощи военной агресии то тогда конечно для прикрытия захвата нужно проводить референдум только война и в Африке война а референдум проводится в мирных странах про свободное волеизявление они уже забыли что оно бывает.
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25.07.2022 14:33 Відповісти
Страна фальсификатор: паленая водка, слизанные автомобили, украденная история , фейковые референдумы - это засРашка.
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25.07.2022 14:39 Відповісти
в 2014 году, много ваты местной стояли в очереди на подпись, с радостными лицами, с флажками оккупанта, а потом праздник, танцы. Единицы не подписали и наверное их уже нет там . Это реальное количество предателей. Потом паспорта вторые и 8 лет унижения перед предателями.
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25.07.2022 14:52 Відповісти
На жаль я також так думаю, так як донецьким уркам іншого шляху немає.
І не треба мені тут парити, що там "наши люди", там недолугі совки.
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25.07.2022 15:10 Відповісти
А "мітка виборця" це якась бредятина, нанесуть її всім лугандонам й буде 100/150%. До речі, мітку наносять до голосування, чи в процесі голосування, чи після голосування? і як вони будуть ті мітки рахувати і як знати він голосував ЗА чи ПРОТИ?
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25.07.2022 15:30 Відповісти
Та вони вже все намалювали, що хотіли. А що до "мітки" на пальці ) правільніше набити татуху на лобі, тому хто прийде на цей шабаш, щоб потім простіше було знайти зрадників
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25.07.2022 15:55 Відповісти
Та до прутня те все голосування.Але)Хіба хтось сумнівався,що спиті шахтарські нащадки так і хочуть.
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25.07.2022 18:37 Відповісти
враховуючи, що половину людей звідти москалі вигнали ще вісім років назад, то РЕАЛЬНА підтримка ********* там складає 50%*70%=35%. Якихось жалюгідних 35%! ЦЕ ПРОВАЛ!
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27.07.2022 00:19 Відповісти
Носяться мордорські дуріки з тими "референдумами", ніби їх в світі хтось збирається пртзнавати. Чи вони це роблять для внутрішнього мордорського бидла---незрозуміло.
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29.07.2022 11:40 Відповісти
 
 