Січеславські десантники пострілом із ПЗРК " Ігла" збили ворожий бойовий вертоліт Ка - 52 "Алігатор". ФОТО

Січеславські десантники влучним пострілом із ПЗРК "Ігла" "приземлили" ворожого Алігатора - бойовий вертоліт Ка - 52.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

"Українське сафарі триває!!! Січеславські десантники влучним пострілом із ПЗРК " Ігла" "приземлили" ворожого Алігатора - бойовий вертоліт Ка - 52! Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США", - йдеться у повідомленні.



