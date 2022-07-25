Січеславські десантники пострілом із ПЗРК " Ігла" збили ворожий бойовий вертоліт Ка - 52 "Алігатор". ФОТО
Січеславські десантники влучним пострілом із ПЗРК "Ігла" "приземлили" ворожого Алігатора - бойовий вертоліт Ка - 52.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
"Українське сафарі триває!!! Січеславські десантники влучним пострілом із ПЗРК " Ігла" "приземлили" ворожого Алігатора - бойовий вертоліт Ка - 52! Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США", - йдеться у повідомленні.
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+49 Andrey Zharov
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если даже дремучая "Игла" его берет......
ЗСУ так люто нищать рашистів, що навіть досвідчені найманці з рф довго тут не витримують Наприклад, цей російський найманець пройшов так звану «контртерористичну операцію рф» у Дагестані, але у боях на сході України витримав лише 2 тижні....
https://twitter.com/i/status/1551548370770186241
Героям слава!!!
«Игла» находится на вооружении армий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России , стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93 СНГ , а также с https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1994 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 экспортируется более чем в 30 государств, включая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Болгарию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Боснию и Герцеговину , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC Вьетнам , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F Сербию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Словению , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F Хорватию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F Черногорию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польшу , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Финляндию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Индию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA Ирак , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F Малайзию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 Сингапур , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Южную Корею , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Бразилию и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексику .