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Січеславські десантники пострілом із ПЗРК " Ігла" збили ворожий бойовий вертоліт Ка - 52 "Алігатор". ФОТО

Січеславські десантники влучним пострілом із ПЗРК "Ігла" "приземлили" ворожого Алігатора - бойовий вертоліт Ка - 52.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

"Українське сафарі триває!!! Січеславські десантники влучним пострілом із ПЗРК " Ігла" "приземлили" ворожого Алігатора - бойовий вертоліт Ка - 52! Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США", - йдеться у повідомленні.

Січеславські десантники пострілом із ПЗРК Ігла збили ворожий бойовий вертоліт Ка - 52 Алігатор 01
Січеславські десантники пострілом із ПЗРК Ігла збили ворожий бойовий вертоліт Ка - 52 Алігатор 02

Автор: 

армія рф (17419) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156) вертоліт (879)


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Топ коментарі
+49
слава ЗСУ!!!
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25.07.2022 15:58
+30
"алігатори" просяться в землю... не получається літати...
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25.07.2022 15:59
+26
Слава Січеславцям! 💙💛
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25.07.2022 16:13
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слава ЗСУ!!!
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25.07.2022 15:58 Відповісти
Слава Січеславцям! 💙💛
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25.07.2022 16:13 Відповісти
Парень в 19 лет Герой Украины сбил 6 самолетовСУ 25 и крылатую ракету ‼️❤️💙💛Таких Геров нет на всей планете ‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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25.07.2022 17:05 Відповісти
Що там резиков і дерьмак десь ховають стінгери, бережуть війська папи дерьмака?
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25.07.2022 16:18 Відповісти
Супер , молодці наші воїни 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.07.2022 16:44 Відповісти
"алігатори" просяться в землю... не получається літати...
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25.07.2022 15:59 Відповісти
Рожденный ползать - летать не может!
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25.07.2022 16:04 Відповісти
Це часом не стосовно преЗе!дента?
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25.07.2022 16:30 Відповісти
Це стосовно сівочолого.)
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25.07.2022 17:52 Відповісти
А хоч би й так? То що?
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25.07.2022 18:07 Відповісти
Какой же он аллигатор если его с совковой иглы лупанули? Он не аллигатор, он ОРЁЛ. Но не тот орёл, что в небе парит, а тот, что на насесте сидит и говно клюёт кукарекая. Получается, что он даже не орёл-говноклюй, а позорный петух он. Пензенский петушара.
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25.07.2022 16:04 Відповісти
рожденний повзать- літать не може!!!
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25.07.2022 16:05 Відповісти
Слава жадібним оленеводам, що розікрали расіську армію
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25.07.2022 16:06 Відповісти
Це добре-але де стінгери...
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25.07.2022 16:09 Відповісти
Там, де треба! Якщо ти на груповому полюванні, то кабан не вибирає, куди перти - на стрільця з крутим карабіном, чи на озброєного курковою ТОЗ-БМ Вийшов "алігатор" на стрільця з "Іглою" - от він і стрельнув!
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25.07.2022 16:17 Відповісти
Але вони Щось не попадать на стінгери все пруть на іглу
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25.07.2022 16:20 Відповісти
Бо у нас у ЗСУ "Ігли" - основа ПЗРК ближньої дії Крім того - багато польських "Перунів" А це - модернізована поляками "Ігла" До того ж - у нас ще й трофейних "Ігл" вистачає Хлопці казали - десь на Чернігівщині колону розбили, а там половина кузова КамАЗа ними закладена була
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25.07.2022 17:07 Відповісти
ну от пруха у них така
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25.07.2022 17:13 Відповісти
А єрмак поплутав їх зі стрінгами і зберігає як запас білизни.
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25.07.2022 16:31 Відповісти
Почему Залужный ,соглашается подъигрывать предателю- пидо#асу мерзотнику дерьмаку ⁉️⁉️⁉️⁉️Кто - то может мне объяснить ⁉️Разведчики-патриоты знают ведь всю поднаготную этого уродливого пацюка⁉️⁉️⁉️Неужели нельзя что-то придумать ⁉️ЭТО ЖЕ ВОЙНА ,и каждый день гибнут настоящие лучшие Герои💙
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25.07.2022 17:10 Відповісти
распиаренная вундервафля оказалась обычным русским говном.....
если даже дремучая "Игла" его берет......
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25.07.2022 16:10 Відповісти
"Стінгер не "дрімучіший" Вони - практично "однолітки" Та й ТТХ - практично однакові!
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25.07.2022 16:18 Відповісти
Кроме того, что Стингер работает в двух диапазонах излучения: ИК и УФ, в то время как Стрела только в ИК диапазоне. Поэтому тепловые ловушки для Стингера не помеха от слова совсем.
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25.07.2022 16:42 Відповісти
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25.07.2022 16:10 Відповісти
Ото ж. Пришли на её исконно финно-угорские земли, отобрали религию, культуру, язык...
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25.07.2022 16:27 Відповісти
Ksenia VB - це ви?
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25.07.2022 19:10 Відповісти
СБ України @ServiceSsu
ЗСУ так люто нищать рашистів, що навіть досвідчені найманці з рф довго тут не витримують Наприклад, цей російський найманець пройшов так звану «контртерористичну операцію рф» у Дагестані, але у боях на сході України витримав лише 2 тижні....
https://twitter.com/i/status/1551548370770186241
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25.07.2022 16:26 Відповісти
«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»

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25.07.2022 17:10 Відповісти
Лєрмонтов, собр. соч., т. 6 ст. 13.
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25.07.2022 17:30 Відповісти
Нащо писати "ворожий"? збили російський вертоліт, а все російське й так відомо, що вороже.
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25.07.2022 16:26 Відповісти
Хваленый Аллигатор оказался обычным Аналоговнетом.
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25.07.2022 16:34 Відповісти
Сподiваюсь, хелікоптер засікла та повідомила Безугла, а хоробрі січеславці зробили кваліфікований постріл.
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25.07.2022 16:44 Відповісти
Майже виключно Ігли. Інколи польські Перуни. Західні ПЗРК небо над Ужгородом захищають?
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25.07.2022 16:52 Відповісти
тебе то не стосується, де треба там і захищають
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25.07.2022 17:18 Відповісти
Знов Ігла? А де ж Стінгери, Старстріки, Стормери, NASAMS і фігнямс?
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25.07.2022 17:06 Відповісти
А тобі обов"язково треба знать - де саме розміщені тобою перераховані комплекси? Щоб кацапи знали, куди літать не треба? Та не виключено, що і тут "пулю запустили" - написали, що збили "іглою", а насправді лупонули тим же "Старстріком" Екіпаж-же навіть не встиг "врубиться" і доповісти, як "врубався" в землю!
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25.07.2022 17:15 Відповісти
Навпаки, хай думають що старстрікі скрізь, хай серуть в штани, ловлять трясця від кожного пехотинця, та роблять помилки керування.
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25.07.2022 17:28 Відповісти
Алігафренатор з комплектом імбецилів на борту більше на поганитимуть своїми викидами українського неба....
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25.07.2022 18:02 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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25.07.2022 18:11 Відповісти
Рожденный ползать , летать не должен
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25.07.2022 18:23 Відповісти
"Стоимость единицы: $60-80 тыс.

«Игла» находится на вооружении армий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России , стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93 СНГ , а также с https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1994 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 экспортируется более чем в 30 государств, включая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Болгарию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Боснию и Герцеговину , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC Вьетнам , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F Сербию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Словению , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F Хорватию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F Черногорию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польшу , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Финляндию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Индию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA Ирак , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F Малайзию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 Сингапур , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Южную Корею , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Бразилию и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексику .
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25.07.2022 18:24 Відповісти
аллiгатор з'iв iглу в якоi була його смерть
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25.07.2022 19:05 Відповісти
згадався анекдот радянських часів.... солдат питає прапорщика - а крокоділи літають? Та ні... з чого ти таке вигадав? Солдат - а товариш майор каже, що літають. Прапор - так, але низенько і тільки у військовий час. О як буває з анекдотами.
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25.07.2022 23:06 Відповісти
Рожденный ползать (аллигатор) летать не может!
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26.07.2022 12:21 Відповісти
 
 