В окупованому Маріуполі росіяни шукають охочих вчитися та викладати в професійному коледжі, - міська рада. ФОТО

В Маріуполі росіяни планують відновити навчання студентів.

Про це повідомляють на сторінці Маріупольської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Окупанти в місті хочуть відновити навчальний процес в закладах професійно-технічної освіти. З'явилися оголошення про набір студентів до Маріупольського професійного коледжу на навчання за спеціальностями: архітектура, туризм, право, управління на автотранспорті та інші. Студентам обіцяють виплату стипендій та здобуття престижної спеціальності.

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В той же час в соцмережах розміщено оголошення про пошук викладачів, секретарів, методистів, електриків, сантехніків, двірників, завідувача навчальної лабораторії в цьому ж коледжі.

"Абсурд "руського миру" у Маріуполі. Оголосити вступну кампанію для навчання та паралельно шукати викладачів, бо навчати нікому. Низький рівень освіти гарантовано. Отримати професійне навчання в окупованому Маріуполі неможливо", - йдеться в повідомленні на сторінці міськради.

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