Щоб закріпитися на Луганщині, окупанти спалюють населені пункти, які не підкорюються, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Для просування та закріплення у напрямку адмінмежі Луганської та Донецької областей російські окупанти знищують населені пункти, спалюючи їх.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Щоб закріпитися на Луганщині, росіяни з жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкоряються. Розбиваючи одразу кілька вулиць, окупанти покращують своє тактичне становище для наступу на Донеччину.

Учора росіяни поцілили чотирма ракетами, організували два масивні артилерійські обстріли та ще двічі застосовували міномети там, де їм вдалося дещо наблизитися.

Уся країна бачила, що окупанти залишають лише попіл як від великих міст, так і від зовсім маленьких населених пунктів. Або те, що вони зробили із Врубівкою, коли треба було швидше прорватися до Лисичанська. Чи з Новотошківським, де залишилися усього 10 осіб із числа місцевого населення, ще у квітні. Російській армії байдуже, що буде в селі чи місті завтра, що вони калічать життя навіть тим, хто на них чекав усі ці роки", – написав він.

Крім того, Гайдай зазначив, що "вже майже місяць, як ворог підійшов майже на межу нашого регіону, та щоб її перетнути жертвує усіма резервами і спалює села на Луганщині та Донеччині. Окупантам не потрібні люди – потрібен референдум, скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою".

За його словами, за минулу добу відбито чотири штурми з боку росіян, на п’ятому напрямку бої точаться й досі.

Із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії обстрілів зазнали десятки населених пунктів. В районах вісьмох із них ворог задіяв авіацію.

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