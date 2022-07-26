Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено підприємство, багатоповерхівка та автосалон. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 26 липня близько 5:00 ранку військові країни-агресора здійснили ракетний удар по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, багатоповерховий будинок, автосалон. Декілька ворожих снарядів влучили по відкритій місцевості. Будь-які військові об‘єкти на цих територіях відсутні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

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