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Новини Фото Війна
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Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено підприємство, багатоповерхівка та автосалон. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора. 

За даними слідства, 26 липня близько 5:00 ранку військові країни-агресора здійснили ракетний удар по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, багатоповерховий будинок, автосалон. Декілька ворожих снарядів влучили по відкритій місцевості. Будь-які військові об‘єкти на цих територіях відсутні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

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Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено підприємство, багатоповерхівка та автосалон 01
Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено підприємство, багатоповерхівка та автосалон 02
Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено підприємство, багатоповерхівка та автосалон 03
Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено підприємство, багатоповерхівка та автосалон 04
Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено підприємство, багатоповерхівка та автосалон 05
Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено підприємство, багатоповерхівка та автосалон 06
Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено підприємство, багатоповерхівка та автосалон 07

Автор: 

армія рф (17468) обстріл (28596) Харків (5619) Харківщина (6054)


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на фото різні місця, хоча вони не дуже далеко одно від одного
перше більш всього схоже на вихід з метро на Конной площаді, тобто Захисніків України
третя фотка схожа на вихід з метро Спортивная у бік магазину АТБ
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26.07.2022 10:42 Відповісти
Та да район металлиста, но так подробно описывать места не обязательно.
показати весь коментар
26.07.2022 10:51 Відповісти
 
 