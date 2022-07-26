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Російські війська завдали ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені, травмовано дитину, - Нацполіція. ФОТО

Окупанти протягом доби накрили вогнем 10 населених пунктів. Усі удари було спрямовано по оселях громадян і цивільній інфраструктурі. Поліцейські документували наслідки обстрілів і допомагали постраждалим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сайті Нацполіції.

Російські війська завдали ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені, травмовано дитину, - Нацполіція 01

"По три ворожих нальоти зазнали Авдіївка та Бахмут, де росіяни знову поцілили в школу. "Гаряче" було й у Красногорівці, Мар'їнці, Торецьку, Соледарі, смт Велика Новосілка, селах Тоненьке, Георгіївка, Нетайлове. Рашисти обстріляли населення авіацією, ракетами, артилерією, РСЗВ "Град". Є жертви", - йдеться у повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено 13 житлових будинків, навчальний заклад, підприємство з виробництва солі. Знищено поле з пшеницею. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Російські війська завдали ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені, травмовано дитину, - Нацполіція 02
Російські війська завдали ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені, травмовано дитину, - Нацполіція 03
Російські війська завдали ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені, травмовано дитину, - Нацполіція 04
Російські війська завдали ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені, травмовано дитину, - Нацполіція 05

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Російські війська завдали ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені, травмовано дитину, - Нацполіція 06
Російські війська завдали ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені, травмовано дитину, - Нацполіція 07
Російські війська завдали ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені, травмовано дитину, - Нацполіція 08
Російські війська завдали ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені, травмовано дитину, - Нацполіція 09
Російські війська завдали ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені, травмовано дитину, - Нацполіція 10
Російські війська завдали ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені, травмовано дитину, - Нацполіція 11

армія рф (17468) обстріл (28596) Нацполіція (15190) Донецька область (8522) воєнні злочини (1861)


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26.07.2022 11:09 Відповісти
 
 