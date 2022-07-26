Російські війська завдали ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені, травмовано дитину, - Нацполіція. ФОТО
Окупанти протягом доби накрили вогнем 10 населених пунктів. Усі удари було спрямовано по оселях громадян і цивільній інфраструктурі. Поліцейські документували наслідки обстрілів і допомагали постраждалим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сайті Нацполіції.
"По три ворожих нальоти зазнали Авдіївка та Бахмут, де росіяни знову поцілили в школу. "Гаряче" було й у Красногорівці, Мар'їнці, Торецьку, Соледарі, смт Велика Новосілка, селах Тоненьке, Георгіївка, Нетайлове. Рашисти обстріляли населення авіацією, ракетами, артилерією, РСЗВ "Град". Є жертви", - йдеться у повідомленні.
Зруйновано та пошкоджено 13 житлових будинків, навчальний заклад, підприємство з виробництва солі. Знищено поле з пшеницею. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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