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Поляки в Туреччині побили росіян через війну в Україні. Турки не втрутились. ФОТО

Польські туристи побили російських відпочивальників за те, що ті не висловилися проти війни в Україні. Персонал готелю просто спостерігав за бійкою. Поліцію викликали інші туристи.

Як повідомляють російські телеграм-канали, бійка трапилася 13 липня на курорті Аланія, в готелі Quattro Beach, повідомляє Цензор.НЕТ.

Група з чотирьох поляків вдень у ресторані запросила до спілкування подружню пару з РФ. Спочатку спілкування було дружнім. Але потім поляки запитали, як росіяни ставляться до війни в Україні. Ті не захотіли про це говорити - і розпочалася бійка.

Персонал готелю не втручався, поліцію викликали інші відпочивальники. До приїзду правоохоронців поляки встигли піти.

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Поляки в Туреччині побили росіян через війну в Україні. Турки не втрутились 01

Побитому російському туристу навіть не надали медичну допомогу. Натомість його відвезли в найближчу дільницю, де посадили в камеру і змушували зізнатися в тому, що він свідомо спровокував агресію на свою адресу, образивши постійних гостей.

Подзвонити йому не дали, а вранці, коли він дістався до готелю, медичну допомогу йому надав не готельний лікар, а дружина.

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Пізніше росіян попросили написати відмову від будь-яких претензій до готелю.

Автор: 

бійка (740) відпочинок (231) Польща (8523) росія (65316) туризм (1563) Туреччина (3502) туристи (275)


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Топ коментарі
+114
Полякам респект!
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26.07.2022 11:58
+110
После нападения козломордых кацапов на Украину их ненавидит вся Европа.
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26.07.2022 11:58
+81
Польська русофобія практично довершена!!! Слава полякам!
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26.07.2022 12:05
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Я проти побиття людей за етнічними чі національними ознаками, але, оскільки кацапські окупанти це не люди, то щиро дякую полякам.
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26.07.2022 17:00 Відповісти
Вибили 10 зубів?
В них шо, по 5 на кожного було, через це всього 10?
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26.07.2022 19:28 Відповісти
Лайк!
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26.07.2022 20:11 Відповісти
Хай рускі свині привикають.
Це тепер буде звичайне їх життя в Європі.
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26.07.2022 20:13 Відповісти
Недолюди.Толпой одного.Чем вы гордитесь.Причем тут рядовые граждане.
Между прочим я с Украины.Действительно у людей если их так можно назвать крыши сорвало в голове.У меня у знакомого по отцовской линии пра пра деда поляки убили так что теперь всем поляками морды бить.Бред.Сажать за такое надо Это самосуд.А это уголовно наказуемо.
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26.07.2022 23:14 Відповісти
Ні, твої висновки хибні! Поляки вбили того діда, бо воно приперлося до чужої країни. Тобто, тепер треба і твого знайомого, і тебе, любітєля кацапів, ******* всюди, де ви висунетесь
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27.07.2022 09:49 Відповісти
Таки да....
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27.07.2022 10:28 Відповісти
Бодя Юки. Иди вслед за русским кораблем. Ты такой моралист как твой путлер
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31.07.2022 22:34 Відповісти
Гріхом не пиз....ити орка!
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26.07.2022 23:31 Відповісти
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО !) ПОРА ОТПРАВЛЯТЬ ПО МИРУ ГРУППЫ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПРОПУТИНСКИХ !!!
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28.07.2022 23:58 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЭТО ТО ЧТО ОНИ НЕ ЗНАЮТ КТО !)
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28.07.2022 23:59 Відповісти
Польша стала воистину братским народом для нас,оказивая огромную помощь Украине!Кацапский каганат должен пасть!
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29.07.2022 22:45 Відповісти
Поляки супер. ❤Добре зробили.
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11.08.2022 19:18 Відповісти
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