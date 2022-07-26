Поляки в Туреччині побили росіян через війну в Україні. Турки не втрутились. ФОТО
Польські туристи побили російських відпочивальників за те, що ті не висловилися проти війни в Україні. Персонал готелю просто спостерігав за бійкою. Поліцію викликали інші туристи.
Як повідомляють російські телеграм-канали, бійка трапилася 13 липня на курорті Аланія, в готелі Quattro Beach, повідомляє Цензор.НЕТ.
Група з чотирьох поляків вдень у ресторані запросила до спілкування подружню пару з РФ. Спочатку спілкування було дружнім. Але потім поляки запитали, як росіяни ставляться до війни в Україні. Ті не захотіли про це говорити - і розпочалася бійка.
Персонал готелю не втручався, поліцію викликали інші відпочивальники. До приїзду правоохоронців поляки встигли піти.
Побитому російському туристу навіть не надали медичну допомогу. Натомість його відвезли в найближчу дільницю, де посадили в камеру і змушували зізнатися в тому, що він свідомо спровокував агресію на свою адресу, образивши постійних гостей.
Подзвонити йому не дали, а вранці, коли він дістався до готелю, медичну допомогу йому надав не готельний лікар, а дружина.
Пізніше росіян попросили написати відмову від будь-яких претензій до готелю.
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В них шо, по 5 на кожного було, через це всього 10?
Це тепер буде звичайне їх життя в Європі.
Между прочим я с Украины.Действительно у людей если их так можно назвать крыши сорвало в голове.У меня у знакомого по отцовской линии пра пра деда поляки убили так что теперь всем поляками морды бить.Бред.Сажать за такое надо Это самосуд.А это уголовно наказуемо.