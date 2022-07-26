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Ще одну тимчасову переправу через зруйнований окупантами міст відкрили на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області побудували ще одну тимчасову переправу через зруйнований внаслідок бойових дій міст.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

Тимчасовий проїзд біля одного з мостів у Ніжинському районі області з’єднує райони Чернігівщини.

"Поновлення цього відрізку дороги вирішує частину логістичних питань. Це важливо для нормального життя регіону", - зазначив він.

Загалом у Чернігівській області пошкоджено понад 1100 км доріг державного та місцевого значення. Зруйновано 30 мостів, але вже на двох третинах вдалося відновити рух транспорту.

Також читайте: На Київщині відновили проїзд 22 мостами з 24, - ОВА

Ще одну тимчасову переправу через зруйнований окупантами міст відкрили на Чернігівщині 01

Ще одну тимчасову переправу через зруйнований окупантами міст відкрили на Чернігівщині 02

Ще одну тимчасову переправу через зруйнований окупантами міст відкрили на Чернігівщині 03

Автор: 

міст (1234) Чернігівщина (1584)


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Вот яркий пример как грузовики ездят по досках. Зато наши Аристовичи рассказывают что рашисты не смогут ездить по Антоновскому мосту из за нескольких отверстий залитых бетоном и арматурой
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26.07.2022 12:16 Відповісти
Люся Дристовіч (арєстовіч) повне лайно й слухати його можуть тільки ті у кого у голові лайно замість мізків.
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26.07.2022 12:27 Відповісти
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26.07.2022 12:47 Відповісти
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26.07.2022 12:48 Відповісти
"Велике будівництво"? Це коли всі гроші замість оборони закатуєш в дороги, то по фінішу немає ні ракет ні доріг, ні мостів.
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26.07.2022 12:16 Відповісти
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26.07.2022 12:50 Відповісти
Навіщо про це писати у новинах?!
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26.07.2022 12:26 Відповісти
Ви зразу і координати пишіть, щоб кацапам "двічі не вставати". Нах писати це на всю Україну в новинах? Хто там їздить, той знатиме.
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26.07.2022 12:43 Відповісти
Теперь свинособаки в говно изойдут что бы узнать координаты.
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26.07.2022 16:55 Відповісти
 
 