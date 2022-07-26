Ще одну тимчасову переправу через зруйнований окупантами міст відкрили на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
У Чернігівській області побудували ще одну тимчасову переправу через зруйнований внаслідок бойових дій міст.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
Тимчасовий проїзд біля одного з мостів у Ніжинському районі області з’єднує райони Чернігівщини.
"Поновлення цього відрізку дороги вирішує частину логістичних питань. Це важливо для нормального життя регіону", - зазначив він.
Загалом у Чернігівській області пошкоджено понад 1100 км доріг державного та місцевого значення. Зруйновано 30 мостів, але вже на двох третинах вдалося відновити рух транспорту.
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Valter Valter
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