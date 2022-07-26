Ще одну тимчасову переправу через зруйнований окупантами міст відкрили на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області побудували ще одну тимчасову переправу через зруйнований внаслідок бойових дій міст.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

Тимчасовий проїзд біля одного з мостів у Ніжинському районі області з’єднує райони Чернігівщини.

"Поновлення цього відрізку дороги вирішує частину логістичних питань. Це важливо для нормального життя регіону", - зазначив він.

Загалом у Чернігівській області пошкоджено понад 1100 км доріг державного та місцевого значення. Зруйновано 30 мостів, але вже на двох третинах вдалося відновити рух транспорту.

Також читайте: На Київщині відновили проїзд 22 мостами з 24, - ОВА









