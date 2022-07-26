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Публічно виправдовував та підтримував збройну агресію РФ. В Івано-Франківську взяли під варту місцевого мешканця, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід стосовно місцевого жителя за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України та глорифікацію її учасників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

Публічно виправдовував та підтримував збройну агресію РФ. В Івано-Франківську взяли під варту місцевого мешканця, - Офіс генпрокурора 01

"За даними слідства, підозрюваний упродовж березня-травня 2022 року в російській соцмережі "Однокласники" публічно виправдовував та підтримував збройну агресію РФ, поширював матеріали про "звільнення" України та її мешканців від нацизму. Він підтримував російську політику, а війська окупантів називав визволителями", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабної війни прокурори зафіксували понад 36 тисяч злочинів росіян, - Офіс ГПУ

За клопотанням прокурорів суд взяв його під варту. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ у Івано-Франківській області.

агресія (1194) Івано-Франківськ (522) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+8
Кпцапню заселяли й у Франківськ, і у Львів в часи совка. Так що нічого дивного. Предки цієї спійманої мавпи були працівниками НКВС чи КДБ
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26.07.2022 12:23
+7
Асвабадітьєлі

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26.07.2022 12:17
+5
Кращеб не бомжей та дебілів ловили а з ОП, ВР та КМУ таких *лютителей ху@ла* ловили
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26.07.2022 12:17
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Асвабадітьєлі

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26.07.2022 12:17 Відповісти
Чмоні
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26.07.2022 13:15 Відповісти
Кращеб не бомжей та дебілів ловили а з ОП, ВР та КМУ таких *лютителей ху@ла* ловили
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26.07.2022 12:17 Відповісти
Ловити потрібно всіх і розвішувати на гиляках
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26.07.2022 12:26 Відповісти
на оккупированный территориях украинцев с проукраинской позицией просто убивают
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26.07.2022 12:43 Відповісти
там где присутствует режим х..ла, там всегда убивают украинцев или за украинскую позицию.
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26.07.2022 13:06 Відповісти
А поляки за таке-киздять!Так де війна в Польщі,чи в Україні?
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26.07.2022 12:18 Відповісти
Кпцапню заселяли й у Франківськ, і у Львів в часи совка. Так що нічого дивного. Предки цієї спійманої мавпи були працівниками НКВС чи КДБ
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26.07.2022 12:23 Відповісти
Зрадники є і серед українців, які не мають серед предків кацапів.
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26.07.2022 12:36 Відповісти
Таких покидьків потрібно спочатку відмудохати по - справжньому , а потім саджати надовго в буцегарню !!
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26.07.2022 12:25 Відповісти
І воно що цілим доїхало до СІЗО? Міг би раптово померти від серцевої недостатності, або коклюша. В крайньому випадку раз двадцять добровільно впасти на асфальт.
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26.07.2022 12:26 Відповісти
на зоне могут очень отрицательно отнестись, если узнают, что посадили за глорификацию. Там особо в дефинициях не разбираются.
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26.07.2022 12:31 Відповісти
Не нужно пытаться романтизировать зону. Там, как правило, сидят отбросы общества без чести, без совести и без морали.
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26.07.2022 12:35 Відповісти
В міста західної частини України після Другої світової війни масово завозили "совєтскіх людєй" з родинами. Ось це їх нащадки, всі ці ярмольники, гоші куценко, башмети, явлінскіє, прєснякови, лоліти, ... .
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26.07.2022 12:39 Відповісти
місцевий?щось дуже дивно...що раніше не побили морду
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26.07.2022 12:41 Відповісти
Поясню: роССия, язык, ее история, ее культура - именно это и есть нацизм, фашизм и садизм в одной упаковке.
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26.07.2022 12:44 Відповісти
быдлонасекомыш болот мацковии,отправьте урода на мацквабад
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26.07.2022 12:56 Відповісти
Часом не колишній учень СШ 1?)
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18.11.2022 13:40 Відповісти
 
 