Публічно виправдовував та підтримував збройну агресію РФ. В Івано-Франківську взяли під варту місцевого мешканця, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід стосовно місцевого жителя за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України та глорифікацію її учасників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

"За даними слідства, підозрюваний упродовж березня-травня 2022 року в російській соцмережі "Однокласники" публічно виправдовував та підтримував збройну агресію РФ, поширював матеріали про "звільнення" України та її мешканців від нацизму. Він підтримував російську політику, а війська окупантів називав визволителями", - йдеться у повідомленні.

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За клопотанням прокурорів суд взяв його під варту. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ у Івано-Франківській області.