Рятувальники ліквідували пожежі на Одещині, які стались внаслідок ракетних ударів РФ. ФОТО
Рятувальники ліквідували пожежі у прибрежних населених пунктах Одеської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.
"Сьогодні зранку, до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання та руйнування приватних будівель прибережних сіл на Одещині, які стались внаслідок влучення крилатих ракет. Внаслідок подій постраждав чоловік, який після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився", - йдеться у повідомленні.
Наразі пожежі ліквідовані. Усього на події залучалось 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 42 рятувальника.
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Микола Мазуренко
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