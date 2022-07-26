УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11621 відвідувач онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
3 370 4

Рятувальники ліквідували пожежі на Одещині, які стались внаслідок ракетних ударів РФ. ФОТО

Рятувальники ліквідували пожежі у прибрежних населених пунктах Одеської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежі на Одещині, які стались внаслідок ракетних ударів РФ 01

"Сьогодні зранку, до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання та руйнування приватних будівель прибережних сіл на Одещині, які стались внаслідок влучення крилатих ракет. Внаслідок подій постраждав чоловік, який після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився", - йдеться у повідомленні.

Наразі пожежі ліквідовані. Усього на події залучалось 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 42 рятувальника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські військові використовують міни з сенсорними датчиками руху, - ДСНС


Рятувальники ліквідували пожежі на Одещині, які стались внаслідок ракетних ударів РФ 02
Рятувальники ліквідували пожежі на Одещині, які стались внаслідок ракетних ударів РФ 03

Також читайте: Зеленський показав наслідки обстрілу Затоки на Одещині. ВIДЕО


Рятувальники ліквідували пожежі на Одещині, які стались внаслідок ракетних ударів РФ 04
Рятувальники ліквідували пожежі на Одещині, які стались внаслідок ракетних ударів РФ 05
Рятувальники ліквідували пожежі на Одещині, які стались внаслідок ракетних ударів РФ 06
Рятувальники ліквідували пожежі на Одещині, які стались внаслідок ракетних ударів РФ 07
Рятувальники ліквідували пожежі на Одещині, які стались внаслідок ракетних ударів РФ 08

обстріл (28613) Одеська область (3233) пожежа (4336) ДСНС (5116)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жив би тут єрмак ніхто б сюди не стріляв.
показати весь коментар
26.07.2022 12:35 Відповісти
у зеленского в грибовке кусок земли как футбольное поле , он там собирается гостиничный комплекс строить, весь прошлый год там расчищали , осушали , насыпали................жаль не успел до войны .
показати весь коментар
26.07.2022 12:43 Відповісти
незгоден. кацапам завжди було насрати на своїх. а дЄрмака вони і своїм-то не назвуть, так шістака, яку не шкода.
показати весь коментар
26.07.2022 13:34 Відповісти
там не базы отдыха, там базы НАТО
показати весь коментар
26.07.2022 12:49 Відповісти
 
 