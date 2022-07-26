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За минулу добу зареєстровано 20 повідомлень про пошкодження обстрілами квартир мирних мешканців Луганщини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські зареєстрували 20 повідомлень громадян про руйнування або пошкодження, внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ 23 квартир мирних мешканців Луганщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.

Так, поліцейські зареєстрували 20 повідомлень громадян про руйнування або пошкодження, внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ, 23 квартир мирних мешканців у м. Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ та Гірське, а також у смт Новотошківка та Нижнє.

Крім того, зареєстровано інформацію про захоплення окупаційними військами РФ адміністративної будівлі однієї з державних служб.

Також поліцейські викрили 5 колаборантів, які співпрацюють з окупаційними військами РФ та призначені на посади в окупаційних органах влади.

До поліції надійшло 3 повідомлення про вчинення мародерства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щоб закріпитися на Луганщині, окупанти спалюють населені пункти, які не підкорюються, - Гайдай. ФОТОрепортаж

За минулу добу зареєстровано 20 повідомлень про пошкодження обстрілами квартир мирних мешканців Луганщини, - Нацполіція 01

За минулу добу зареєстровано 20 повідомлень про пошкодження обстрілами квартир мирних мешканців Луганщини, - Нацполіція 02

За минулу добу зареєстровано 20 повідомлень про пошкодження обстрілами квартир мирних мешканців Луганщини, - Нацполіція 03

За минулу добу зареєстровано 20 повідомлень про пошкодження обстрілами квартир мирних мешканців Луганщини, - Нацполіція 04

За минулу добу зареєстровано 20 повідомлень про пошкодження обстрілами квартир мирних мешканців Луганщини, - Нацполіція 05

Автор: 

обстріл (28613) Нацполіція (15191) руйнування (257) Луганська область (4882)


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З даної новини слідує, що у перерахованих містах Луганської області до цього часу працює поліцейська лінія 102.
Нажаль, залишається лише реєструвати виклики і повідомлення від потерпілих громадян.
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26.07.2022 13:24 Відповісти
 
 