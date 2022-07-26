За минулу добу зареєстровано 20 повідомлень про пошкодження обстрілами квартир мирних мешканців Луганщини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Поліцейські зареєстрували 20 повідомлень громадян про руйнування або пошкодження, внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ 23 квартир мирних мешканців Луганщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.
Так, поліцейські зареєстрували 20 повідомлень громадян про руйнування або пошкодження, внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ, 23 квартир мирних мешканців у м. Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ та Гірське, а також у смт Новотошківка та Нижнє.
Крім того, зареєстровано інформацію про захоплення окупаційними військами РФ адміністративної будівлі однієї з державних служб.
Також поліцейські викрили 5 колаборантів, які співпрацюють з окупаційними військами РФ та призначені на посади в окупаційних органах влади.
До поліції надійшло 3 повідомлення про вчинення мародерства.
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Нажаль, залишається лише реєструвати виклики і повідомлення від потерпілих громадян.