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Виявлено тіло жінки під час розбору завалів Будинку культури в Чугуєві. ФОТО

Вдень 26 липня під час розбору завалів Будинку культури в Чугуєві, який російські окупанти зруйнували 25 липня, рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне". 

Як зазначається, під бетонною плитою виявили загиблу жінку. Пошуки ще двох людей, які перебували у будівлі під час атаки РФ, тривають.

Виявлено тіло жінки під час розбору завалів Будинку культури в Чугуєві 01
Виявлено тіло жінки під час розбору завалів Будинку культури в Чугуєві 02

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Як повідомлялось, вночі 25 липня окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва - школі та будинку культури.

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обстріл (28613) смерть (6757) Харківщина (6054)


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