УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11466 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
14 604 30

У телефоні виявили фото об’єктів стратегічного значення: Нацгвардійці затримали у Києві росіянина з громадянством України. ФОТОрепортаж

У Києві військовослужбовці Нацгвардії виявили та затримали чоловіка, який, можливо, причетний до діяльності диверсійно-розвідувальної групи РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Громадянин повідомив гвардійців про чоловіка, який здійснював фотозйомку на фоні об’єктів стратегічного значення, після чого намагався швидко покинути територію, що була під охороною.

Чоловіка затримати. Ним виявився уродженець Камчатської області, що має громадянство України та, за його словами, до столиці прибув на декілька днів, аби відбудувати міст в одному з населених пунктів області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік мав при собі лише документи та мобільний телефон, в галереї якого гвардійці виявили фото об’єктів стратегічного значення, а також номери телефонів, що зареєстровані на території РФ.

Для подальшої перевірки затриманого було передано співробітникам Служби безпеки України.

Також читайте: СБУ затримали хакера, який викрадав бази даних українських банків і продавав їх спецслужбам РФ, та викрили російського агента на Донеччині. ФОТО

У телефоні виявили фото об’єктів стратегічного значення: Нацгвардійці затримали у Києві росіянина з громадянством України 01
У телефоні виявили фото об’єктів стратегічного значення: Нацгвардійці затримали у Києві росіянина з громадянством України 02
У телефоні виявили фото об’єктів стратегічного значення: Нацгвардійці затримали у Києві росіянина з громадянством України 03

Автор: 

затримання (4342) іноземець (390) Київ (19520) МВС (3503) росія (65316) диверсія (351)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+52
Представьте себе украинца, который поехал в москву и свободно гуляет возле стратегических объектов. Трудно такое даже представить, правда? А вот кацапня этим спокойно занимается. Да, одного поймали, а сколько такого дерьма по всей Украине лазит?!
показати весь коментар
26.07.2022 13:10
+24
а скількі їх тут живе і йдосі мріють про рашку...
показати весь коментар
26.07.2022 13:13
+21
Закатать в банку камчадал и отправить на оркостан.
показати весь коментар
26.07.2022 13:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Закатать в банку камчадал и отправить на оркостан.
показати весь коментар
26.07.2022 13:07 Відповісти
100% Или Особый посол
показати весь коментар
26.07.2022 13:12 Відповісти
Представьте себе украинца, который поехал в москву и свободно гуляет возле стратегических объектов. Трудно такое даже представить, правда? А вот кацапня этим спокойно занимается. Да, одного поймали, а сколько такого дерьма по всей Украине лазит?!
показати весь коментар
26.07.2022 13:10 Відповісти
а скількі їх тут живе і йдосі мріють про рашку...
показати весь коментар
26.07.2022 13:13 Відповісти
Бакланов роботу налагодив, **** ви думали..кришувати контробанду то вам не диверсантів в підворотнях ловити
показати весь коментар
26.07.2022 13:25 Відповісти
Почему, витя порожняк, и микола азирив свободно гуляют, и гражданства никто наверное не лишал.
показати весь коментар
26.07.2022 14:44 Відповісти
Виникає питання: чому громадяни країни агресора до цього часу безперешкодно шастають по території України?
показати весь коментар
26.07.2022 13:13 Відповісти
он по факту гражданин Украины, по рождению кацап
показати весь коментар
26.07.2022 13:36 Відповісти
На Україні заборонене подвійне громадянство, якщо ви не знали.
показати весь коментар
26.07.2022 14:33 Відповісти
"на Україні"???!! 😲 Заборонене? Ти щось знажш про Україну? Кацап?
показати весь коментар
26.07.2022 14:40 Відповісти
Бо в нього українське громадянство
показати весь коментар
26.07.2022 13:37 Відповісти
і хто йому дав? хай би тепер відповідав перед законом. але нема до сих пір такого закону
показати весь коментар
26.07.2022 13:44 Відповісти
кто и раньше давал, может женился
показати весь коментар
26.07.2022 14:20 Відповісти
Дуже демократичні США,після атаки Японії на Перл-Харбор,інтернували всіх вихідців з Японії в табори і тримали до кінця війни. З 2014 в Україні не було інтерновано жодного руссіяна та вихідця з Рашки-Білорашки.Більш того. і Петя-мародер і Зе-лупа назначають їх на найвищі посади, в т.ч. і генеральські...
показати весь коментар
26.07.2022 13:13 Відповісти
надеюсь, это ему хотя бы синяки под глазами "заблюрили".., как оправдание этого, какого-то "гейского", идиотизма..(
почему от Украинцев скрывают лица засланцев?..
возможно, к примеру, я видел это тело и у меня куча информации, которая в итого серЪёзно поможет обороне Украины?..
- это абсолютно нерационально во время войны, лице-меры.. чи то татар-овцы и ермак-овцы постарались?
показати весь коментар
26.07.2022 13:16 Відповісти
Вот вам результат безвизового режима с 2014 года.
показати весь коментар
26.07.2022 13:19 Відповісти
А візи би чим помогли?? Іх би купляли пачками, як і всякі чурки і кацапйо громадянство України купляють, аж тепер ДУМАЮТЬ екзамен з мови зробити і т. д...... який так само успішно почнуть........ КУПЛЯТИ!! Нема державника з яями у владі, одні малороси, манкурти зрадники і крадуни, ВСІ 30 років......
показати весь коментар
26.07.2022 13:29 Відповісти
читать не умеете, от такой же как вы гражданин Украины, вопрос в другом. Украинцы, родившиеся в Украине, и живущие по всему миру, не могут получить гражданство Украины, а кацапам раздают.
показати весь коментар
26.07.2022 13:42 Відповісти
А що українець не міг народитися на Камчатці? Як з'ясувалося і Вороненков був українцем, за що отримав громадянство. Питання в іншому, як наші правоохоронці на око визначили його етнічну приналежність, яку навіть генетичний аналіз не завжди встановлює.
показати весь коментар
26.07.2022 14:06 Відповісти
не понятна эта история.
показати весь коментар
26.07.2022 14:15 Відповісти
Так устроен мир что англичане рождаются в Англии, эфиопфы в Эфиопии, свинособаки в **********, а украинцы в Украине. И не иначе.
показати весь коментар
26.07.2022 15:56 Відповісти
Тут все зрозуміло🤔 Не зрозуміло лишень одне, чому на фото афффтар не валяється на бруківці з відбитими печінками🧐 Я не кровожерливий, але по яйцях прикладом автомата би пройшовся, як мінімум, а потім його за дупу та в мішок на істарічєскую родіну... можливо і члєнораздєдьно,- член в окремому пакетику😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
26.07.2022 14:04 Відповісти
пикою в асфальт або мордою
показати весь коментар
26.07.2022 14:21 Відповісти
А могли і пристрелити на місці, без суду та слідства. Бо ж зрозуміло, що світлини стратегічних об'єктів з російськими номерами у телефоні - то страшний злочин)))
показати весь коментар
26.07.2022 14:27 Відповісти
пі дєр ! на палю!
показати весь коментар
26.07.2022 14:28 Відповісти
Чому цих тварюк не розстрілюють? ЧОМУ?ЧОМУ?ЧОМУ? скільки повинно загинути українців щоб ця гуманність на таких не розповсюджувалась?
показати весь коментар
26.07.2022 15:34 Відповісти
А чого в нього рожа така сумна.
показати весь коментар
26.07.2022 15:53 Відповісти
Питання ЯК він отримав громодянство. Чи "неначасі"?
показати весь коментар
26.07.2022 15:55 Відповісти
Чому затримали і не розстріляли? Хіба зараз не війна?
показати весь коментар
26.07.2022 16:08 Відповісти
Перво-наперво на кол посадить! А там уже...
показати весь коментар
26.07.2022 19:41 Відповісти
 
 