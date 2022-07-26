У телефоні виявили фото об’єктів стратегічного значення: Нацгвардійці затримали у Києві росіянина з громадянством України. ФОТОрепортаж

У Києві військовослужбовці Нацгвардії виявили та затримали чоловіка, який, можливо, причетний до діяльності диверсійно-розвідувальної групи РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Громадянин повідомив гвардійців про чоловіка, який здійснював фотозйомку на фоні об’єктів стратегічного значення, після чого намагався швидко покинути територію, що була під охороною.

Чоловіка затримати. Ним виявився уродженець Камчатської області, що має громадянство України та, за його словами, до столиці прибув на декілька днів, аби відбудувати міст в одному з населених пунктів області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік мав при собі лише документи та мобільний телефон, в галереї якого гвардійці виявили фото об’єктів стратегічного значення, а також номери телефонів, що зареєстровані на території РФ.

Для подальшої перевірки затриманого було передано співробітникам Служби безпеки України.

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