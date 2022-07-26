Монах ПЦУ Пимен, який боронив Україну у лавах ЗСУ, загинув на фронті. ФОТОрепортаж

Отець Пимен служив в одному з монастирів на Прикарпатті, а на початку літа приєднався до лав Збройних сил, бо мав відповідний досвід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Переяславсько-Вишневської єпархії ПЦУ.

"З початком російської агресії, бувши щирим патріотом своєї Батьківщини і правдивим християнином, монах Пимен, не лишаючи чернечих обітниць пішов добровольцем захищати суверенітет та територіальну цілісність України у зоні проведення ООС. Виконував бойові завдання та брав безпосередню участь у боях на передовій", - розповіли у єпархії.

Після звільнення з військової служби монах Пимен став насельником монастиря святителя Нектарія Егінського. У цій обителі прийняв сан ієродиякона, а опісля й ієромонаха. Згодом продовжив служіння в одному з монастирів на Прикарпатті. На початку літа цього року отець знову повернувся до військової служби.

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Митрополит Переяславсько-Вишневський Олександр (Драбинко) уточнює, що воїн загинув 26 липня.









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