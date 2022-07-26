Львів прощається із загиблими Героями 125-ї бригади Тероборони Володимиром Гірняком, Миколою Забавчуком та Сергієм Ковальовим. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 26 липня, Львів прощається з трьома Героями 125-ї бригади Територіальної оборони.
Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, полеглі Герої - Володимир Гірняк, Микола Забавчук та Сергій Ковальов.
"Від початку повномасштабного вторгнення вони вступили на службу і воювали за наше майбутнє", - додав Садовий.
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кацап мусить бути знищений!
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!
(допоки ми їх пам"ятаємо!!!)
Світла Пам'ять нашим Воінам !!