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Львів прощається із загиблими Героями 125-ї бригади Тероборони Володимиром Гірняком, Миколою Забавчуком та Сергієм Ковальовим. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 липня, Львів прощається з трьома Героями 125-ї бригади Територіальної оборони.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, полеглі Герої - Володимир Гірняк, Микола Забавчук та Сергій Ковальов.

"Від початку повномасштабного вторгнення вони вступили на службу і воювали за наше майбутнє", - додав Садовий.

Львів прощається із загиблими Героями 125-ї бригади Тероборони Володимиром Гірняком, Миколою Забавчуком та Сергієм Ковальовим 01
Львів прощається із загиблими Героями 125-ї бригади Тероборони Володимиром Гірняком, Миколою Забавчуком та Сергієм Ковальовим 02
Львів прощається із загиблими Героями 125-ї бригади Тероборони Володимиром Гірняком, Миколою Забавчуком та Сергієм Ковальовим 03
Львів прощається із загиблими Героями 125-ї бригади Тероборони Володимиром Гірняком, Миколою Забавчуком та Сергієм Ковальовим 04
Львів прощається із загиблими Героями 125-ї бригади Тероборони Володимиром Гірняком, Миколою Забавчуком та Сергієм Ковальовим 05
Львів прощається із загиблими Героями 125-ї бригади Тероборони Володимиром Гірняком, Миколою Забавчуком та Сергієм Ковальовим 06
Львів прощається із загиблими Героями 125-ї бригади Тероборони Володимиром Гірняком, Миколою Забавчуком та Сергієм Ковальовим 07
Львів прощається із загиблими Героями 125-ї бригади Тероборони Володимиром Гірняком, Миколою Забавчуком та Сергієм Ковальовим 08
Львів прощається із загиблими Героями 125-ї бригади Тероборони Володимиром Гірняком, Миколою Забавчуком та Сергієм Ковальовим 09
Львів прощається із загиблими Героями 125-ї бригади Тероборони Володимиром Гірняком, Миколою Забавчуком та Сергієм Ковальовим 10

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Автор: 

Львів (3075) похорон (1289) Садовий Андрій (536) втрати (4408)


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сум і біль...

кацап мусить бути знищений!
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26.07.2022 14:25 Відповісти
Шана
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26.07.2022 14:29 Відповісти
Вічна слава Героям і земля ім пухом.
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26.07.2022 14:34 Відповісти


ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!
(допоки ми їх пам"ятаємо!!!)
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26.07.2022 14:40 Відповісти
Сумно і страшенно боляче втрачати наших мужніх Героів 😪😪😪
Світла Пам'ять нашим Воінам !!
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26.07.2022 14:48 Відповісти
Вечная Память. Героям Слава
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26.07.2022 15:06 Відповісти
Царство небесне, Герої не вмирають, співчуття щирі їх сім'ям, українці за свободу платять життями, сум і біль ...
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26.07.2022 15:18 Відповісти
Світла пам`ять Героям . Низький уклін.
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26.07.2022 15:19 Відповісти
Це були дуже достойні хлопці. Усі добровольці. Загинули в один день ...
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26.07.2022 22:39 Відповісти
 
 