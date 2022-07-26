Львів прощається із загиблими Героями 125-ї бригади Тероборони Володимиром Гірняком, Миколою Забавчуком та Сергієм Ковальовим. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 липня, Львів прощається з трьома Героями 125-ї бригади Територіальної оборони.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, полеглі Герої - Володимир Гірняк, Микола Забавчук та Сергій Ковальов.

"Від початку повномасштабного вторгнення вони вступили на службу і воювали за наше майбутнє", - додав Садовий.





















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