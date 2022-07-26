На Дніпропетровщині під час збору врожаю на ворожій міні підірвався комбайнер. ФОТО
У Дніпропетровській області на ворожій протитранспортній міні, носієм якої є "Ураган", підірвався комбайнер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Сьогодні під час збору врожаю пшениці в Зеленодольській громаді на ворожій протитранспортній міні, носієм якої є "Ураган", підірвався комбайнер. Ворог продовжує чинити терор проти мирного населення, проти наших аграріїв. Це все, на що здатні окупаційні війська РФ – нищити, руйнувати, залякувати", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що комбайнер не постраждав, сам комбайн пошкоджено.
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Alex #512277
показати весь коментар26.07.2022 15:45 Відповісти Мені подобається 4
САШКО_WHITE
показати весь коментар26.07.2022 15:47 Відповісти Мені подобається 7
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Pavlo Chopa
показати весь коментар26.07.2022 19:24 Відповісти Мені подобається 0
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