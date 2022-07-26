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На Дніпропетровщині під час збору врожаю на ворожій міні підірвався комбайнер. ФОТО

У Дніпропетровській області на ворожій протитранспортній міні, носієм якої є "Ураган", підірвався комбайнер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

На Дніпропетровщині під час збору врожаю на ворожій міні підірвався комбайнер 01

"Сьогодні під час збору врожаю пшениці в Зеленодольській громаді на ворожій протитранспортній міні, носієм якої є "Ураган", підірвався комбайнер. Ворог продовжує чинити терор проти мирного населення, проти наших аграріїв. Це все, на що здатні окупаційні війська РФ – нищити, руйнувати, залякувати", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що комбайнер не постраждав, сам комбайн пошкоджено.


На Дніпропетровщині під час збору врожаю на ворожій міні підірвався комбайнер 02

аграрії (1479) армія рф (17482) пшениця (224) урожай (588) Дніпропетровська область (3760)


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Слава Богу, людина не постраждала
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26.07.2022 15:45 Відповісти
підaрacня кaцaпська, щоб ви всі здоxли!!!
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26.07.2022 15:47 Відповісти
Повезло що правим колесом наїхав.
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26.07.2022 19:24 Відповісти
 
 