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Повідомлено про підозру у держзраді заступникам мера Вовчанська, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури першій заступниці та заступнику Вовчанського міського голови заочно повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у тимчасово окупованому Вовчанську посадовці добровільно перейшли на бік ворога. На прохання представників країни-агресора підозрювані брали участь у так званих нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним "головою тимчасової цивільної адміністрації".

"Перша заступниця надавала представникам країни-агресора списки учасників АТО/ООС, учасників проукраїнських організацій та патріотично налаштованих громадян. Обидва заступники забезпечували російських військових харчуванням, вирішували питання щодо їх поселення та добровільно надавали технічні засоби для будівництва окупантами фортифікаційних споруд", - йдеться у повідомленні.

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Повідомлено про підозру у держзраді заступникам мера Вовчанська, - Офіс генпрокурора 01

Раніше повідомлялося, що меру Вовчанська на Харківщині оголосили підозру у державній зраді.

Автор: 

Харківщина (6054) колабораціонізм (1160) підозра (769) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+10
А чего рыла им замазали???
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26.07.2022 15:44
+5
ДА ПОКАЗУЙТЕ ЦІ РИЛА..ми повиння знати своїх хероїв в обличчя..чому ніс ********, знищують..а ми такі сором'язливі..і презумпція тут ндочого..отакі реально не на часі
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26.07.2022 15:46
+4
Який сенс ретушувати морди? Ніякого,окрім того,що всі ці підозри-фуфло.
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26.07.2022 15:45
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Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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26.07.2022 15:43 Відповісти
А чего рыла им замазали???
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26.07.2022 15:44 Відповісти
А потому что встретишь их на улице своего города и сращу появятся вопросы ... к ГПУ, СБУ и офисному Дермаку
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26.07.2022 16:35 Відповісти
Єрмаку, Татарову і Демченко ще не повідомили? Коломойський де? Має бути в СІЗО! Де ця потвора?
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26.07.2022 15:45 Відповісти
Який сенс ретушувати морди? Ніякого,окрім того,що всі ці підозри-фуфло.
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26.07.2022 15:45 Відповісти
ДА ПОКАЗУЙТЕ ЦІ РИЛА..ми повиння знати своїх хероїв в обличчя..чому ніс ********, знищують..а ми такі сором'язливі..і презумпція тут ндочого..отакі реально не на часі
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26.07.2022 15:46 Відповісти
Когда будет пидозра в держзради нашему дебилу ЗЕ?
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26.07.2022 15:55 Відповісти
не знаєте, як кажуть в Одесі?
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26.07.2022 16:00 Відповісти
Діло Неллі Штепи живе.Також скажуть-ані направілі на нас аружие и ми саставілі им спискі патіотов Украіни і прєдоставілі ім єду,жильйо і єщє спискі участніков АТО/ООС.
Думаєте їх покарають?Так як і Штепу.
Такі зрадники-свої для покидьків типу Єрмака та того хрипатого поца.
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26.07.2022 16:21 Відповісти
офіс генпрокурора НЕДОПРАЦЬОВУЄ
ще стільки підозр могли оголосити
ганьба, тьху
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26.07.2022 16:25 Відповісти
а що за таємниця з мордами
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26.07.2022 19:08 Відповісти
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26.07.2022 19:58 Відповісти
 
 