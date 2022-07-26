Повідомлено про підозру у держзраді заступникам мера Вовчанська, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури першій заступниці та заступнику Вовчанського міського голови заочно повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у тимчасово окупованому Вовчанську посадовці добровільно перейшли на бік ворога. На прохання представників країни-агресора підозрювані брали участь у так званих нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним "головою тимчасової цивільної адміністрації".

"Перша заступниця надавала представникам країни-агресора списки учасників АТО/ООС, учасників проукраїнських організацій та патріотично налаштованих громадян. Обидва заступники забезпечували російських військових харчуванням, вирішували питання щодо їх поселення та добровільно надавали технічні засоби для будівництва окупантами фортифікаційних споруд", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що меру Вовчанська на Харківщині оголосили підозру у державній зраді.