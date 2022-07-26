"Ні бізнесу з терористами": у Дюссельдорфі учасники акції розгорнули 100-метровий синьо-жовтий прапор. ФОТО

В Німеччині українці вийшли на акцію протесту проти економічних відносин з Росією, яка розпочала криваву війну в Україні.

Про це повідомили на сторінці партії "Слуга народу", передає Цезор.НЕТ.

Акція на підтримку України відбулася 24 липня. Учасники несли плакати із надписами "Росія = терорист", "росіяни крадуть хліб", "Дайте Україні зброю зараз", "Ні бізнесу з терористами".

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Під час ходи люди скандували: "Зупиніть Росію" та "Росія - це країна-терорист". Також учасники розгорнули 100-метровий прапор України та пронесли його містом.



