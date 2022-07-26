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"Ні бізнесу з терористами": у Дюссельдорфі учасники акції розгорнули 100-метровий синьо-жовтий прапор. ФОТО
В Німеччині українці вийшли на акцію протесту проти економічних відносин з Росією, яка розпочала криваву війну в Україні.
Про це повідомили на сторінці партії "Слуга народу", передає Цезор.НЕТ.
Акція на підтримку України відбулася 24 липня. Учасники несли плакати із надписами "Росія = терорист", "росіяни крадуть хліб", "Дайте Україні зброю зараз", "Ні бізнесу з терористами".
Під час ходи люди скандували: "Зупиніть Росію" та "Росія - це країна-терорист". Також учасники розгорнули 100-метровий прапор України та пронесли його містом.
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при невиконанні рашисти-путіністи зіллють Того шрьдера як і чаушеску, хонекера, кадафі, мілошевича.....
Вторые им доставляют это от террориста.
Внимание вопрос - кто хуже, первые или вторые ?
И вишенка на торте есть
Когда первые сказали вторым, что нашли альтернативную доставку, то вторые очень сильно огорчились.