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"Ні бізнесу з терористами": у Дюссельдорфі учасники акції розгорнули 100-метровий синьо-жовтий прапор. ФОТО

акція,підтримки

В Німеччині українці вийшли на акцію протесту проти економічних відносин з Росією, яка розпочала криваву війну в Україні.

Про це повідомили на сторінці партії "Слуга народу", передає Цезор.НЕТ.

Акція на підтримку України відбулася 24 липня. Учасники несли плакати із надписами "Росія = терорист", "росіяни крадуть хліб",  "Дайте Україні зброю зараз", "Ні бізнесу з терористами".

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Під час ходи люди скандували: "Зупиніть Росію" та "Росія - це країна-терорист". Також учасники розгорнули 100-метровий прапор України та пронесли його містом.

Ні бізнесу з терористами: у Дюссельдорфі учасники акції розгорнули 100-метровий синьо-жовтий прапор 01
Ні бізнесу з терористами: у Дюссельдорфі учасники акції розгорнули 100-метровий синьо-жовтий прапор 02

тероризм (2867) допомога і підтримка (1163)


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26.07.2022 16:23 Відповісти
Дякуємо. Цікаво, а пані Меркель вийшла на демонстрацію?
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26.07.2022 16:29 Відповісти
Цих Гнид, агентів шрьодера та меркель викликали в раSSію... для постановки нових завдань....

при невиконанні рашисти-путіністи зіллють Того шрьдера як і чаушеску, хонекера, кадафі, мілошевича.....
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26.07.2022 17:01 Відповісти
фрауШтазі зайнята мемуарами
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26.07.2022 17:15 Відповісти
Первые покупают что-то у террориста.
Вторые им доставляют это от террориста.

Внимание вопрос - кто хуже, первые или вторые ?

И вишенка на торте есть

Когда первые сказали вторым, что нашли альтернативную доставку, то вторые очень сильно огорчились.
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26.07.2022 17:23 Відповісти
 
 