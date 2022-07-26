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Окупанти два дні поспіль обстрілюють Соледар на Донеччині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Учора і сьогодні окупанти обстрілюють Соледар на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Учора "прилетіло" на підприємство "Артемсіль". Пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу, рятувальники ліквідовували декілька годин. Сьогодні з самого ранку "прилітає" у приватний сектор міста", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що через півгодини після ліквідації нашими вогнеборцями пожеж після обстрілів, почалися нові обстріли, в результаті загорівся ще один будинок.

"Пожежу ліквідовано. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - додають в ДСНС.

Окупанти два дні поспіль обстрілюють Соледар на Донеччині, - ДСНС 01
Окупанти два дні поспіль обстрілюють Соледар на Донеччині, - ДСНС 02
Окупанти два дні поспіль обстрілюють Соледар на Донеччині, - ДСНС 03
Окупанти два дні поспіль обстрілюють Соледар на Донеччині, - ДСНС 04
Окупанти два дні поспіль обстрілюють Соледар на Донеччині, - ДСНС 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли "Артемсіль" у Донецькій області, - ДСНС

Автор: 

армія рф (17482) обстріл (28613) Донецька область (8529) ДСНС (5116) Артемсіль (106)


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Напишите сколько дней подряд обстреливают Харьков? Или Николаев? Или теперь Днепр? Что такое два дня с ежедневными обстрелами больше трех месяцев?
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26.07.2022 16:58 Відповісти
Ты дурак,или просто недалекий?? Этот городок кроют так же как и Харьков,уже почти 3 месяца,только Харьков в основном из РСЗО,а тут помимо этого,+ весь набор ствольной артиллерии добавился.И сравнил,Харьков с Соледаром,который раз в 30 меньше.. Здесь все раскуярили уже...Или по Харькову Точками били?? А тут били. Ты вырвы зайди посмотри.Самый потерпевший нашелся... Сравнил хер с пальцем..
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26.07.2022 18:37 Відповісти
 
 