Окупанти два дні поспіль обстрілюють Соледар на Донеччині, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Учора і сьогодні окупанти обстрілюють Соледар на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Учора "прилетіло" на підприємство "Артемсіль". Пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу, рятувальники ліквідовували декілька годин. Сьогодні з самого ранку "прилітає" у приватний сектор міста", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що через півгодини після ліквідації нашими вогнеборцями пожеж після обстрілів, почалися нові обстріли, в результаті загорівся ще один будинок.
"Пожежу ліквідовано. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - додають в ДСНС.
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Frol Fedoroff
показати весь коментар26.07.2022 16:58 Відповісти Мені подобається 0
Дмитрий Selftravel
показати весь коментар26.07.2022 18:37 Відповісти Мені подобається 0
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