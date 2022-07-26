Окупанти два дні поспіль обстрілюють Соледар на Донеччині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Учора і сьогодні окупанти обстрілюють Соледар на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Учора "прилетіло" на підприємство "Артемсіль". Пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу, рятувальники ліквідовували декілька годин. Сьогодні з самого ранку "прилітає" у приватний сектор міста", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що через півгодини після ліквідації нашими вогнеборцями пожеж після обстрілів, почалися нові обстріли, в результаті загорівся ще один будинок.

"Пожежу ліквідовано. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - додають в ДСНС.











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