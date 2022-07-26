Співробітника СБУ затримано під час одержання 60 тис. дол. хабаря, - НАБУ. ФОТО
НАБУ та САП за сприяння УВБ СБУ викрили "на гарячому" оперативного співробітника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ (ДКІБ СБУ).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Співробітник СБУ вимагав та одержав 60 тис. дол. за нібито сприяння у поверненні техніки, вилученої в межах розслідування викрадення електроенергії на сході України, а також неперешкоджання у веденні бізнесу. Техніку вилучили минулого тижня, і вже незабаром підприємцю-власнику техніки зробили "пропозицію", про яку той повідомив НАБУ.
Співробітника ДКІБ СБУ затримали в порядку ст. 208 КК України. Вирішують питання про повідомлення йому про підозру.
Топ коментарі
+34 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар26.07.2022 17:36
+25 anna konovalenko
показати весь коментар26.07.2022 17:32
+22 Світлана #522555
показати весь коментар26.07.2022 17:27
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... и всего $60 штук ???
... ну, ну ...
Так красиво тема притихла
Кадрова політика зеленського по приколу!
Ну і відмінусовуємо Вашого товариша.