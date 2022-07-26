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Співробітника СБУ затримано під час одержання 60 тис. дол. хабаря, - НАБУ. ФОТО

НАБУ та САП за сприяння УВБ СБУ викрили "на гарячому" оперативного співробітника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ (ДКІБ СБУ).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Співробітника СБУ затримано під час одержання 60 тис. дол. хабаря, - НАБУ 01

Співробітник СБУ вимагав та одержав 60 тис. дол. за нібито сприяння у поверненні техніки, вилученої в межах розслідування викрадення електроенергії на сході України, а також неперешкоджання у веденні бізнесу. Техніку вилучили минулого тижня, і вже незабаром підприємцю-власнику техніки зробили "пропозицію", про яку той повідомив НАБУ.

Співробітника СБУ затримано під час одержання 60 тис. дол. хабаря, - НАБУ 02

Співробітника ДКІБ СБУ затримали в порядку ст. 208 КК України. Вирішують питання про повідомлення йому про підозру.

Співробітника СБУ затримано під час одержання 60 тис. дол. хабаря, - НАБУ 03

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НАБУ (5070) хабар (4709) СБУ (12842) САП (2220)


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Топ коментарі
+34
а тем временем на ********....
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26.07.2022 17:36
+25
а яка доляха в цих грошах Баканова,Єрмака та демченка??
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26.07.2022 17:32
+22
Це вже діагноз....
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26.07.2022 17:27
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Це вже діагноз....
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26.07.2022 17:27 Відповісти
ніфіга собі скільки в нас всіляких підрозділів..оголосить весь перелік, плз..бо боюсь, не прокормимо...якщо квартал за рахунок власних коштів нє того..
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26.07.2022 17:29 Відповісти
задним числом хотели денег нагреть.
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26.07.2022 17:31 Відповісти
"... оперативний співробітник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ (ДКІБ СБУ) ..."
... и всего $60 штук ???

... ну, ну ...
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26.07.2022 17:32 Відповісти
Не-е... Это был аванс. Там, кажется 200 в игре были.
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27.07.2022 15:29 Відповісти
а яка доляха в цих грошах Баканова,Єрмака та демченка??
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26.07.2022 17:32 Відповісти
вы не понимаете - это другое
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26.07.2022 19:00 Відповісти
Баканов уже в пролете,есть кому получать
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26.07.2022 20:29 Відповісти
Баканова за *опу брать.
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26.07.2022 17:32 Відповісти
Не по чину брал
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26.07.2022 17:34 Відповісти
А куда делся тот, кого выкрали из Молдовы ?
Так красиво тема притихла
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26.07.2022 17:35 Відповісти
Закрили рота щоб не говорив зайвого на їхніх колег і падєльників, як кажуть, заховали від гріха подалі
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28.07.2022 12:14 Відповісти
****, тварь ******
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26.07.2022 17:36 Відповісти
а тем временем на ********....
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26.07.2022 17:36 Відповісти
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26.07.2022 21:30 Відповісти
Гарні ж у нас "захиснички" безпеки!
Кадрова політика зеленського по приколу!
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26.07.2022 17:41 Відповісти
73% .....
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26.07.2022 18:18 Відповісти
Голосов в первом туре 5 714 037-30 процентов где вы 73 нашли. второй тур просто против пороха
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26.07.2022 19:18 Відповісти
намалювали..треба бути зовсім непритямним, щоб за клована голосувати
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27.07.2022 12:08 Відповісти
ЗА что !!! ??? - ЭТО ИХ РАБОТА !!!
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26.07.2022 21:02 Відповісти
ділити мали по двадцятці. Того і сума кругла. Табличку ділення ніхто не відміняв.
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26.07.2022 17:47 Відповісти
а в криворожском юридическом ПТУ...
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26.07.2022 19:01 Відповісти
а стрічки якого банку?
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26.07.2022 17:53 Відповісти
Баканова нема але справа його живе! Ну нічого,ось коли Зе-лупа Олександрович Боневтік призначит головою СБУ Гіркіна,тоді в службі почнуться справжні рехворми....
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26.07.2022 17:53 Відповісти
.....а цей час на сході чи півдні Україна втратила ще одне чиєсь життя....СУМНО.....
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26.07.2022 18:04 Відповісти
Если бы его тут же за углом обернули это было бы новостью достойной внимания. А так суровые будни воюющей страны.
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26.07.2022 18:16 Відповісти
Цена патрона 0,25 цента, макарон с одной маслиной в руку, а бабки на ЗСУ!!! СДОХНИ ТВАРЬ ХОТЬ КАК ОФИЦЕР А НЕ ПАДАЛЬ!
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26.07.2022 18:44 Відповісти
0,25 цента це 7,5 грн ?? А насправді скільки ?
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26.07.2022 22:05 Відповісти
Такі дрібниці ! Вчитесь у Бені та Зелі !
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26.07.2022 18:26 Відповісти
Тю, а вы думали они преступников ловят? Ха-ха-ха.
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26.07.2022 18:36 Відповісти
Пока вы таких людей "нетрадиционной ориентации" будет только задерживать, а не убивать на месте, в этой стране не фига не изменится, нам и путина не надо, вот из за таких ублюдков...
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26.07.2022 18:42 Відповісти
Кому війна - а мусорні та іншій фуїті в погонах при посадах шо хабарі беруть як дишуть - то"матьрадна"!🤬
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26.07.2022 18:49 Відповісти
Це продовження історій про вилучені майнери ??
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26.07.2022 18:56 Відповісти
Дуже схоже.
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26.07.2022 20:45 Відповісти
цей департамент і створений для того щоб брати хабарі, тому ЄС і хоче щоб провели реформу цій канторі, а ОП вже три роки все обіцяє
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26.07.2022 18:57 Відповісти
Много что меняется в этом мире, кроме СБУ.
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26.07.2022 19:19 Відповісти
Якщо змусити всіх оцих сбушників,суддів,депутатів,чиновників здати все награбоване і незадекларована,долар буде по 8
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26.07.2022 20:28 Відповісти
Нажаль це не так працює.
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26.07.2022 22:06 Відповісти
Респект бізнесмену, який таким чином вирішив проблему! Тільки так є можливість побороти цих негідників: щоби кожна тварина, вимагаючи взятки, трусилася від того, що його можуть здати з бельбухами!
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26.07.2022 20:58 Відповісти
Так! Це - найголовніше у цій новині! Здавати їх, сук, з потрохами, і все це припиниться! Бо або будуть боятися, або просто фізично їх звідти приберуть.
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27.07.2022 15:34 Відповісти
Как говорит мой товарищ, высокопоставленный сотрудник СБУ про своё ведомство:"В СБУ одни бандиты, воры и предатели родины."
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26.07.2022 23:30 Відповісти
Так не виходить - бо зрадниками є сантехніки і прибиральниці в СБУ.
Ну і відмінусовуємо Вашого товариша.
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27.07.2022 12:02 Відповісти
ще е і таке - всі всіма не бувають .....- аксіома
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28.07.2022 10:28 Відповісти
Розстріляти нах
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27.07.2022 08:11 Відповісти
 
 