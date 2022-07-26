Унаслідок удару по Одещині пошкоджено 60 дач і 15 баз відпочинку, - обласна прокуратура. ФОТОрепортаж
Прокуратура почала розслідувати наслідки ранкового ракетного удару по Затоці та селищу Одеського району. Пошкоджено щонайменше 155 будівель.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
У курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району зруйновано 5 житлових будинків, які після удару ще й загорілись. Також російські ракети пошкодили 15 баз відпочинку, 60 дачних дільниць та приблизно 80 торговельних павільйонів.
За попередньою інформацією, одна людина постраждала. 46-літній чоловік зазнав поранення обличчя та рук і ніг.
Також під удар окупантів потрапило селище в Одеському районі. Там значних руйнувань зазнала база відпочинку на річці Дністер, у будівлі пошкоджено вікна та фасад.
В обидвох селищах на місцях ударів вилучили уламки від ворожих ракет.
Нагадаємо, 26 липня російські окупанти обстріляли з ракет курортну Затоку на Одещині. На черговий воєнний злочин окупантів відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що у Затоці не було "ні баз, ні військ, люди просто жили", і пообіцяв, що всі причетні до цинічного удару понесуть відповідальність.
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Московський мент відвідав середню школу, розказує про загрозу енцефалітних кліщів:
- Менингит - очень страшная болезнь. От нее либо умирают, либо становятся идиотами. Вот мы с братом в детстве болели, так мой брат умер, а мне повезло.
https://twitter.com/i/status/1551946460383612928
ну, разве что - одна ненасытная руzzкая самка, немка Екатерина, одиноко торчащая посреди площади, як чорти-шо, хотя некоторым дебилам и доси нравиЦа
Брехня підпитує і надуває їхнє "вялічіє, яке, врешті решт, знищує їх самих , як морально, так і фізично. Ця країна недолугих вишкребків приречена.
Вы лучшие и далекоглядные политики на Земле.
Позаботились об Ураине на всю.
@demchik1986
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https://twitter.com/demchik1986/status/1551815788666961920 12 ч
Що з цим світом не так...?