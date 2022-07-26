Унаслідок удару по Одещині пошкоджено 60 дач і 15 баз відпочинку, - обласна прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратура почала розслідувати наслідки ранкового ракетного удару по Затоці та селищу Одеського району. Пошкоджено щонайменше 155 будівель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

У курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району зруйновано 5 житлових будинків, які після удару ще й загорілись. Також російські ракети пошкодили 15 баз відпочинку, 60 дачних дільниць та приблизно 80 торговельних павільйонів.

За попередньою інформацією, одна людина постраждала. 46-літній чоловік зазнав поранення обличчя та рук і ніг.

Також під удар окупантів потрапило селище в Одеському районі. Там значних руйнувань зазнала база відпочинку на річці Дністер, у будівлі пошкоджено вікна та фасад.

В обидвох селищах на місцях ударів вилучили уламки від ворожих ракет.

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Нагадаємо, 26 липня російські окупанти обстріляли з ракет курортну Затоку на Одещині. На черговий воєнний злочин окупантів відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що у Затоці не було "ні баз, ні військ, люди просто жили", і пообіцяв, що всі причетні до цинічного удару понесуть відповідальність.







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