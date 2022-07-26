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Унаслідок удару по Одещині пошкоджено 60 дач і 15 баз відпочинку, - обласна прокуратура. ФОТОрепортаж

затока,обстріл

Прокуратура почала розслідувати наслідки ранкового ракетного удару по Затоці та селищу Одеського району. Пошкоджено щонайменше 155 будівель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

У курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району зруйновано 5 житлових будинків, які після удару ще й загорілись. Також російські ракети пошкодили 15 баз відпочинку, 60 дачних дільниць та приблизно 80 торговельних павільйонів.

За попередньою інформацією, одна людина постраждала. 46-літній чоловік зазнав поранення обличчя та рук і ніг.

Також під удар окупантів потрапило селище в Одеському районі. Там значних руйнувань зазнала база відпочинку на річці Дністер, у будівлі пошкоджено вікна та фасад.

В обидвох селищах на місцях ударів вилучили уламки від ворожих ракет.

Також читайте: Наслідки обстрілу Затоки на Одещині: "Все життя працювали, будували, залишилися ні з чим". ВIДЕО

Нагадаємо, 26 липня російські окупанти обстріляли з ракет курортну Затоку на Одещині. На черговий воєнний злочин окупантів відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що у Затоці не було "ні баз, ні військ, люди просто жили", і пообіцяв, що всі причетні до цинічного удару понесуть відповідальність.

Унаслідок удару по Одещині пошкоджено 60 дач і 15 баз відпочинку, - обласна прокуратура 01
Унаслідок удару по Одещині пошкоджено 60 дач і 15 баз відпочинку, - обласна прокуратура 02
Унаслідок удару по Одещині пошкоджено 60 дач і 15 баз відпочинку, - обласна прокуратура 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Затоці росіяни гатили з 13 літаків, - Повітряні сили


Унаслідок удару по Одещині пошкоджено 60 дач і 15 баз відпочинку, - обласна прокуратура 04

Унаслідок удару по Одещині пошкоджено 60 дач і 15 баз відпочинку, - обласна прокуратура 05
Унаслідок удару по Одещині пошкоджено 60 дач і 15 баз відпочинку, - обласна прокуратура 06
Унаслідок удару по Одещині пошкоджено 60 дач і 15 баз відпочинку, - обласна прокуратура 07
Унаслідок удару по Одещині пошкоджено 60 дач і 15 баз відпочинку, - обласна прокуратура 08

Також дивіться: Зеленський показав наслідки обстрілу Затоки на Одещині. ВIДЕО


Унаслідок удару по Одещині пошкоджено 60 дач і 15 баз відпочинку, - обласна прокуратура 09
Унаслідок удару по Одещині пошкоджено 60 дач і 15 баз відпочинку, - обласна прокуратура 10
Унаслідок удару по Одещині пошкоджено 60 дач і 15 баз відпочинку, - обласна прокуратура 11

Автор: 

обстріл (28613) Одеська область (3233) Затока (53) руйнування (257)


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Топ коментарі
+22
Такої війни ще в історії не було , щоб одна сторона знищували цілі міста,села , інфраструктуру яку хочуть - а друга навіть якийсь військовий об'єкт ворога не знищила. І не треба говорити про ракет ітд, всі диверсії на чужій території робляться без всяких ракет на 300км.
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26.07.2022 18:12
+21
Вывод. Надо было 2 мая 2014 всю одесскую вату сжечь. И Харьковскую, и Днепровскую, и Херсонскую. Вот к чему приводит попустительство врагу и самоуспокоенность. Надо было по сепарам Долбасса ипашить из всех орудий. "Там же наши люди" за 8 лет превратились в тех же орков
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26.07.2022 18:09
+20
воєнні бази мабудь..щоб ви, рашенята..пожиттєво печінкою страждали..а дітям вашим менінгіт при народженні..
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26.07.2022 18:06
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воєнні бази мабудь..щоб ви, рашенята..пожиттєво печінкою страждали..а дітям вашим менінгіт при народженні..
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26.07.2022 18:06 Відповісти
Вони і так там заражені через одного, якщо не більше.

Московський мент відвідав середню школу, розказує про загрозу енцефалітних кліщів:
- Менингит - очень страшная болезнь. От нее либо умирают, либо становятся идиотами. Вот мы с братом в детстве болели, так мой брат умер, а мне повезло.
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26.07.2022 18:18 Відповісти
став ідіотом))
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26.07.2022 18:24 Відповісти
Вывод. Надо было 2 мая 2014 всю одесскую вату сжечь. И Харьковскую, и Днепровскую, и Херсонскую. Вот к чему приводит попустительство врагу и самоуспокоенность. Надо было по сепарам Долбасса ипашить из всех орудий. "Там же наши люди" за 8 лет превратились в тех же орков
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26.07.2022 18:09 Відповісти
а ще всіх руськоговорящих примусити вивчити українську..і здавати екзамени щорічно..до скону..
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26.07.2022 18:12 Відповісти
А зараз що говорять поляки нашим русскоговорящим переселенцям-українцям - чому ви розмовляєте російською і не знаєте української
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26.07.2022 20:29 Відповісти
як Ви праві, я тільки хотіла написати, що треба було більшою юрбою поминати вату в будинку профспілок, а то одесити, всі перлись хоч квіточку покласти, а на проукраїнських фанів перли, що тільки налазило на розум, аж тут русскій мір прийшов і показав, хто є хто, це так, м'яко кажуч
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26.07.2022 20:23 Відповісти
Такої війни ще в історії не було , щоб одна сторона знищували цілі міста,села , інфраструктуру яку хочуть - а друга навіть якийсь військовий об'єкт ворога не знищила. І не треба говорити про ракет ітд, всі диверсії на чужій території робляться без всяких ракет на 300км.
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26.07.2022 18:12 Відповісти
такі війни останнії 30 років проходять. Чому так? Через дуже велику різницю в технологіях та розміром сил. В них балістичні, крилаті ракети, підводні човни, ядерна зброя і більше населення в 3 рази і більше техніки в 20 разів. Давно вже нема війн, де зустрічаються сильні та витривалі обидві сторони і тому нам і не дають можливість відповідати. Тому що це *не прийнято* в конфліктах останніх десятиріч. Захід розглядає нас як Сирію/Лівію, де Франція/Туреччинна вторглись і бомбить здалеку все що тільки можна. Але це фактично В'єтнам чи Корея, де схлиснулись два супротивника, які не можуть перемогти один одного без допомоги ресурсами від третіх сторін.
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26.07.2022 20:02 Відповісти
Скілько тепер відбудовувати.
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26.07.2022 18:13 Відповісти
Свинотварі розуміючи що Одесу їм не бачити як своїх зубів.Просто намагаються по більше нанасти руйнувань краю.
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26.07.2022 18:13 Відповісти
Кацапи цілоспрямовано знищують Україну, а "зелена" влада частково зняла з них санкції і підписала домовленості про торгівлю зерном. Наша влада разом з кацапами зруйнували міжнародне право, включивши пункти, де кацапи будуть перевіряти наші судна, чого немає в міжнародних документах, бо кожна країна має вільно переміщатися по морях і перевозити товари. Все якось було нормально і ні одна влажда до цього не обмежувала Україну, а тут прийли "нєваруючіє мальчікі", звичайно з Абхазії, Осетії і Донецька, а вони найщиріші патріоти.
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26.07.2022 18:13 Відповісти
і що ж там було стратегічного в тих будках настроєних для прийому відпочиваючих???
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26.07.2022 18:15 Відповісти
патронні заводи боневтік заховав
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26.07.2022 18:26 Відповісти
Плацдарм для висадки розчищають...
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26.07.2022 20:39 Відповісти
безнаказанность орков порождает у них вседозволенность...пора #башить по дачам изберателей ***** они должны жить с этим адреналином гуманизм здесь неуместен...
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26.07.2022 18:17 Відповісти
сколько людей погибло?не верю что просто так по пустым домам кучу ракет выпустили -это могло быть только по инфе от предателей во власти
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26.07.2022 18:20 Відповісти
наши отступили с Углегорской ТЕС
https://twitter.com/i/status/1551946460383612928
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26.07.2022 18:22 Відповісти
В Затоці любили московію і її фольклор, а також опзж. Може так порозумнішають. Людей звісно шкода. Вату - ні.
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26.07.2022 18:24 Відповісти
Таки да. Такой ваты я мало где видел. Поехал как то с дуру отдохнуть и зарёкся на будущее. Русский шансон из каждого матюгальника
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26.07.2022 18:38 Відповісти
Мой дружесский совет всем владельцам баз отдыха: отключайте свои сайты, удаляйте свои координаты с Google Maps и Дубльгис.
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26.07.2022 18:32 Відповісти
я Вас просю..все узберіжжя - це бази й дачі..і знов таки - інет..там всі дані, координати
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26.07.2022 18:43 Відповісти
..кацапы-людоеды, так, скоро, в Одессе русских, которых вы ********** по всему Свету освобождать, совсем не останется...
ну, разве что - одна ненасытная руzzкая самка, немка Екатерина, одиноко торчащая посреди площади, як чорти-шо, хотя некоторым дебилам и доси нравиЦа
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26.07.2022 18:34 Відповісти
Знищують відпочинок, культуру. Чіпляються до мови, вигадують привиди для цього, шукають вдаваних фашистів, нацистів. Таке виробляють шизофреничні ублюдки, які не можуть пережити те, що українці найкращі.
Брехня підпитує і надуває їхнє "вялічіє, яке, врешті решт, знищує їх самих , як морально, так і фізично. Ця країна недолугих вишкребків приречена.
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26.07.2022 18:37 Відповісти
ще більше..у Словаччині їх не приймають у готелях, не допускають до аквапарків і світу саун..бо вони сцуть, серуть, ригають і трахаються там)
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26.07.2022 18:46 Відповісти
почему еще Зеленский не вышел ине сказал.что после каждого обстрела Украинских городов будет ответ. белгород можно хоть каждый день будить.пусть тоже узнают что такое ракетные обстрелы.
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26.07.2022 18:54 Відповісти
тому, що у нас немає власної зброї!!! нам надають зброю за умови того, що ми не будемо шмаляти по території **********. у нас немає жодного власного патрону..окрім пса-сапера.
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26.07.2022 19:25 Відповісти
А друг Эрдоган жалуется что к Вовке плохо относятся на Западе и он очень обижается и из за этого немножко бузит.
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26.07.2022 18:56 Відповісти
Кучма и народные депутаты Украины- дякую за Будапештский меморандум и Харьковские соглашения.

Вы лучшие и далекоглядные политики на Земле.

Позаботились об Ураине на всю.
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26.07.2022 18:58 Відповісти
Ктерину скоріше з Одеси приберіть...
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26.07.2022 20:00 Відповісти
Ви що, адесіти грудью ляжуть.
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26.07.2022 20:27 Відповісти
Іван Демчик

@demchik1986

·

https://twitter.com/demchik1986/status/1551815788666961920 12 ч

Що з цим світом не так...?

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26.07.2022 21:27 Відповісти
В більшості випадків в Затоці вони б' ють по мосту, а там уже куди прилітає. Це до того, що нормально побудований міст не так і просто знищити навіть ********* ракетами.
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26.07.2022 22:15 Відповісти
 
 