16-річний юнак загинув внаслідок вибуху на Київщині: Намагався розібрати зброю. ФОТОрепортаж

На Київщині загинув 16-річний підліток, який намагався розібрати предмет, схожий на зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

26 липня о 16:09 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в с. Королівка стався вибух. ...

Встановлено, що під час розбирання на приватному подвір`ї предмету схожого на військову зброю стався вибух, внаслідок чого загинув хлопець 2006 року народження", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники нагадують, що під час виявлення вибухонебезпечних предметів забороняється:



-брати вибухонебезпечний предмет у руки, зберігати його, нагрівати та бити по ньому;

- переносити, перекладати, перекочувати його з місця на місце;

- намагатися розібрати;

- використовувати для розведення вогню, кидати, класти у вогонь;

- заносити в приміщення;

- закопувати в землю;

- кидати в криницю або річку;

- використовувати для виготовлення саморобних піротехнічних засобів – петард чи вибухових пакетів.

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