16-річний юнак загинув внаслідок вибуху на Київщині: Намагався розібрати зброю. ФОТОрепортаж
На Київщині загинув 16-річний підліток, який намагався розібрати предмет, схожий на зброю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
26 липня о 16:09 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в с. Королівка стався вибух. ...
Встановлено, що під час розбирання на приватному подвір`ї предмету схожого на військову зброю стався вибух, внаслідок чого загинув хлопець 2006 року народження", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники нагадують, що під час виявлення вибухонебезпечних предметів забороняється:
-брати вибухонебезпечний предмет у руки, зберігати його, нагрівати та бити по ньому;
- переносити, перекладати, перекочувати його з місця на місце;
- намагатися розібрати;
- використовувати для розведення вогню, кидати, класти у вогонь;
- заносити в приміщення;
- закопувати в землю;
- кидати в криницю або річку;
- використовувати для виготовлення саморобних піротехнічних засобів – петард чи вибухових пакетів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и зачем разбирал ???
горе родителям...
на фото не видно наслідків вибухової хвилі а тільки залишки тіла... як так...
Непонятно только, на кой хрен его нужно разбирать...
Он мне, мол за день таких вызовов с десяток и они уже запарились.
Слава Богу, что там не было сюрприза. Иначе такая полиция поубивала бы и себя и всех кто там находился.
- Я для вас шутка какая-то?
Хоча серед збирачів металобрухту таких більщість.