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16-річний юнак загинув внаслідок вибуху на Київщині: Намагався розібрати зброю. ФОТОрепортаж

На Київщині загинув 16-річний підліток, який намагався розібрати предмет, схожий на зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

26 липня о 16:09 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в с. Королівка стався вибух. ...

Встановлено, що під час розбирання на приватному подвір`ї предмету схожого на військову зброю стався вибух, внаслідок чого загинув хлопець 2006 року народження", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники нагадують, що під час виявлення вибухонебезпечних предметів забороняється:

-брати вибухонебезпечний предмет у руки, зберігати його, нагрівати та бити по ньому;
- переносити, перекладати, перекочувати його з місця на місце;
- намагатися розібрати;
- використовувати для розведення вогню, кидати, класти у вогонь;
- заносити в приміщення;
- закопувати в землю;
- кидати в криницю або річку;
- використовувати для виготовлення саморобних піротехнічних засобів – петард чи вибухових пакетів.

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16-річний юнак загинув внаслідок вибуху на Київщині: Намагався розібрати зброю 01
16-річний юнак загинув внаслідок вибуху на Київщині: Намагався розібрати зброю 02
16-річний юнак загинув внаслідок вибуху на Київщині: Намагався розібрати зброю 03

Автор: 

вибух (4476) Київська область (4039) підлітки (412) смерть (6757)


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Топ коментарі
+5
Сегодня на остановке рабочий забыл рюкзак, как оказалось. Короче, смотрю, стоит одиноко такой на литров 35 на зеленке в метрах 5 от скопления людей... Спрашиваю чей... Тишина. Короче вызываю ментов. Приехали быстро. Вышел и авто крепыш и телка с автоматом, ремень на локте. Крепыш, никого не разгоняя от остановки, берет автомат у телы, начинает им тыкать в рюкзак. Оба стоят вплотную к нему и начинают его открывать. Проверили, и тут хозяин прискакал, мол забыл. Спрашиваю, это вас так в академии научили проверять опасные предметы?
Он мне, мол за день таких вызовов с десяток и они уже запарились.
Слава Богу, что там не было сюрприза. Иначе такая полиция поубивала бы и себя и всех кто там находился.
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26.07.2022 19:36
+4
А "труба" - від якогось РПГ?
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26.07.2022 18:30
+4
нихераси "схожого на військову зброю"...
и зачем разбирал ???
горе родителям...
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26.07.2022 18:35
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А "труба" - від якогось РПГ?
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26.07.2022 18:30 Відповісти
Шведський АТ4.
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26.07.2022 19:26 Відповісти
нихераси "схожого на військову зброю"...
и зачем разбирал ???
горе родителям...
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26.07.2022 18:35 Відповісти
Якого біса він поліз до того предмета...
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26.07.2022 18:40 Відповісти
схоже на птрк МILAN

на фото не видно наслідків вибухової хвилі а тільки залишки тіла... як так...
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26.07.2022 18:46 Відповісти
Снаряд приводиться в бойове положення лише пролетівшу певну відстань. Це страховка на випадок випадкового пострілу поряд. Можливо малий вистрелив собі в голову і помер від удару.
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26.07.2022 20:28 Відповісти
Люди, ну не будьте ж ви дурнями
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26.07.2022 18:49 Відповісти
Ну, РПГ вещь хорошая и в хозяйстве всегда пригодится...

Непонятно только, на кой хрен его нужно разбирать...
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26.07.2022 18:49 Відповісти
Может не сработавший. По инструкции, для военньіх, не сработавший запрещается разбирать, пьітаться ремонтировать, вьібрасьівать, полагается утилизировать на месте методом подрьіва.
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26.07.2022 19:21 Відповісти
премія Дарвіна в воєнний час шукати собі таких пригод
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26.07.2022 19:16 Відповісти
эхо войны
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26.07.2022 19:18 Відповісти
Сегодня на остановке рабочий забыл рюкзак, как оказалось. Короче, смотрю, стоит одиноко такой на литров 35 на зеленке в метрах 5 от скопления людей... Спрашиваю чей... Тишина. Короче вызываю ментов. Приехали быстро. Вышел и авто крепыш и телка с автоматом, ремень на локте. Крепыш, никого не разгоняя от остановки, берет автомат у телы, начинает им тыкать в рюкзак. Оба стоят вплотную к нему и начинают его открывать. Проверили, и тут хозяин прискакал, мол забыл. Спрашиваю, это вас так в академии научили проверять опасные предметы?
Он мне, мол за день таких вызовов с десяток и они уже запарились.
Слава Богу, что там не было сюрприза. Иначе такая полиция поубивала бы и себя и всех кто там находился.
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26.07.2022 19:36 Відповісти
Цих випадків ще буде і буде, зброя вбиває не тільки цікавість.
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26.07.2022 19:45 Відповісти
""
- Я для вас шутка какая-то?
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26.07.2022 22:40 Відповісти
Занижений і занедбаний IQ підвищує шанси розпрощатися з життям.
Хоча серед збирачів металобрухту таких більщість.
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27.07.2022 13:18 Відповісти
 
 