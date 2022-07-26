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Під уламками будинку культури у Чугуєві, знищеного ракетою рашистів, загинули троє людей, - ДСНС. ФОТО

Під уламками зруйнованого російськими окупантами будинку культури в Чугуєві на Харківщині загинули троє людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

Під уламками будинку культури у Чугуєві, знищеного ракетою рашистів, загинули троє людей, - ДСНС 01

"Ще 25 липня, коли ворог завдав ракетного удару по місту Чугуєву на Харківщині, було частково зруйновано районний будинок культури. Співробітниками ДСНС по прибуттю з-під завалів було врятовано чотирьох осіб.

Після цього вже другий день поспіль тривали аварійно-рятувальні та пошукові роботи по вилученню з-під завалів ще трьох людей. На жаль усі вони загинули під уламками зруйнованої будівлі. Сьогодні, 26 липня під час пошукових робіт рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб: чоловіка та жінки", - йдеться у повідомленні.

Під уламками будинку культури у Чугуєві, знищеного ракетою рашистів, загинули троє людей, - ДСНС 02

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Нагадуємо, вночі 25 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по цивільних об'єктах Чугуївської громади, зокрема й будинку культури, підвал якого використовувався як укриття. За наявними даними, на момент обстрілу в приміщенні було 7 людей. Вдень 25 липня з-під завалів було врятовано 4 людей.

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обстріл (28613) Харківщина (6054) жертви (1800) ДСНС (5116)


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26.07.2022 21:47 Відповісти
 
 