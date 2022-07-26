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Новини Фото Війна
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Рашисти обстріляли з мінометів базу відпочинку на Сумщині, поранено жінку, - ОВА. ФОТОрепортаж

У вівторок російські окупанти обстріляли Середино-Будську громаду в Сумській області, у результаті було пошкоджено будинки, лінію електропередач, будівлі бази відпочинку, також було поранено жінку.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти обстріляли з мінометів базу відпочинку на Сумщині, поранено жінку, - ОВА 01

"Середино-Будська громада: опівдні був один приліт із міномету по території одного із сіл громади. А о 17 вечора розпочався мінометний вогонь, 14 прильотів. Унаслідок обстрілу пошкоджені вікна в будинках, паркани, лінія електропередач та трансформатор. А також розбиті будівлі однієї з баз відпочинку. Поранена 65-річна жінка – сторож бази", - написав Живицький.

Рашисти обстріляли з мінометів базу відпочинку на Сумщині, поранено жінку, - ОВА 02
Рашисти обстріляли з мінометів базу відпочинку на Сумщині, поранено жінку, - ОВА 03
Рашисти обстріляли з мінометів базу відпочинку на Сумщині, поранено жінку, - ОВА 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увечері росіяни обстріляли з мінометів околиці Білопілля, вночі завдали ударів "Градами" по Краснопільській громаді на Сумщині, - Живицький

Також о 17:30 було зафіксовано 12 мінометних прильотів по Есманській громаді. З 18:00 окупанти почали обстрілювати територію Краснопільської громади, "загалом було 17 приходів з міномету і 12 з "Граду", зазначив чиновник.

Рашисти обстріляли з мінометів базу відпочинку на Сумщині, поранено жінку, - ОВА 05
Рашисти обстріляли з мінометів базу відпочинку на Сумщині, поранено жінку, - ОВА 06
Рашисти обстріляли з мінометів базу відпочинку на Сумщині, поранено жінку, - ОВА 07
Рашисти обстріляли з мінометів базу відпочинку на Сумщині, поранено жінку, - ОВА 08

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти понад 50 разів з мінометів обстріляли Сумщину та Чернігівщину, - ДПСУ. ФОТО


Рашисти обстріляли з мінометів базу відпочинку на Сумщині, поранено жінку, - ОВА 09

Автор: 

обстріл (28613) Сумська область (3709)


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Підори лаптєногі... Щоб вас, орки їбані, усіх до одного Хаймарсами розірвало.
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26.07.2022 22:32 Відповісти
Скінчені тварюки від заздрощів у них все перевертається в мізках, коли до заходу нарешті дійде, що їм не місце в цій цивілізації
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26.07.2022 22:42 Відповісти
путин , ШОБ ТЫ ЗДОХ !
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26.07.2022 22:54 Відповісти
 
 