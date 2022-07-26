Рашисти обстріляли з мінометів базу відпочинку на Сумщині, поранено жінку, - ОВА. ФОТОрепортаж

У вівторок російські окупанти обстріляли Середино-Будську громаду в Сумській області, у результаті було пошкоджено будинки, лінію електропередач, будівлі бази відпочинку, також було поранено жінку.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Середино-Будська громада: опівдні був один приліт із міномету по території одного із сіл громади. А о 17 вечора розпочався мінометний вогонь, 14 прильотів. Унаслідок обстрілу пошкоджені вікна в будинках, паркани, лінія електропередач та трансформатор. А також розбиті будівлі однієї з баз відпочинку. Поранена 65-річна жінка – сторож бази", - написав Живицький.







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Також о 17:30 було зафіксовано 12 мінометних прильотів по Есманській громаді. З 18:00 окупанти почали обстрілювати територію Краснопільської громади, "загалом було 17 приходів з міномету і 12 з "Граду", зазначив чиновник.









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